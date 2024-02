Ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δεν είπε λέξη για τη σφαγή της Χαμάς στο Ισραήλ και δεν είπε τίποτα για τις γυναίκες, τους άνδρες, τα παιδιά, τα μωρά και τους ηλικιωμένους που δολοφονήθηκαν από τους τρομοκράτες, αναφέρει δημοσίευμα στην Bild.

Αντίθετα, ο Ερντογάν επιτέθηκε αποκλειστικά στο Ισραήλ:

«Δεν έχει απομείνει ουσιαστικά καμία λωρίδα της Γάζας, είπε. Τα πάντα έχουν ισοπεδωθεί», υποστήριξε.

