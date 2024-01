Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου απέρριψε «κατηγορηματικά» τις προϋποθέσεις που έθεσε η Χαμάς για τον τερματισμό του πολέμου και την απελευθέρωση των ομήρων, μετά τη δημοσιοποίηση μιας έκθεση της παλαιστινιακής οργάνωσης για την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου.

«Σε αντάλλαγμα για την απελευθέρωση των ομήρων μας, η Χαμάς ζητά τον τερματισμό του πολέμου, την αποχώρηση των δυνάμεών μας από τη Γάζα, την απελευθέρωση όλων των δολοφόνων και των βιαστών. Και να παραμείνει η Χαμάς άθικτη» ανέφερε στην ανακοίνωσή του ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

We would be unable to safely restore the evacuees to their homes and the next October 7 would be only a question of time. I am not prepared to accept such a mortal blow to the security of Israel; therefore, we will not agree to this.

Η συμφωνία που επιτεύχθηκε στα τέλη Νοεμβρίου με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, του Κατάρ και της Αιγύπτου, επέτρεψε την απελευθέρωση περίπου 100 από τους 240 ομήρους που κρατούσε η Χαμάς στη Γάζα. Αφού έληξε η περίοδος κατάπαυσης του πυρός ο Νετανιάχου δέχεται εντεινόμενες πιέσεις να διασφαλίσει την απελευθέρωση των υπόλοιπων 136 ομήρων.

«Δεν θα κάνω συμβιβασμούς όσον αφορά τον πλήρη ισραηλινό έλεγχο στον τομέα της ασφάλειας για όλα τα εδάφη δυτικά του ποταμού Ιορδάνη», είπε.

Prime Minister Benjamin Netanyahu:

"We are continuing the war on all fronts and in all sectors. We are not giving immunity to any terrorist: Not in Gaza, not in Lebanon, not in Syria and not anywhere. Whoever tries to harm us, we will harm him.https://t.co/72A627wpQA pic.twitter.com/mZe5OmyvvH