Ομάδα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και άλλων υπηρεσιών του ΟΗΕ μπόρεσε να παραδώσει χθες, Σάββατο 16 Δεκεμβρίου 2023, ιατρικοφαρμακευτικό υλικό στο νοσοκομείο, όπου δεκάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι άνθρωποι έχουν καταφύγει στον περίβολο του νοσοκομειακού συγκροτήματος, υπογραμμίζει ο ΠΟΥ σε ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα, στην οποία διευκρινίζει ότι υπάρχει σοβαρή έλλειψη πόσιμου νερού και τροφίμων.

«Η ομάδα (που μετέβη στο νοσοκομείο) περιέγραψε το τμήμα επειγόντων περιστατικών με τον όρο ‘λουτρό αίματος’, με εκατοντάδες τραυματισμένους ασθενείς στο εσωτερικό του και νέους ασθενείς να καταφθάνουν κάθε λεπτό», αναφέρει ο ΠΟΥ, προσθέτοντας ότι «στους ασθενείς που υποφέρουν από τραυματισμούς τους κάνουν ράμματα στο έδαφος και ότι τα μέσα για την αντιμετώπιση του πόνου είναι πολύ περιορισμένα ή ακόμη και ανύπαρκτα».

Yards of Al Shifa hospital, north of Gaza was turned into a mass grave after burying the bodies of hundreds of civilians who were killed by the occupation forces in the northern of Gaza Strip.

ساحة مستشفى الشفاءبغزة تحولت إلى مقبرةجماعية بعد دفن مئات الفلسطينيين ومنع نقل جثامينهم pic.twitter.com/kzMQQ10xMs