Οι εικόνες σε διάφορες περιοχές της χώρας είναι πρωτόπγνωρες, καθώς διάφορα στιγμιότυπα από τις επιπτώσεις της ισχυρής καταιγίδας κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

Αυτοκίνητα εγκαταλείφθηκαν σήμερα σε έναν πλημμυρισμένο επαρχιακό δρόμο, 135.000 διακοπές ρεύματος έλαβαν χώρα, ενώ πολλά προβλήματα δημιουργήθηκαν στο οδικό και το συγκοινωνιακό δίκτυο στην Βρετανία.

Οι μεγάλοι κίνδυνοι πλημμύρας παρέμειναν με σχεδόν 750 συναγερμούς ή προειδοποιήσεις που επιβλήθηκαν σε όλη την Αγγλία και την Ουαλία, καθώς το σιδηροδρομικό δίκτυο του Ηνωμένου Βασιλείου συνέχισε να παραλύει από τις ακραίες καιρικές συνθήκες.

Here is the scandal of untreated sewage overtopping from storm tanks and flowing across paths to form pools of effluent in public open space used for recreation this happens every time the River Mole rises >2.5mASD at #Horley STW! EA this has impact and is a Cat 2 pollution! pic.twitter.com/h4KHuzoLHF