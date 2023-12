Μετά την ύψιστη κινητοποίηση πυροσβεστική και αστυνομικών δυνάμεων στον κατά μαρτυρίες φλεγόμενο Πύργο του Blackpool στο θέρετρο του Λανκσάιρ, αλλά και την σύλληψη ενός άνδρα που θεωρήθηκε ύποπτος, διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο απλά για ένα πορτοκαλί δίκτυ ασφαλείας που κυμάτιζε από τον άνεμο... δημιουργώντας την ψευδαίσθηση των πύρινων γλωσσών.

Μάλιστα διάφορα δίκτυα ενημέρωναν λεπτό προς λεπτό την επιχείρηση κατάσβεσης μιας φωτιάς... χωρίς καπνό, μεταδίδοντας ότι «η πυροσβεστική με εξοπλισμό αναρρίχησης ανεβαίνει τώρα». Τα πυροσβεστικά οχήματα κλήθηκαν στο σημείο περίπου στις 2.15 μ.μ. την Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου, καθώς φλόγες φάνηκαν να είναι ορατές από τις εξέδρες.

Χρειάστηκαν δύο ολόκληρες για να διαπιστωθεί ότι η πυρκαγιά ήταν, στην πραγματικότητα, οφθαλμαπάτη.

Δείτε τα παρακάτω βίντεο όπως μεταδίδουν διάφορα δίκτυα ενημέρωσης

BREAKING: There is no fire at Blackpool Tower.



Six fire engines, a drone and rope rescue team initially attended the scene.



Lancashire Fire and Rescue confirm what can be seen is orange netting blowing in the wind.https://t.co/sp9yZkYBZA



? Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/Ytlj5VkKzd