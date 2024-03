«Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Ερυθρού Σταυρού, 11 Ισραηλινοί όμηροι βρίσκονται καθ' οδόν προς το ισραηλινό έδαφος», ανέφεραν οι IDF.

Πρόκειται για τα μέλη πέντε οικογενειών που απήχθησαν την 7η Οκτωβρίου από το κιμπούτς Nir Oz.

Στο πλαίσιο της ανταλλαγής απελευθερώθηκαν και περίπου 33 Παλαιστίνιοι, επίσης γυναίκες και παιδιά, σύμφωνα με το Κατάρ.

«Σε εφαρμογή των δεσμεύσεων της τέταρτης ημέρας της συμφωνίας ανθρωπιστικής εκεχειρίας, 33 Παλαιστίνιοι πολίτες θα απελευθερωθούν σήμερα με αντάλλαγμα την απελευθέρωση 11 Ισραηλινών κρατουμένων από τη Γάζα», αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση του Κατάρ. Στους απελευθερωθέντες από τις Ισραηλινές φυλακές περιλαμβάνονται 30 ανήλικοι και 3 γυναίκες.

