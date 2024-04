Κινεζικά πανεπιστήμια και ερευνητικά ινστιτούτα απέκτησαν πρόσφατα υψηλής τεχνολογίας τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia (NVDA.O) - μέσω μεταπωλητών - παρά την αυστηροποίηση των περιορισμών που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ προκειμένου να απαγορευθεί η πώληση τέτοιας τεχνολογίας στην Κίνα.

Σημερινό δημοσίευμα των Reuters αποκαλύπτει πως έπειτα από έρευνα εκατοντάδων εγγράφων προέκυψε πως 10 κινεζικές οντότητες απέκτησαν προηγμένα τσιπ της Nvidia ενσωματωμένα σε προϊόντα διακομιστών που κατασκευάζονται από την Super Micro Computer Inc. (SMCI.O), την Dell Technologies Inc. (DELL.N) και την Ταϊβανέζικη Gigabyte Technology Co Ltd (2376.TW) - κι αυτό αφού οι ΗΠΑ στις 17 Νοεμβρίου επέκτειναν το εμπάργκο υποβάλλωντας περισσότερα τσιπ και χώρες σε ειδικούς κανόνες αδειοδότησης.

Πιο αναλυτικά, οι servers περιείχαν μερικά από τα πιο προηγμένα τσιπ της Nvidia, σύμφωνα με συμφωνίες που έκλεισαν μεταξύ 20 Νοεμβρίου και 28 Φεβρουαρίου, παρότι οι ΗΠΑ απαγορεύουν στην Nvidia και στους συνεργάτες της να πουλά προηγμένα τσιπ στην Κίνα, μεταξύ άλλων και μέσω τρίτων, κάτι ωστόσο που δεν καθιστά την αγοραπωλησία τους παράνομη στην Κίνα.

Τι φοβούνται οι ΗΠΑ, γιατί είναι τόσο σημαντικά τα τσιπ της Nvidia

Σε επικοινωνία με το Reuters, η Nvidia δήλωσε ότι οι συναλλαγές αφορούν προϊόντα που εξήχθησαν και ήταν ευρέως διαθέσιμα πριν από τους περιορισμούς των ΗΠΑ. «Δεν υπάρχουν στοιχεία πως κάποιος από τους εταίρους μας παραβίασε τους κανόνες ελέγχου των εξαγωγών, ενώ οι συναλλαγές αφορούν αμελητέο κλάσμα των προϊόντων που πωλούνται παγκοσμίως».

Σημειώνεται πως μεταξύ των αγοραστών ήταν η Κινεζική Ακαδημία Επιστημών, το Ινστιτούτο Τεχνητής Νοημοσύνης της Σαντόνγκ, η Διοίκηση Σεισμών του Χουμπέι, τα πανεπιστήμια της Σαντόνγκ και της Νοτιοδυτικής Κίνας, μια εταιρεία τεχνολογικών επενδύσεων που ανήκει στην κυβέρνηση της επαρχίας Χεϊλονγκτζιάνγκ, ένα κρατικό ερευνητικό κέντρο αεροπορίας και ένα κέντρο διαστημικής επιστήμης.

Το υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ δήλωσε στο Reuters ότι δεν μπορεί να σχολιάσει πιθανές εν εξελίξει έρευνες, αλλά δήλωσε ότι το Γραφείο Βιομηχανίας και Ασφάλειας παρακολουθεί τις πωλήσεις τσιπ που υπόκεινται σε περιορισμούς, διεξάγει ελέγχους τελικής χρήσης και εξετάζει πιθανές παραβιάσεις. Οι αξιωματούχοι θα διερευνήσουν αξιόπιστους ισχυρισμούς για παραβιάσεις, μεταξύ άλλων μέσω εταιρειών-βιτρίνων, δήλωσε εκπρόσωπος.

Οι συναλλαγές αποκαλύφθηκαν σε δώδεκα από τους διαγωνισμούς τους οποίους το Reuters εντόπισε σε δημόσιες βάσεις δεδομένων που καλύπτουν μόνο ένα ποσοστό των αγορών των κινεζικών κρατικών φορέων.

Οι συναλλαγές αυτές αποδεικνύουν πως το Πεκίνο εξακολουθεί να έχει πρόσβαση σε προηγμένα τσιπ που- σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους θα μπορούσαν να υποστηρίξουν την τεχνητή νοημοσύνη για στρατιωτικές εφαρμογές - όπως ο εκσυγχρονισμός των αμυντικών δυνάμεων της Κίνας ή η ανάπτυξη όπλων όπως οι υπερηχητικοί πύραυλοι.

Κάθε μία από τις αγορές περιορίστηκε σε αρκετούς διακομιστές και μερικές δεκάδες απαγορευμένα τσιπ. Παρόλα αυτά, θα μπορούσαν να είναι χρήσιμες για την εκπαίδευση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης και τη διεξαγωγή προηγμένης έρευνας, σύμφωνα με επτά αναλυτές και στελέχη της βιομηχανίας.

Σημειώνεται πως οι εταιρείες και τα άτομα που κατηγορούνται για παραβίαση των αμερικανικών ελέγχων των εξαγωγών μπορούν να αντιμετωπίσουν αστικές ή ποινικές ευθύνες στις ΗΠΑ - από πρόστιμα εκατοντάδων χιλιάδων δολαρίων έως και ποινές φυλάκισης έως και 20 ετών.