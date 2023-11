Τουλάχιστον 320 κάτοχοι ξένων διαβατηρίων πέρασαν σήμερα στην Αίγυπτο από τη Γάζα μέσω του συνοριακού περάσματος της Ράφα, μετέδωσε το Reuters επικαλούμενο αιγυπτιακές πηγές ασφαλείας και έναν Παλαιστίνιο αξιωματούχο.

Ενώ άλλοι 76 τραυματίες μεταφέρθηκαν στην Αίγυπτο, όπως μετέδωσε το AFP.

Το πέρασμα άνοιξε την Τετάρτη για πρώτη φορά μετά από τρεις και πλέον εβδομάδες σφοδρών συγκρούσεων για να επιτρέψει την απομάκρυνση δεκάδων τραυματιών Παλαιστινίων που χρειάζονται νοσοκομειακή περίθαλψη και εκατοντάδων κατόχων ξένων διαβατηρίων.

Το Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών δήλωσε την Τετάρτη ότι η αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ στον προσφυγικό καταυλισμό Τζαμπάλια της Γάζας θα μπορούσε να ισοδυναμεί με εγκλήματα πολέμου, δεδομένου του ύψους των υψηλών απωλειών μεταξύ των αμάχων και της κλίμακας της καταστροφής.

«Δεδομένου του μεγάλου αριθμού απωλειών μεταξύ των αμάχων & της κλίμακας της καταστροφής μετά τις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στον προσφυγικό καταυλισμό Τζαμπάλια, έχουμε σοβαρές ανησυχίες ότι πρόκειται για δυσανάλογες επιθέσεις που θα μπορούσαν να ισοδυναμούν με εγκλήματα πολέμου», ανέφερε το γραφείο σε ανάρτησή του.

Τουλάχιστον έξι αεροπορικές επιδρομές έπληξαν τον προσφυγικό καταυλισμό Τζαμπάλια στα περίχωρα της πόλης της Γάζας την Τρίτη.

Περισσότεροι από 50 άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 150 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανέφερε το υπουργείο Υγείας της περιοχής.

