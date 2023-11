Πιο αναλυτικά, το Ισραήλ έχει «κόψει» τη Γάζα στα δύο, αφού σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, οι αξιωματούχοι των IDF ισχυρίζονται ότι ελέγχουν όλους τους δρόμους που συνδέουν τον βορρά με τον νότο του παλαιστινιακού θύλακα, συμπεριλαμβανομένου και του παραλιακού δρόμου.

Μάλιστα, αξιωματούχος του Ισραήλ δήλωσε ότι η Γάζα βρίσκεται υπό ισραηλινό κλοιό και πως «ολοκληρώθηκε η επιχείρηση περικύκλωσης» της περιοχής.

«Οι στρατιώτες μας ολοκλήρωσαν την περικύκλωση της Πόλης της Γάζας, του κέντρου της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς», ανέφερε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Ντάνιελ Χαγκάρι.

Σχεδόν ταυτόχρονα, η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς προειδοποιούσε ότι η Γάζα θα αποδειχθεί «συμφορά» για το Ισραήλ και οι στρατιώτες του θα βγουν από τον θύλακα «σε μαύρους σάκους», δηλαδή νεκροί.

«Η Γάζα θα αποτελέσει τη συμφορά του Ισραήλ», είπε ο εκπρόσωπος των Ταξιαρχιών Εζεντίν Αλ Κάσαμ σε ένα ηχητικό μήνυμα που μεταδόθηκε από τα μέσα ενημέρωσης της Χαμάς. Απευθυνόμενους στους Ισραηλινούς, πρόσθεσε ότι θα πρέπει να περιμένουν την επιστροφή «περισσότερων στρατιωτών (τους) σε μαύρους σάκους».

Την ίδια ώρα, Χαμάς και Χεζμπολάχ απαντούν με ρουκέτες μέσα στις πόλεις του Ισραήλ, και απειλούν ότι θα επαναλάβουν «πολλές φορές την 7η Οκτωβρίου μέχρι να αφανιστεί το Ισραήλ»

Το (ελεγχόμενο από τη Χαμάς) υπουργείο Υγείας της Γάζας ανέβασε τον αριθμό των νεκρών σε περισσότερους από 9.000 από την ημέρα της έναρξης του πολέμου μέχρι σήμερα.

Οι ισραηλινές δυνάμεις βομβάρδισαν τον καταυλισμό Bureij στη Γάζα, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν αρκετοί άνθρωποι σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της πολιτικής άμυνας της Γάζας

Σύμφωνα με το ALJAZEERA, 15 άτομα έχασαν τη ζωή τους, ενώ δεκάδες άνθρωποι έχουν εγκλωβιστεί κάτω από τα συντρίμμια, ύστερα από τον βομβαρδισμό στον καταυλισμό Bureij.

Massive distraction and dozens of civilian victims in a new massacre in the Bureij refugee camp middle of the Gaza Strip.#FreePalestine #غزة_تنتصر #Gaza #Gaza_Genicide pic.twitter.com/qXeeX18uB5