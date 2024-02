Σύμφωνα με σημεριν΄ές «διαρροές» υψηλόβαθμου Ισραηλινού αξιωματούχου, ορισμένα αιτήματα της Χαμάς για μια νέα συμφωνία απελευθέρωσης ομήρων δεν μπορούν να ικανοποιηθούν.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα αλλά και το ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 13, η Χαμάς πρότεινε ένα σχέδιο κατάπαυσης του πυρός με βάση το οποίο θα σιγήσουν τα όπλα στη Γάζα για τεσσερισήμισι μήνες, στη διάρκεια των οποίων όλοι οι όμηροι θα αφεθούν ελεύθεροι. Για να επιτευχθεί συμφωνία για τέλος του πολέμου στη Γάζα, το Ισραήλ θα πρέπει αποσύρει τα στρατεύματά του από την περιοχή. Να σημειωθεί, ότι η πρόταση της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης μαχητών (ως απάντηση σε μια προσφορά που έστειλαν την περασμένη εβδομάδα μεσολαβητές της Αιγύπτου και του Κατάρ) έρχεται εν μέσω της μεγαλύτερης μέχρι σήμερα διπλωματικής ώθησης για μια παρατεταμένη παύση των εχθροπραξιών.

Παράλληλα, κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε σήμερα ότι Ισραηλινοί αξιωματούχοι «εξετάζουν διεξοδικά» μια νέα πρόταση εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας που παρουσίασαν οι διαπραγματευτές του Κατάρ.

«Λάβαμε ενημέρωση, λάβαμε ειδοποίηση από τους διαπραγματευτές του Κατάρ. Την εξετάζουμε. Η Μοσάντ εξετάζει διεξοδικά αυτό που μας παρουσιάστηκε», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος Αβί Χάιμαν.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αναμένεται να παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου στις 19:30 ώρα Ελλάδας, σύμφωνα με ανακοίνωση του πρωθυπουργικού γραφείου.

Prime Minister Benjamin Netanyahu met today with US Secretary of State Antony Blinken, at the Prime Minister's Office in Jerusalem.



PM Netanyahu and @SecBlinken first held a lengthy, in-depth private meeting, and are currently holding an expanded meetinghttps://t.co/lav5U0u7bi pic.twitter.com/wsAIBYRGIt