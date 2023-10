Η Χαμάς δημοσιεύει ακόμη ένα βίντεο με Ισραηλινή όμηρο, που ζητ΄΄α να τη βοηθήσουν να επιστρέψει στο σπίτι της το συντομότερο δυνατό.

Σε αυτό μια νεαρή γυναίκα ισχυρίζεται πως τραυματίστηκε σοβαρά, υπεβλήθη σε επέμβαση και πλέον λαμβάνει την απαραίτητη φροντίδα από τη Χαμάς.

«Γεια, είμαι η Μία Σεμ, 21 ετών από τη Σοχάμ. Προς το παρόν, βρίσκομαι στη Γάζα. Επέστρεψα νωρίς το Σάββατο από το Σντερότ. Ήμουν σε ένα πάρτι. Τραυματίστηκα σοβαρά στο χέρι μου. Υποβλήθηκα σε χειρουργική επέμβαση στο χέρι μου στο νοσοκομείο [στη Γάζα] για 3 ώρες. Με φροντίζουν, μου δίνουν φάρμακα, όλα πάνε καλά. Ζητάω μόνο να με γυρίσετε στο σπίτι μου το συντομότερο δυνατό στους γονείς μου, στα αδέλφια μου. Βγάλτε με από εδώ το συντομότερο δυνατό. Παρακαλώ."

#BREAKING Hamas releases what is claimed to be first footage of an Israeli hostage

Hamas psychological warfare?

Mia Shem, 21 years old from Shoham said: "They are taking care of me... I only ask that you get me out of here as soon as possible. Please.”



Here's the full story: