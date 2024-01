Από μία φιλική στα παιδιά και γλυκιά φιγούρα, ο πιο διάσημος χαρακτήρας της Ντίσνεϊ «μετακομίζει» σε έναν πιο ενήλικο και τρομακτικό κόσμο, λαμβάνοντας τη μορφή δολοφόνου με μάσκα.

«Είναι ο Μίκυ, αλλά δεν τον έχετε δει ποτέ στο παρελθόν» γράφει το BBC και αναφέρεται στο τρέιλερ που κυκλοφόρησε την πρώτη μέρα του 2024 με τον γνωστό ήρωα σε ρόλο... δολοφόνου. «Θέλαμε απλώς να το διασκεδάσουμε» δήλωσε ο σκηνοθέτης της ταινίας. Εκτός αυτού, την ίδια μέρα κυκλοφόρησε ένα νέο παιχνίδι τρόμου που δείχνει τον Μίκυ καλυμμένο από κηλίδες αίματος. Το σκανταλιάρικο τρωκτικό «συστήθηκε» για πρώτη φορά στο κοινό το 1928 μέσα από το «Steamboat Willie», ένα σύντομο, ασπρόμαυρο κινούμενο σχέδιο. Μετά τη λήξη, όμως, των πνευματικών δικαιωμάτων για την προ 95 ετών ταινία, οι σκιτσογράφοι, οι μυθιστοριογράφοι και οι κινηματογραφιστές μπορούν πλέον να επεξεργάζονται και να χρησιμοποιούν τις πρώτες εκδοχές του Μίκυ και της Μίνι.

Οι νέοι κανόνες για την ελεύθερη χρήση του χαρακτήρα Μίκυ οξύνει τη φταντασία δημιουργών, ωστόσο δεν λείπουν οι αντιδράσεις από ακολούθους στο Twitter που εκφράζουν την αντίθεσή τους στη μετατροπή του ήρωα σε δολοφόνο.

Στο κωμικό θρίλερ τρόμου, που ονομάζεται «Η παγίδα του Μίκυ», μια νεαρή γυναίκα διοργανώνει πάρτι γενεθλίων-έκπληξη σε αίθουσα ψυχαγωγίας αλλά τα πράγματα παίρνουν γρήγορα μια άσχημη τροπή όταν αυτή και οι φίλοι της συναντούν έναν δολοφόνο με μαχαίρι και στολή... Μίκυ.

Reject horror slop, embrace boomer shooter. Not exactly Steamboat Willie but MOUSE is doing something far more visually inspired and interesting with the evil Mickey Mouse idea https://t.co/BZYtgIgAYW pic.twitter.com/V2vG2OYWpE