Το μη επανδρωμένο αεροσκάφος, (drone), το οποίο ανήκε στην τουρκική κυβέρνηση, ήταν οπλισμένο με πυραύλους αέρος-εδάφους και θεωρήθηκε απειλή για τα αμερικανικά στρατεύματα και τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις στη βάση Ταλ Μπαϊντάρ.

Αξιωματούχοι, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας στην WSJ, (The Wall Street Journal), δήλωσαν ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις είχαν κάνει πολλές κλήσεις σε Τούρκους αξιωματούχους. Σε αυτές τις κλήσεις, προειδοποίησαν τους Τούρκους ότι επιχειρούσαν κοντά στα χερσαία στρατεύματα των ΗΠΑ.

Από την άλλη πλευρά, το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, δήλωσε στο Reuters ότι το drone δεν ανήκε στις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις.

NEW: A U.S. jet fighter shot down a Turkish drone in Syria after it was deemed a threat to U.S. forces in northeast Syria, a person familiar with the episode told WSJ • A US official said they were aware that it was a Turkish drone pic.twitter.com/FNnRxCuCr3

Συγκεκριμένο πρόκειται για ένα Bayraktar TB2, ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος μεσαίου ύψους και μεγάλης αντοχής που κατασκευάστηκε από την τουρκική αμυντική εταιρεία Baykar για χρήση κυρίως από τις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις.

Η Τουρκία έχει εντείνει πρόσφατα τις επιθέσεις εναντίον των κουρδικών δυνάμεων στο Ιράκ και τη Συρία, αφού Κούρδοι μαχητές ευθύνονται για την βομβιστική επίθεση στην Άγκυρα την Κυριακή.

Η Τουρκία θεωρεί τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις ως μια πτέρυγα του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν, ή PKK, το οποίο πολλά κράτη έχουν χαρακτηρίσει τρομοκρατική οργάνωση.

Λίγες ώρες πριν από την κατάρριψη, ένας ανώτερος Αμερικανός στρατηγός δήλωσε ότι οι ΗΠΑ και η Τουρκία έχουν μια αρκετά καλή σχέση, σημειώνοντας ότι «έχουμε ανοιχτή επικοινωνία με το τουρκικό κέντρο αεροπορικών επιχειρήσεων, έχω μια ομάδα βρίσκεται στο κέντρο αεροπορικών επιχειρήσεων».

Ωστόσο, η κατάρριψη του μη επανδρωμένου αεροσκάφους από τις ΗΠΑ που ανήκει σε σύμμαχο του ΝΑΤΟ είναι βέβαιο ότι θα κλιμακώσει τις εντάσεις μεταξύ της Ουάσινγκτον και της Άγκυρας, η οποία είναι εδώ και καιρό δυσαρεστημένη με την υποστήριξη των ΗΠΑ προς τις SDF (ένοπλη δύναμη ανταρτών και μαχητών στην Αυτόνομη Διοίκηση της Βόρειας και Ανατολικής Συρίας ).

Η Τουρκία έχει απειλήσει να εισβάλει στη βορειοανατολική Συρία αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια ως απάντηση στη δραστηριότητα του PKK.

Χθες, ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν είχε προειδοποιήσει να μην βρίσκονται τρίτοι κοντά σε Κούρδους του SDF (που είναι γνωστό ότι δρουν στη βόρεια Συρία), οι οποίοι είναι νόμιμοι στόχοι των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων.

«Συμβουλεύω όλα τα τρίτα μέρη να απομακρυνθούν από τοποθεσίες και πρόσωπα που συνδέονται με το PKK και τις YPG», είχε διαμηνύσει ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας.

Σε αυτό το πλαίσιο το σημερινό περισττατικό μπορεί να ερμηνευτεί και σαν μια απάντηση από την Ουάσινγκτον.

Οι ΗΠΑ διαθέτουν περίπου 900 στρατιώτες στη Συρία, οι οποίοι επικεντρώνονται στο κυνήγι των τρομοκρατών του Ισλαμικού Κράτους με τις SDF.

The US army shot down a Turkish Anka UAV that approached the illegal US base in Syria while bombing SDF positions in al-Hasaka.



This shows that NATO members do not consider Turkey as an equal and even if Turkey were attacked, most NATO countries would not send their soldiers. pic.twitter.com/Y3I143i9dl