Χθες το βράδυ, Ολλανδοί αγρότες που ανήκαν στις Farmers' Defence Force κάλυψαν με κοπριά το κτίριο της επαρχιακής κυβέρνησης στην Ουτρέχτη, σηματοδοτώντας μια αναζωπύρωση του μαχητικού πνεύματος, που έκανε τους κυβερνώντες νευρικούς - και δικαίως

«Άναψαν φωτιές, εκτόξευσαν πυροτεχνήματα κι οδήγησαν αγροτικά οχήματα σε αυτοκινητόδρομο», περιέγραψε για παράδειγμα η αστυνομική διεύθυνση της Γκελντρ (κεντρικά) μέσω X (του πρώην Twitter), προσθέτοντας πως «ελήφθησαν μέτρα».

Η αστυνομία δεν ξεκαθάρισε αν οι δυνάμεις της προχώρησαν σε προσαγωγές ή συλλήψεις.

Αγρότες, Ολλανδοί και Βέλγοι, ενώθηκαν από την Πέμπτη με το κύμα μαζικών κινητοποιήσεων που ξέσπασε στη Γαλλία τον Ιανουάριο κι έκτοτε εξαπλώθηκε στη Γερμανία, στην Πολωνία, στη Ρουμανία και στην Ελλάδα.

? ???? ? ⚠️: The farmers uprising continues tonight in the Netherlands, where farmers blocked the A12 highway in Veenendaal. #FarmersProtest2024 #Netherland pic.twitter.com/opYtTJS3S6

Εξαιρετικά περίπλοκη ευρωπαϊκή πολιτική, πολύ χαμηλά έσοδα, πληθωρισμός, ανταγωνισμός από το εξωτερικό, συσσώρευση κανονισμών προτυποποίησης, απογείωση των τιμών των καυσίμων: οι διεκδικήσεις των ευρωπαίων αγροτών για τη λήψη μέτρων είναι στην πράξη οι ίδιες, σ’ όλες τις χώρες.

Προσπαθώντας να κατευνάσει την οργή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποσχέθηκε την περασμένη Πέμπτη μέτρα για την υπεράσπιση των «θεμιτών συμφερόντων» των αγροτών στην ΕΕ, ιδίως τη μείωση του «διοικητικού φόρτου» της επικρινόμενης κοινής αγροτικής πολιτικής (ΚΑΠ).

??? Last night, Dutch farmers belonging to the Farmers' Defense Force covered the provincial government building in Utrecht with manure, signaling a resurgence of fighting spirit, which made those in power nervous - and rightly so?#netherland #FarmersProtest #farmers #Holland pic.twitter.com/y57ylypS4T