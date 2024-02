Ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν απηύθυνε το βράδυ της Δευτέρας, «τους φιλικούς χαιρετισμούς» του στον βασιλιά Κάρολο Γ' της Βρετανίας που έχει προσβληθεί από καρκίνο, και του ευχήθηκε στα αγγλικά «ταχεία ανάρρωση», με μήνυμά του το οποίο δημοσιοποίησε μέσω της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης X.

«Οι σκέψεις μας πηγαίνουν στο βρετανικό λαό», πρόσθεσε ο Μακρόν, ενώνοντας τις ευχές του για ανάρρωση με εκείνες απ' όλο τον κόσμο που ακολούθησαν την ανακοίνωση για την ασθένεια του βασιλιά.

Wishing His Majesty King Charles III a speedy recovery. Our thoughts are with the British people. Amitiés.