Ο Τούρκος πρόεδρος από το βήμα της Συνόδου Κορυφής για την Παγκόσμια Δράση για το κλίμα, COP28, που διεξάγεται στο Ντουμπάι, τόνισε πως η σημερινή κατάσταση στη Γάζα «συνιστά έγκλημα πολέμου και έγκλημα κατά της ανθρωπότητας και ζήτησε για άλλη μία φορά να καταδικαστούν οι υπεύθυνοι και να λογοδοτήσουν βάσει του Διεθνούς Δικαίου».

Όπως μετέδωσε το CNNTurk, ο Ερντογάν ανέδειξε την κρισιμότητα ίδρυσης ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους, εκτιμώντας παράλληλα ότι «οι ισραηλινές επιθέσεις που έχουν στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 16.000 αθώους Παλαιστίνιους πολίτες, η πλειοψηφία των οποίων είναι παιδιά και γυναίκες, δεν μπορούν με κανένα τρόπο να δικαιολογηθούν».

Ο Ερντογάν διαβεβαίωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να αναλάβει «οποιαδήποτε και όλες τις ευθύνες» που θα προκύψουν κατά την ίδρυση ενός ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους με βάση τα σύνορα του 1967, με την Ανατολική Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσά του.

Ο Σουλτάνος δεν δίστασε να κουνήσει και το δάχτυλο στο Συμβοίο Ασφαλείας του ΟΗΕ, τονίζοντας ότι «ο κόσμος είναι μεγαλύτερος από πέντε», εννοώντας τα πέντε μόνιμα μέλη του Συμβουλίου.

Όπως γίνεται γνωστό ο Τούρκος Πρόεδρος συναντήθηκε και με την πρωθυπουργό της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι όπου συζήτησαν για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα και τις προσπάθειες ανθρωπιστικής βοήθειας της Τουρκίας προς τη Γάζα... με στόχο την εδραίωση τωνειρηνευτικών διαδικασιών.

Ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι η ανθρωπιστική κατάσταση στην περιοχή χειροτερεύει μέρα με τη μέρα καθώς οι επιθέσεις συνεχίζονται και ότι είναι απαραίτητο να ληφθούν αποτελεσματικά μέτρα για να σταματήσει το Ισραήλ, ώστε να σταματήσουν οι θάνατοι.

