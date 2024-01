Εντείνονται οι μάχεςστη Χαν Γιουνίς, μετά την «κατηγορηματική» απόρριψη των προϋποθέσεων που έθεσε η Χαμάς για τον τερματισμό του πολέμου και την απελευθέρωση των ομήρων, με τα ισραηλινά στρατεύματα να προωθούνται βαθύτερα στην πόλη, καταστρέφοντας κτίρια κατοικιών και βασικές υποδομές.

Με φόντο την πρόταση που φέρεται να έκανε το Ισραήλ στη Χαμάς, να υπάρξει δίμηνη κατάπαυση του πυρός με αντάλλαγμα την απελευθέρωση των ομήρων, πυρά ακούγονται κοντά στο νοσοκομείο Νάσερ, με τον ΟΗΕ να εκφράζει ανησυχία διότι «οι εχθροπραξίες εντείνονται» στην πόλη. Παράλληλα, η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος έκανε λόγο για κατάσταση «εξαιρετικά επικίνδυνη» στον τομέα όπου βρίσκεται άλλο νοσοκομείο, το Άμαλ («Ελπίδα»).

Η παλαιστινιακή εταιρεία τηλεπικοινωνιών Paltel ανακοίνωσε νέα διακοπή της πρόσβασης στο διαδίκτυο και των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.

Την ίδια ώρα εντείνονται οι ανησυχίες για περιφερειακή ανάφλεξη. Το Ισραήλ εξαπέλυσε νέα πλήγματα κατά θέσεων της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, ενώ ΗΠΑ και Βρετανία προχώρησαν σε νέες αεροπορικές επιδρομές στην Υεμένη, στοχεύοντας θέσεις των Χούθι.

Τουλάχιστον 25.490 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί και 63.354 έχουν τραυματιστεί σε ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα από τις 7 Οκτωβρίου.

Το Ισραήλ φέρεται να έχει καταθέσει πρόταση για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, που θα μπορούσε να διαρκέσει έως και δύο μήνες, με στόχο την απελευθέρωση όλων των ομήρων της Χαμάς, σύμφωνα με δημοσίευμα του ιστότοπου Axios που επικαλείται ισραηλινούς αξιωματούχους.

Διαμεσολαβητές από την Αίγυπτο και το Κατάρ έχουν μεταφέρει το σχέδιο στην ηγεσία του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος που ελέγχει τη Λωρίδα της Γάζας, αναφέρει η ίδια πηγή.

Η εφημερίδα Times of Israel μεταδίδει ότι ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου φέρεται να είπε σήμερα σε συγγενείς ομήρων ότι δεν ευσταθούν οι πληροφορίες περί πρότασης της Χαμάς για την απελευθέρωση αιχμαλώτων, υπογραμμίζοντας πως αντιθέτως τέτοια πρόταση έχει κατατεθεί από το Ισραήλ. Αρνήθηκε όμως να τους υπεισέλθει σε λεπτομέρειες όσο συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις.

Το τηλεοπτικό δίκτυο Channel 13 μεταδίδει ότι το σχέδιο προβλέπει την απελευθέρωση των ομήρων σε τρία στάδια: το πρώτο αφορά γυναίκες και ηλικιωμένους, το δεύτερο νέους και το τρίτο προβλέπει την απελευθέρωση στρατιωτών μαζί με την παράδοση των σορών των αιχμαλώτων που βρήκαν τον θάνατο.

Σε κάθε στάδιο θα απελευθερώνονται Παλαστίνιοι που κρατούνται σε ισραηλινές φυλακές, αναλόγως του αριθμού των αιχμαλώτων που θα αφήνονται ελεύθεροι από τη Χαμάς. Επιπλέον, το Ισραήλ φέρεται διατεθειμένο να επανεξετάσει την παρουσία των δυνάμεών του στη Λωρίδα της Γάζας.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην ιστοσελίδα του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, « Ο πρωθυπουργός Νετανιάχου συναντήθηκε σήμερα με εκπροσώπους των οικογενειών των ομήρων: Σε αντίθεση με ό,τι λέγεται – δεν υπάρχει γνήσια πρόταση της Χαμάς, αυτό δεν είναι αλήθεια. Θα το πω όσο πιο ξεκάθαρα μπορώ. Από την άλλη, υπάρχει η δική μας πρωτοβουλία, την οποία δεν θα αναλύσω»

