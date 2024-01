Στη Βρετανία θα απαγορευτούν βάσει νέας νομοθεσίας μαχαίρια τύπου «ζόμπι» και οι ματσέτες με στόχο τη διακοπή της κυκλοφορίας των συγκεκριμένων όπλων στους δρόμους της χώρας.

Όπως αναφέρει η ertnews.gr, η απαγόρευση, που τίθεται σε ισχύ από τον Σεπτέμβριο, θα καταστήσει παράνομη την κατοχή, την πώληση, την κατασκευή ή τη μεταφορά των συγκεκριμένων μαχαιριών.

Τα λεγόμενα μαχαίρια «ζόμπι» ορίζονται επί του παρόντος από την κυβέρνηση ως μια λεπίδα με «πλευρά κοπής, οδοντωτή άκρη και εικόνες ή λέξεις που υποδηλώνουν ότι χρησιμοποιείται για βία».

Παράλληλα, εφαρμόζεται ένα πρόγραμμα παράδοσης, ώστε όσοι κατέχουν αυτά τα «όπλα» να τα παραδώσουν πριν τεθεί σε ισχύ ο νόμος χωρίς συνέπειες.

«Το έγκλημα με μαχαίρια συνεχίζει να αφαιρεί πολύτιμες ζωές και είμαι αποφασισμένος να βάλω ένα τέλος σε αυτήν την παράλογη βία. Γι’ αυτό έχω επισπεύσει την απαγόρευση των μαχαιριών τύπου ζόμπι και αυξάνουμε τη μέγιστη ποινή για την πώληση μαχαιριών σε ηλικία κάτω των 18 ετών. Θα συνεχίσουμε να επενδύουμε σε υπηρεσίες για νέους που έχουν αποτρέψει χιλιάδες βίαιους τραυματισμούς», δήλωσε ο Υπουργός Εσωτερικών James Cleverly.

Ο δημοφιλής ηθοποιός Idris Elba που ηγείται της καμπάνιας «Don’t Stop Your Future» (Μην Σταματάς το Μέλλον σου), για την απαγόρευση των μαχαιριών όπλων έχει ασκήσει πίεση στην κυβέρνηση.

