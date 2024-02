Δώδεκα άνθρωποι, μεταξύ των οποίων τραυματίες ασθενείς και οι συνοδοί τους, σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν ως αποτέλεσμα της ισραηλινής επίθεσης που στόχευσε το νοσοκομείο της Ινδονησίας, αναφέρει ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας, Άσραφ αλ Κούντρα.

Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από τις IDF, αλλά πλάνα που μεταδόθηκαν από το Al Jazeera έδειξαν ισραηλινά τανκς έξω από το νοσοκομείο, που προφανώς εμπλέκονται σε ανταλλαγή πυρών με στελέχη της Χαμάς στην περιοχή.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, το Ισραήλ δήλωσε ότι οι IDF έχουν πληροφορίες για ένα δίκτυο τούνελ κάτω από το νοσοκομείο της Ινδονησίας, καθώς και αεροφωτογραφίες που δείχνουν εκτοξευτές ρουκετών μερικές δεκάδες μέτρα από το συγκρότημα.

Το Ισραήλ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι η Χαμάς χρησιμοποιεί νοσοκομεία στη Λωρίδα της Γάζας ως βάσεις για τις τρομοκρατικές της δραστηριότητες, κατηγορίες που υποστηρίζονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

{https://youtu.be/gCNeDWCI0vo}

Περισσότερα από 5.500 παιδιά στη Λωρίδα της Γάζας έχουν σκοτωθεί από τις 7 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με την οργάνωση αρωγής Save the Children, ο αριθμός των παιδιών που σκοτώθηκαν έχει ξεπεράσει τον ετήσιο αριθμό σε εμπόλεμες ζώνες από το 2019.

Μετά την επίθεση στο ινδονησιακό νοσοκομείο η κύρια αίθουσα χειρουργείων έχει υποστεί ζημιές και δεν είναι πλέον διαθέσιμη για χειρουργικές επεμβάσεις, μας είπε πηγή μέσα από το νοσοκομείο.

Πολλοί άνθρωποι, μεταξύ των οποίων γιατροί και ασθενείς, έχουν σκοτωθεί και τραυματιστεί.

Οι ισραηλινές οβίδες των αρμάτων μάχης έπληξαν επίσης το κοντινό σχολείο του Κουβέιτ, όπου έχουν καταφύγει εκατοντάδες οικογένειες.

Τα τελευταία νέα από την κατεχόμενη Δυτική Όχθη

Αναφέραμε νωρίτερα ότι οι ισραηλινές δυνάμεις πραγματοποίησαν επιδρομές σε όλη την κατεχόμενη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένης της πόλης της Χεβρώνας.

{https://www.youtube.com/watch?v=bPyjvcsSKRM}

Ακολουθούν οι τελευταίες εξελίξεις:

Ο εκτοπισμός των Παλαιστινίων από τη Λωρίδα της Γάζας θα απειλήσει την ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή και τον κόσμο, δήλωσε ο εκπρόσωπος του αιγυπτιακού υπουργείου Εξωτερικών, προσθέτοντας ότι η πολιτική του Ισραήλ να εμποδίζει την είσοδο βοήθειας στη Γάζα στοχεύει συστηματικά στο να ωθήσει τους Παλαιστίνιους να εγκαταλείψουν τη Λωρίδα υπό το βάρος των βομβαρδισμών και της πολιορκίας.

«Δυστυχώς, οι σοβαρές ισραηλινές παραβιάσεις των ισραηλινών εγκλημάτων πολέμου δεν αποκαλούνται από ορισμένους με τα πραγματικά τους ονόματα», δήλωσε ο Sameh Shoukry κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον Κινέζο υπουργό Εξωτερικών στο Πεκίνο.

«Η Αίγυπτος καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να φέρει βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας μέσω του περάσματος της Ράφα, αλλά η πολιτική του Ισραήλ να παρεμποδίζει την είσοδο της βοήθειας είναι μια συστηματική πολιτική που αποσκοπεί στο να ωθήσει τους Παλαιστίνιους να εγκαταλείψουν τη Λωρίδα υπό το βάρος των βομβαρδισμών και της πολιορκίας».

Ο κορυφαίος διπλωμάτης του Ιράν Χοσεΐν Αμιραμπντολαχιάν κάλεσε τη Ρωσία να διαδραματίσει πιο ενεργό ρόλο στη διασφάλιση της ειρήνης στην περιοχή.

«Η αντίσταση θα καθορίσει αναμφίβολα το τελικό αποτέλεσμα», δήλωσε ο Αμιραμπντολαχιάν στον Ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ σε τηλεφωνική επικοινωνία.

Σύμφωνα με την ανάγνωση της συνομιλίας, οι δύο διπλωμάτες συζήτησαν κυρίως τον πόλεμο στη Γάζα, με τον Αμιραμπντολαχιάν να κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι πυροδοτούν τον πόλεμο.

Τόνισαν επίσης την ανάγκη κατάπαυσης του πυρός και επείγουσας βοήθειας στον πληγέντα άμαχο πληθυσμό.

Ο Παλαιστίνιος υπουργός Εξωτερικών Ριάντ αλ Μαλίκι λέει ότι το Ισραήλ επιδιώκει να «τερματίσει την παρουσία του παλαιστινιακού λαού σε ό,τι έχει απομείνει από την ιστορική του γη».

Έκανε το σχόλιό του κατά τη διάρκεια μιας συνόδου κορυφής διπλωματών από αραβικά και μουσουλμανικά κράτη στο Πεκίνο.

Εκεί, οι ηγέτες από τη Σαουδική Αραβία, την Ιορδανία, την Αίγυπτο, την Ινδονησία, την Παλαιστίνη και τον Οργανισμό Ισλαμικής Συνεργασίας συζητούν τρόπους για να τερματιστούν οι μάχες στη Γάζα και να αυξηθεί η πίεση στις δυτικές χώρες να απορρίψουν τον χαρακτηρισμό της στρατιωτικής εκστρατείας του Ισραήλ στη λωρίδα ως αυτοάμυνα.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας Ashraf al-Qudra ενημέρωσε σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις:

Massive shelling on & around Indonesian Hospital in northern Gaza. Injuries have been reported among people who’ve taken shelter in its courtyard.



This small hospital is the only remaining hospital in the entirety of northern Gaza, and takes in 100s of victims every day. pic.twitter.com/Kz9Ja2g4P6