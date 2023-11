Σφυροκοπάται η Γάζα χωρίς σταματημό καθώς το Ισραήλ προχώρησε σε νέους βομβαρδισμούς το βράδυ της Δευτέρας, την ώρα που συνέχισε τις επιδρομές στη Δυτική Όχθη.

Πάνω από 10.000 είναι οι νεκροί στον ένα μήνα πολέμου μετά την επίθεση της Χαμάς και την κήρυξη πολέμου από το Ισραήλ, ενώ το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ απέτυχε για άλλη μια φορά να φτάσει σε απόφαση για ανθρωπιστική εκεχειρία.

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες δήλωσε ότι η Γάζα γίνεται «νεκροταφείο για τα παιδιά» αφού έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 4.104.

{https://www.youtube.com/watch?v=4_m1Ewmi76A}

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δηλώνει ότι το Ισραήλ θα έχει τη "συνολική ευθύνη ασφάλειας" για τη Λωρίδα της Γάζας "για αόριστο χρονικό διάστημα" μετά το τέλος του πολέμου κατά της Χαμάς.

«Νομίζω ότι το Ισραήλ για αόριστο χρονικό διάστημα θα έχει τη συνολική ευθύνη για την ασφάλεια, διότι είδαμε τι συμβαίνει όταν δεν την έχουμε. Όταν δεν έχουμε αυτή την ευθύνη ασφάλειας, αυτό που έχουμε είναι η έκρηξη της τρομοκρατίας της Χαμάς σε μια κλίμακα που δεν μπορούσαμε να φανταστούμε», λέει στο ABC News.

Η θέση αυτή έχει εκφραστεί από Ισραηλινούς αξιωματούχους τις τελευταίες εβδομάδες υπό τον όρο της ανωνυμίας, αλλά ο Νετανιάχου θέτει τώρα ο ίδιος τη θέση αυτή στο τραπέζι.

Δεν είναι σαφές τι έχει στο μυαλό του ο Νετανιάχου σχετικά με την έκταση της ευθύνης ασφαλείας, αλλά οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν επιμείνει ότι δεν επιθυμούν να καταλάβουν τη Γάζα μετά τον πόλεμο.

Ο Μπάιντεν εξέφρασε την αντίθεσή του και σε αυτό το σενάριο, ενώ προειδοποίησε την Ιερουσαλήμ ότι είναι πιο πιθανό να βρεθεί εγκλωβισμένη στη Γάζα αν δεν αρχίσει να καταρτίζει ένα σχέδιο για το ποιος θα κυβερνήσει τον θύλακα αν καταφέρει να απομακρύνει τη Χαμάς από την εξουσία.

Ακολουθεί τα σχόλια άλλων ισραηλινών αξιωματούχων που δήλωσαν ότι το Ισραήλ θα πρέπει να διατηρήσει στρατιωτική παρουσία εντός της Γάζας, προκειμένου να χρησιμεύσει ως ρυθμιστικός παράγοντας που θα προστατεύει τους ισραηλινούς πολίτες.

Επίσης, στη συνέντευξη του ABC News, ο Νετανιάχου πιέζεται για το αν θα συμφωνήσει με την έκκληση του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν για ανθρωπιστικές παύσεις.

Αρχικά αποφεύγει την ερώτηση, λέγοντας ότι αντιτίθεται σε μια πιο μακροπρόθεσμη κατάπαυση του πυρός με το σκεπτικό ότι αυτό θα ισοδυναμούσε με παράδοση στη Χαμάς.

Αλλά αφού τον πιέζουν ξανά, υπαινίσσεται για πρώτη φορά κάποια μεγαλύτερη ευελιξία στο θέμα.

«Στο μέτρο του πρακτέου, μικρές παύσεις - μια ώρα εδώ, μια ώρα εκεί. Τις είχαμε και στο παρελθόν. Θα ελέγξουμε τις συνθήκες [για να έχουμε επιπλέον παύσεις] προκειμένου να μπορέσουν να έρθουν ανθρωπιστικά αγαθά ή να φύγουν οι όμηροί μας, μεμονωμένοι όμηροι», προσθέτει ο Νετανιάχου, που γίνεται ο πρώτος Ισραηλινός αξιωματούχος που επιβεβαιώνει ότι η Ιερουσαλήμ συμφώνησε σε μια προσωρινή παύση των μαχών για να μπορέσει ένα ζευγάρι ομήρων που απελευθερώθηκαν από τη Χαμάς να ταξιδέψει με ασφάλεια στα σύνορα, όπως αποκάλυψε Αμερικανός αξιωματούχος την περασμένη εβδομάδα.

Στη συνέχεια ο Νετανιάχου δηλώνει ότι θα συμφωνούσε σε κατάπαυση του πυρός εάν η Χαμάς απελευθερώσει όλους τους περίπου 240 ομήρους που κρατούνται στη Γάζα.

«Θα υπάρξει κατάπαυση του πυρός για το σκοπό αυτό και περιμένουμε να συμβεί αυτό. Δεν έχει συμβεί μέχρι στιγμής», λέει.

Ο πρωθυπουργός λέει ότι το Ισραήλ έχει κάποιες πληροφορίες σχετικά με το πού βρίσκονται οι όμηροι, αλλά αρνείται να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Πιεζόμενος για το αν η συνεχιζόμενη χερσαία επιχείρηση θέτει σε κίνδυνο τη ζωή των ομήρων, ο Νετανιάχου απαντά:

«Το λαμβάνουμε υπόψη μας», ενώ υποστηρίζει ότι «μέχρι να ξεκινήσουμε την χερσαία δράση, δεν υπήρχε καμία πίεση προς αυτούς να απελευθερώσουν τους ομήρους. Αυτό που είδαμε ήταν ότι από τη στιγμή που ξεκινήσαμε την χερσαία δράση, υπάρχει πίεση».

Δεν ήταν σαφές σε ποια πίεση αναφερόταν ο Νετανιάχου, δεδομένου ότι οι μόνοι τέσσερις όμηροι που απελευθερώθηκαν από τη Χαμάς αφέθηκαν ελεύθεροι πριν το Ισραήλ ξεκινήσει την χερσαία εισβολή του στις 27 Οκτωβρίου.

Ο Νετανιάχου απορρίπτει ερώτηση για το αν υπάρχει κάποιο φως ημέρας μεταξύ αυτού και του Μπάιντεν σχετικά με τον πόλεμο, λέγοντας ότι συμφωνεί με την έκκληση των ΗΠΑ για την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα και ότι συντονίζεται με την Ουάσινγκτον για το θέμα αυτό.

Ακόμα, ο πρωθυπουργός διευκρινίζει ότι δεν θα δώσει στη Χαμάς την ευκαιρία να θέσει σε κίνδυνο τους στρατιώτες των IDF και λέει ότι το Ισραήλ θα κάνει ό,τι μπορεί για να περιορίσει τις απώλειες μεταξύ των αμάχων, αναγνωρίζοντας όμως ότι δεν θα μπορεί πάντα να το πετύχει λόγω της χρήσης ανθρώπινων ασπίδων από την τρομοκρατική ομάδα.

Πιεζόμενος για το αν θα πρέπει να αναλάβει την ευθύνη για όσα εκτυλίχθηκαν στις 7 Οκτωβρίου, όπως έχουν κάνει άλλοι Ισραηλινοί ηγέτες, ο Νετανιάχου αποφεύγει να απαντήσει άμεσα στην ερώτηση, όπως κάνει τον τελευταίο μήνα.

«Έχω πει ότι θα γίνουν πολύ σκληρές ερωτήσεις που θα τεθούν και θα είμαι από τους πρώτους που θα τις απαντήσουν. Δεν πρόκειται να το αποφύγουμε αυτό. Η ευθύνη της κυβέρνησης είναι να προστατεύει τους ανθρώπους και είναι σαφές ότι αυτή η ευθύνη δεν εκπληρώθηκε», λέει.

EXCLUSIVE: @DavidMuir interviews Israeli PM Netanyahu, pressing him on the Biden administration’s calls for a humanitarian pause in Gaza as the death toll climbs; if he bears responsibility for intelligence failures on Oct. 7; and more. https://t.co/zjSKIi5FJF pic.twitter.com/LydTy5XtZf