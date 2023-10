Κατά τη διάρκεια της τελευταίας ημέρας, οι συνδυασμένες δυνάμεις μάχης των IDF έπληξαν περίπου 300 στόχους, συμπεριλαμβανομένων θέσεων εκτόξευσης αντιαρματικών πυραύλων και ρουκετών κάτω από φρεάτια, καθώς και στρατιωτικές εγκαταστάσεις μέσα σε υπόγειες σήραγγες που ανήκουν στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς.

Δείτε το βίντεο εδώ

Κατά τη διάρκεια των χερσαίων επιχειρήσεων των δυνάμεων, οι στρατιώτες είχαν αρκετές εμπλοκές με τρομοκρατικούς πυρήνες που εκτόξευαν προς το μέρος τους τόσο αντιαρματικούς πυραύλους όσο και πυρά πολυβόλων.

Οι στρατιώτες σκότωσαν τους τρομοκράτες και κατεύθυναν τις αεροπορικές δυνάμεις να επιτεθούν σε πραγματικό χρόνο σε στόχους και τρομοκρατικές υποδομές.

Φωτογραφίες που δημοσίευσαν οι IDF:

Το δημοσίευμα των Times αναφέρει ότι «δορυφορικές εικόνες που ελήφθησαν το πρωί της Δευτέρας δείχνουν την σημαντική κλίμακα μιας από τις κύριες προελάσεις του Ισραήλ στη βόρεια Γάζα».

Δορυφορικές φωτογραφίες που δημοσίευσαν οι New York Times την Τρίτη δείχνουν ότι τα ισραηλινά τανκς έχουν φτάσει στη λεωφόρο Al-Bahr στη Γάζα, έναν μεγάλο δρόμο που διασχίζει τη Λωρίδα από την παραλία προς την Τζαμπάλια.

Extensive piece by @Josh_H et al. @nytimes analysing satellite imagery taken today of Gaza.



"A Detailed Satellite View of Israel’s Invasion" https://t.co/lsYwwMXRJa https://t.co/RXOSCMgUSX pic.twitter.com/E3hlJPQdcW