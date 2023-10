«Το παλαιστινιακό κράτος κατέθεσε έναν φάκελο στο ΔΠΔ, ζητώντας να διερευνηθεί το έγκλημα. Χρειάζεται μια διεθνής έρευνα», είπε η Άμπου Χασίρα σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στην έδρα της αποστολής της Παλαιστίνης στη Γαλλία.

Παρά το ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν στήριξε την ισραηλινή εκδοχή, σύμφωνα με την οποία για το πλήγμα ευθύνεται ο Ισλαμικός Τζιχάντ, μια ένοπλη παλαιστινιακή οργάνωση, η Άμπου Χασίρα δεν είχε αμφιβολία για το ποιος είναι ο υπεύθυνος.

«Το Ισραήλ είναι ο μοναδικός υπεύθυνος. Δεν είναι η πρώτη φορά που το Ισραήλ στοχοθετεί πολιτικές υποδομές και συγκεκριμένα νοσοκομεία», τόνισε.

Από το πλήγμα, το βράδυ της Τρίτης, στο νοσοκομείο Αχλί Αράμπ, στο κέντρο της Γάζας, σκοτώθηκαν τουλάχιστον 471 άνθρωποι.

«Η Γαλλία έχει αξιοπιστία στην περιοχή. Αναμένουμε να αναλάβει δράση για να σταματήσει την ισραηλινή επιθετικότητα, να αρθεί ο αποκλεισμός της Γάζας και να επιτραπεί η πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας», πρόσθεσε η Παλαιστίνια διπλωμάτις.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι θα επιτρέψει την είσοδο της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας από την Αίγυπτο, ενώ επιβάλλει αυστηρή πολιορκία στον παλαιστινιακό θύλακα που σφυροκοπεί ακατάπαυστα μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

«Το Ισραήλ δεν θα εμποδίσει την ανθρωπιστική βοήθεια από την Αίγυπτο όταν πρόκειται για τρόφιμα, νερό και φάρμακα για τους αμάχους στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας», αναφέρει η ανακοίνωση που εκδόθηκε από το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου. «Οποιαδήποτε προμήθεια φθάσει στη Χαμάς θα εξουδετερωθεί».

«Μια θετική εξέλιξη, που ζητούσαμε από την αρχή της σύγκρουσης», δήλωσε ο επικεφαλής της αιγυπτιακής διπλωματίας Σάμεχ Σούκρι σε συνέντευξη στο σαουδαραβικό τηλεοπτικό δίκτυο Al-Arabiya.

Ωστόσο, η μεταφορά της βοήθειας «απαιτεί οργάνωση», τόνισε ο Σούκρι και εξήγησε μιλώντας στο δίκτυο Al-Ghad, που εδρεύει στο Κάιρο, ότι «ο δρόμος που επέτρεπε τη μεταφορά της βοήθειας μεταξύ της Γάζας και του σημείου διέλευσης της Ράφα καταστράφηκε μετά τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στην παλαιστινιακή πλευρά των συνόρων».

Στο Σινά της Αιγύπτου, τα φορτηγά με την ανθρωπιστική βοήθεια παραμένουν εδώ και μέρες ακινητοποιημένα στην περιοχή γύρω από τον τερματικό σταθμό που είναι ακόμη κλειστός, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες.

«Η παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, μόλις αυτή περάσει τα σύνορα μεταξύ της Αιγύπτου και του παλαιστινιακού θύλακα, θα πρέπει να είναι συστηματική, της τάξης των 100 φορτηγών ημερησίως, και ασφαλής», δήλωσε στο CNN ο Μάρτιν Γκρίφιθς, συντονιστής του ΟΗΕ για τις ανθρωπιστικές υποθέσεις.

«Πρέπει να αρχίσουμε με σημαντικό αριθμό φορτηγών και να φτάσουμε τα 100 φορτηγά ημερησίως, όπως συνέβαινε στο παρελθόν με το πρόγραμμα βοήθειας στη Γάζα», εξήγησε ο Γκρίφιθς, ο οποίος έκανε λόγο για «απίστευτα λεπτομερείς διαπραγματεύσεις με τις εμπλεκόμενες πλευρές για τον καθορισμό των όρων εισόδου και διανομής της βοήθειας».

Οι δηλώσεις του Γκρίφιθς έγιναν λίγες ώρες μετά τη δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ότι έλαβε διαβεβαιώσεις από την ισραηλινή κυβέρνηση πώς θα επιτρέψει τη μεταφορά αυτής της ανθρωπιστικής βοήθειας από το σημείο διέλευσης της Ράφα.

«Πρέπει να είμαστε σε θέση να έχουμε τη βεβαιότητα ότι μπορούμε να παρεμβαίνουμε σε μεγάλη κλίμακα κάθε μέρα, σκόπιμα, επαναλαμβανόμενα και αξιόπιστα», επέμεινε ο Γκρίφιθς, εξηγώντας ότι τα διάφορα μέλη του προσωπικού του ΟΗΕ που βρίσκονται στη Λωρίδα της Γάζας (συμπεριλαμβανομένων 14.000 υπαλλήλων της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA)) θα μπορούν στη συνέχεια να τη διανέμουν.

«Δεύτερον, πρέπει να είμαστε σε θέση να προσεγγίζουμε τους ανθρώπους με ασφάλεια», επέμεινε ο Γκρίφιθς, υπενθυμίζοντας ότι το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο απαιτεί από τις ανθρωπιστικές οργανώσεις να παρέχουν βοήθεια εκεί όπου οι άνθρωποι αισθάνονται ασφαλείς.

«Αυτά τα δύο πράγματα πρέπει να διευκρινιστούν, να επιβεβαιωθούν και ελπίζω ότι αυτό θα λάβει χώρα τις επόμενες ημέρες, ώστε να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε αυτό το βασικό πρόγραμμα αρωγής», εξήγησε ο Μάρτιν Γκρίφιθς, ο οποίος βρίσκεται στο Κάιρο από την Τρίτη, για διαπραγματεύσεις με τις αιγυπτιακές αρχές.

Εδώ και μέρες, τόνοι ανθρωπιστικής βοήθειας έχουν εγκλωβιστεί στην έρημο του Σινά καθώς η Ράφα είναι κλειστή στην παλαιστινιακή πλευρά, έπειτα από τέσσερις βομβαρδισμούς αυτήν την εβδομάδα.

Ο Γκρίφιθς υπογράμμισε ότι ο ΟΗΕ θα διασφαλίσει ότι η βοήθεια θα παραδοθεί αποκλειστικά σε αμάχους και όχι στη Χαμάς που ελέγχει τη Γάζα.

Η Λωρίδα της Γάζας βυθίζεται σε μια άνευ προηγουμένου ανθρωπιστική κρίση. Τελεί υπό σχεδόν πλήρη αποκλεισμό από την πλευρά του Ισραήλ, μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου στο έδαφός του από τη Χαμάς, οι κομάντος της οποίας σκότωσαν περισσότερους από 1.400 ανθρώπους και απήγαγαν σχεδόν 200. Τα θύματα είναι στη συντριπτική τους πλειονότητα άμαχοι όπως και οι 3.000 άνθρωποι που σκοτώθηκαν κατά τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας.

Το Ισραήλ βομβαρδίζει τον μικρό παλαιστινιακό θύλακα που κατοικείται από 2,4 εκατομμύρια ανθρώπους, για να προετοιμάσει ενδεχόμενη χερσαία επίθεση.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ ανακοίνωσαν ότι εξόντωσαν «τρομοκρατικό πυρήνα» που εκτόξευε όλμους από τον Λίβανο προς το έδαφος του Ισραήλ, τη στιγμή που οι συγκρούσεις στα σύνορα των δύο χωρών εντείνονται, με φόντο τον πόλεμο του Ισραήλ με τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο ισραηλινός στρατός στην αποψινή ενημέρωσή του ανέφερε επιπλέον ότι ανταπέδωσε τα πυρά, στον ίδιο τομέα, απ' όπου εκτοξεύονταν αντιαρματικοί πύραυλοι εναντίον κοινοτήτων στο βόρειο Ισραήλ. Νωρίτερα, οι σειρήνες είχαν σημάνει και πάλι στο βόρειο Ισραήλ και «εννέα βλήματα πέρασαν από το έδαφος του Λιβάνου προς το Ισραήλ», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Την Τρίτη, ο στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε τουλάχιστον τέσσερις ενόπλους που επιχείρησαν να διεισδύσουν στο ισραηλινό έδαφος περνώντας τα σύνορα με τον Λίβανο.

Από τις 7 Οκτωβρίου, μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος, σε συγκρούσεις στα σύνορα του Ισραήλ με τον Λίβανο έχουν σκοτωθεί περίπου 20 άνθρωποι. Τα θύματα ήταν στην πλειονότητά τους μαχητές, όμως μεταξύ αυτών ήταν επίσης ένας δημοσιογράφος του πρακτορείου Reuters και δύο άμαχοι. Από την ισραηλινή πλευρά υπάρχουν τουλάχιστον τρεις νεκροί.

«Είμαστε σε κατάσταση συναγερμού και επαγρύπνησης στον βορρά. Εάν η Χεζμπολάχ κάνει κάποιο σοβαρό λάθος, θα απαντήσουμε με μεγάλη ισχύ», δήλωσε την Τρίτη ο Ντάνιελ Χαγκάρι, ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού.

Μετά τις συγκρούσεις στα σύνορα, το Ισραήλ άρχισε να εκκενώνει 28 κοινότητες στον βορρά, απομακρύνοντας χιλιάδες κατοίκους.

Στήριξη άνευ όρων στον Μπ΄έντζαμιν Νετανιάχου πρόσφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν: Οι ΗΠΑ έθεσαν «βέτο» την Πέμπτη σε ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που καλούσε σε «ανθρωπιστικές παύσεις» των εχθροπραξιών σε Ισράηλ και Γάζα, «προστατεύοντας» τον στενό τους σύμμαχο από οποιαδήποτε έκκληση για κατάπαυση του πυρός.

Την ώρα που η διεθνής κοινότητα καταδικάζει σύσσωμη το χτύπημα σε αμάχους στο νοσοκομείο Αλ Άχλι Άραμπ, Χαμάς και IDF εξακολουθούν να αλληλοκατηγορούνται για τους περισσότερους από 300 νεκρούς (471 σύμφωνα με το υπουργείο της παλαιστινιακής Αρχής), με το Ισραήλ μάλιστα να δημοσίευει και νέο βίντεο που, όπως υποστηρίζει, αποδεικνύει πως η ρουκέτα εκτοξεύτηκε μέσα από τη Λωρίδα της Γάζας.

Πιο συγκεκριμένα, το Κανάλι 12 του Ισραήλ παρουσίασε αποκλειστικό βίντεο - που περιλαμβάνει και ένα στατικό πλάνο που σύμφωνα με το κανάλι απεικονίζει το σημείο εκτόξευσης του πυραύλου και την έκρηξη στο νοσοκομείο.

«Αυτή είναι η απόδειξη πως είναι αληθινοί οι ισχυρισμοί του Ισραήλ ότι ήταν πύραυλοι από τη Λωρίδα της Γάζας που εκτοξεύθηκαν στην κατεύθυνση του νοσοκομείου Αλ Αχλί στη Γάζα και όχι από το Ισραήλ» αναφέρεται στο βίντεο και προστίθεται ότι επιβεβαιώνεται από το ότι η «κάμερα του Καναλιού 12 είναι τοποθετημένη στην πόλη Νετιβότ και βλέπει στη Δυτική Όχθη».

Σε άλλη ανάρτηση αναφέρεται ότι «για όσους από εσάς εξακολουθείτε να αναρωτιέστε τι συνέβη στο νοσοκομείο al-Ahli στη Γάζα χθες το βράδυ, έχουμε αποδείξεις».

EXCLUSIVE: Channel 12 News camera records the Islamic Jihad shooting at the hospital in Gazahttps://t.co/i8DnQzUrBj@LeviYonit pic.twitter.com/tX1Knh65Oe