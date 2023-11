Το Ισραήλ επιβεβαίωσε το πλήγμα, υπογραμμίζοντας ότι στόχος του ήταν όχημα που χρησιμοποίησε «τρομοκρατικός πυρήνας της Χαμάς».

Τα ασθενοφόρα «μετέφεραν πολλούς τραυματίες για να νοσηλευτούν στην Αίγυπτο», τόνισε ο Άσραφ αλ Κούντρα, εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας στη Λωρίδα της Γάζας.

Ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) είπε ότι είδε πολλούς νεκρούς και τραυματίες δίπλα σε ένα κατεστραμμένο ασθενοφόρο στην είσοδο του νοσοκομείου Αλ Σίφα, όπου έχουν καταφύγει χιλιάδες εκτοπισμένοι.

Σε πλάνα που μετέδωσε η τηλεόραση του AFP διακρίνονται πολίτες να μεταφέρουν τραυματίες. Ορισμένοι κείτονταν αιμόφυρτοι στο έδαφος, αφού προφανώς εκσφενδονίστηκαν από το ωστικό κύμα πάνω σε αυτοκίνητα που ήταν σταθμευμένα στην άκρη του δρόμου.

«Βαθύτατα σοκαρισμένος» δήλωσε ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. «Το ξαναλέμε: οι ασθενείς, το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, οι εγκαταστάσεις και τα ασθενοφόρα πρέπει να προστατεύονται συνεχώς. Πάντοτε», ανέφερε o Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter).

Η συντονίστρια ανθρωπιστικών υποθέσεων του ΟΗΕ στα κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη, η Λιν Χέιστινγκς, εξέφρασε επίσης έντονη ανησυχία επειδή το πλήγμα αυτό στόχευε «ασθενείς που απομακρύνονταν για την ασφάλειά τους».

Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς λέει ότι 16 από τα 35 νοσοκομεία της Γάζας έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας, είτε επειδή βομβαρδίστηκαν είτε επειδή δεν έχουν πλέον καύσιμα για τις γεννήτριές τους.

Από την Τετάρτη, δεκάδες Παλαιστίνιοι τραυματίες έχουν περάσει τα σύνορα με την Αίγυπτο, καθώς η Λωρίδα της Γάζας σφυροκοπείται αδιάκοπα από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF).

Η ισραηλινή κυβέρνηση έχει ορκιστεί να αφανίσει τη Χαμάς αφότου μαχητές της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης εισέβαλαν στις 7 Οκτωβρίου στο νότιο Ισραήλ και σκότωσαν περίπου 1.400 ανθρώπους, ενώ απήγαγαν περισσότερους από 240 άλλους και τους μετέφεραν στη Λωρίδα της Γάζας.

Τα στρατιωτικά αντίποινα του Ισραήλ έχουν στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 9.250 Παλαιστίνιους, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του ελεγχόμενου από τη Χαμάς παλαιστινιακού θύλακα.

⭕ The occupation military admitted that it targeted ambulances in #Gaza claiming that they were used by Hamas resistance fighters.



This video shows the inside of one of the ambulances the moment it was targeted in front of Al Shifa Hospital.



Where is Hamas???? pic.twitter.com/v3JOhJu2sm