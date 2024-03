Ευρωπαϊκές χώρες αντιμετωπίζουν ένα «εντυπωσιακά» κρύο ξεκίνημα της εβδομάδας, καθώς οι θερμοκρασίες πέφτουν κάτω από τους -10C (14F) σε τμήματα της Σκανδιναβίας και το χιόνι καθηλώνει τα αεροπλάνα σε άλλες περιοχές της περιοχής.

Η Νορβηγία, η Σουηδία και η Φινλανδία πλήττονται από βαθιές θερμοκρασίες υπό το μηδέν, οι οποίες αναμένεται να παραμείνουν για τουλάχιστον μία ακόμη εβδομάδα, σύμφωνα με την εταιρεία πρόβλεψης Maxar Technologies Inc.

Ταυτόχρονα, βροχή, χιονόνερο και χιόνι αναμένονται σε μεγάλο μέρος της Βρετανίας και της Γαλλίας.

Το Met Office του Ηνωμένου Βασιλείου έχει θέσει σε εφαρμογή κίτρινη προειδοποίηση για βροχή στα νοτιοδυτικά της χώρας.

?️ Rain, sleet and hill snow across England and Wales on Monday could bring some disruption to morning travel



?️ A brighter but frosty start in Northern Ireland and Scotland with scattered showers leading to icy stretches



⚠️ Stay #WeatherAware pic.twitter.com/zWxGXWjus1 — Met Office (@metoffice) December 3, 2023

There are flood alerts and flood warnings in force across the #SouthWest You can check for flooding where you live/work by visiting our online flooding information page: https://t.co/5pzf457z31 #BeFloodAware pic.twitter.com/Z5DIsdhJXb — Environment AgencySW (@EnvAgencySW) December 4, 2023

Μεγάλα προβλήματα σε αεροδρόμιο στην Γερμανία

Συνεχίζεται το αεροπορικό χάος στο δεύτερο πιο πολυσύχναστο αεροδρόμιο της Γερμανίας, το αεροδρόμιο του Μονάχου, με τις περισσότερες πτήσεις να ακυρώνονται.

Το αεροδρόμιο εξέδωσε προειδοποίηση προς τους επιβάτες: Εάν δεν έχετε λάβει επιβεβαίωση ότι η πτήση σας θα πραγματοποιηθεί, μείνετε στο σπίτι σας.

Ισχυρή χιονόπτωση έπληξε τη νότια Γερμανία το Σάββατο, με αποτέλεσμα το αεροδρόμιο να αναστείλει προσωρινά όλες τις πτήσεις. Οι δημόσιες συγκοινωνίες διακόπηκαν επίσης σε ολόκληρη την περιοχή.

Οι κάτοικοι χρειάστηκε να εργαστούν σκληρά για να καθαρίσουν το χιόνι από τα αυτοκίνητα και τους δρόμους τους, αφού η περιοχή του Μονάχου ξύπνησε και βρήκε την πόλη καλυμμένη με ένα βαρύ στρώμα χιονιού.

Την Παρασκευή, η Γερμανική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε προειδοποίηση κόκκινου επιπέδου για έως και 40 εκατοστά χιονιού, ενώ η χιονόπτωση αναμένεται να συνεχιστεί μέχρι το βράδυ του Σαββάτου.

⚠️Update 9 a.m.

Flight operations still heavily restricted

There are still severe restrictions in air traffic. The flight schedule has been greatly reduced due to the airlines' cancellations. pic.twitter.com/skQBTPC4ir — Munich Airport (@MUC_Airport) December 4, 2023

Ακυρώνονται δρομολόγια

Μεγάλο μέρος της δυτικής Ευρώπης βρίσκεται σε επιφυλακή για ψυχρά κύματα, χιόνια και ξαφνικές πλημμύρες, αφού τα αεροπορικά και σιδηροδρομικά δρομολόγια στη Γερμανία και την Ολλανδία έχουν διακοπεί. Οι θερμοκρασίες στο Βερολίνο θα παραμείνουν κοντά στο μηδέν καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας.

Προβλήματα με την ηλεκτροδότηση

Το Όσλο προβλέπεται να φτάσει στους -13,5 βαθμούς Κελσίου τη Δευτέρα, περισσότερο από 12 βαθμούς κάτω από το μέσο όρο για την εποχή του έτους. Η παραγωγή αιολικής ενέργειας, βασική πηγή ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή, έχει σχεδόν σταματήσει, συμβάλλοντας μόλις στο 4,9% της παραγωγής της περιοχής.

Η Σουηδία, που συνήθως είναι καθαρός εξαγωγέας ενέργειας, εισήγαγε τη Δευτέρα από τη Γερμανία και την Πολωνία για να εξασφαλίσει ότι οι προμήθειες θα καλύψουν την αύξηση της ζήτησης. Μια μονάδα πετρελαίου της Uniper SE στα νότια βρίσκεται επίσης σε ετοιμότητα για να παράγει εάν χρειαστεί. Σε ανακούφιση της αγοράς, η Vattenfall AB επανέφερε την παραγωγή στον πυρηνικό αντιδραστήρα Ringhals-4 νωρίτερα από το προγραμματισμένο.

Το Ηνωμένο Βασίλειο εξήγαγε ηλεκτρική ενέργεια στη Νορβηγία, γεγονός σχετικά σπάνιο.

Σε ολόκληρη την Ευρώπη, προβλέπονται συνολικά 85,1 βαθμοί θέρμανσης τις επόμενες 1-5 ημέρες, πολύ πάνω από το 10ετές κανονικό των 66,8, σύμφωνα με την Maxar. Αυτό αποτελεί βασική ένδειξη για επίμονες θερμοκρασίες κάτω από το κανονικό επίπεδο.