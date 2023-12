Σύμφωνα με την ιστοσελίδα «Daily Mail», ο μακελάρης, ο οποίος μετά την επίθεση αυτοκτόνησε, είναι ύποπτος για μία διπλή δολοφονία: πατέρας και κόρη βρέθηκαν νεκροί σε δάσος, κοντά στην τσεχική πρωτεύουσα, την περασμένη εβδομάδα. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, οι αρχές θεωρούν πιθανό το σενάριο ο David Kozak να κρύβεται πίσω και από αυτό το έγκλημα.

Την ίδια ώρα η Ευρώπη εξακολουθεί να ε΄ίναι σοκαρισμένη από το πρωτοφανές μακελειό που σημειώθηκε νωρίτερα, το απόγευμα της Πέμπτης στην Πράγα, με τραγικό απολογισμό 15 νεκρούς και τουλάχιστον 24 τραυματίες οι 9 εκ των οποίων νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση .

Δράστης του μακελειού είναι ο 24χρονος φοιτητής, David Kozak ο οποίος αυτοκτόνησε λίγο μετά την αποτρόπαιη πράξη. Πριν σκορπίσει τον θάνατο στο πανεπιστήμιο, είχε πιθανόν σκοτώσει και τον πατέρα του.

Το γύρο του διαδικτύου κάνουν σοκαριστικά βίντεο που καταγράφουν τη στιγμή που ο 24χρονος μακελάρης φοιτητής από το μπαλκόνι ορόφου της Σχολής πυροβολεί αδιακρίτως εντός αλλά και εκτός της σχολής.

‼️The moment when a student #DavidKozak goes to the roof and opens fire. #Prague #CzechRepublic #CharlesUniversity #shooting pic.twitter.com/sttJBRZYzq

‼️Photo of the shooter on the university roof. Now it becomes clear why people were running Charles Bridge upon learning about the shooting at the university.#prague #CzechRepublic #shooting pic.twitter.com/y9clkiN7X2