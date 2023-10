Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, ακυρώνει την προγραμματισμένη συνάντησή του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, μετά την επίθεση του Ισραήλ σε νοσοκομείο της Γάζας.

Ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς δήλωσε στο αμερικανικό δίκτυο NBC News ότι η οργάνωση είναι πρόθυμη να απελευθερώσει όλους τους αμάχους ομήρους σε μία ώρα, εάν το Ισραήλ σταματήσει τους βομβαρδισμούς του στη Γάζα.

Εκατοντάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν όταν νοσοκομείο της Γάζας βομβαρδίστηκε σήμερα από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, ανακοίνωσαν οι αρχές του παλαιστινιακού θύλακα.

First footages after the shelling of a hospital in the Gaza Strip. pic.twitter.com/ToLQqgTb5n

Το δίκτυο Al Jazeera, επικαλούμενο πληροφορίες από το υπουργείο Υγείας στη Λωρίδα της Γάζας, μετέδωσε πως εκφράζονται φόβοι ότι περισσότεροι από 500 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τον βομβαρδισμό του νοσοκομείου Αλ Αχλί στο κέντρο της Γάζας, ενώ υπάρχουν πληροφορίες για εκατοντάδες εγκλωβισμένους στα ερείπια.

Τριήμερο εθνικό πένθος κήρυξε ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς. «Το μακελειό στο νοσοκομείο Αλ Αχλί δεν έχει προηγούμενο στα χρονικά. Παρότι έχουμε γίνει μάρτυρες τραγωδιών σε προηγούμενους πολέμους, αυτό που έγινε σήμερα ισοδυναμεί με γενοκτονία», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Παλαιστινιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας, ο Μαχμούντ Μπάσαλ.

«Αυτό που συνέβη είναι γενοκτονία. Καλούμε τη διεθνή κοινότητα να παρέμβει άμεσα για να σταματήσει αυτήν τη σφαγή. Η σιωπή δεν είναι πλέον αποδεκτή», υπογραμμίζεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (PLO).

Following Israel's 'evacuation order', hundres of Palestinian civilians have taken shelter in hospitals, including Al-Ahli Arab Hospital.



Hospitals are entitled to special protection under IHL, and must be protected in all circumstances.



This is a war crime, plain and simple. https://t.co/VOso0C58SH