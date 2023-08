Ο βραβευμένος σκηνοθέτης του Bollywood, Nitin Desai, βρέθηκε νεκρός στα στούντιο της εταιρείας του: Σε εξέλιξη αστυνομικές έρευνες.

Νεκρός βρέθηκε ο Nitin Desai - τεράστια φυσιογνωμία στη βιομηχανία του Bollywood - ο οποίος κατά τη διάρκεια της 20ετούς καριέρας του κέρδισε το Εθνικό Βραβείο Καλύτερης Καλλιτεχνικής Σκηνοθεσίας τέσσερις φορές.

Ο 58χρονος φέρεται να βρέθηκε νεκρός από εργαζόμενους στα στούντιο της εταιρείας του ND στην πόλη Karjat κοντά στη Βομβάη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ζούσε στην περιοχή Raigad στη Μαχαράστρα από το 2005, όπου άνοιξε το στούντιο 52 στρεμμάτων για να κάνει ταινίες όπως οι Farzand και Ajinth.

Το NDTV σημειώνει πως ο σκηνοθέτης είχε χρέη που αδυνατούσε να αποπληρώσει, ενώ ο πιστωτής του είχε ήδη κάνει τους περασμένους μήνες κινήσεις για να του πάρει την εταιρεία του. Σύμφωνα, πάντα, με το NDTV η Αστυνομία εκτιμά ότι ο θάνατος του Desai ήταν αυτοκτονία.

Από την άλλη, ο κινηματογραφιστής Madhur Bhandarkar ανέφερε στα ινδικά ΜΜΕ ότι σοκαρίστηκε από την είδηση ​​του θανάτου του φίλου του, προσθέτοντας ότι μόλις πριν από τρεις μήνες ο Desai είχε διοργανώσει ένα πλούσιο γαμήλιο πάρτι για την κόρη του. Ερωτηθείς αν υποψιαζόταν ότι ο Ντεσέι δυσκολευόταν οικονομικά, ο Μπανταρκάρ απάντησε όχι: «Ο γάμος ήταν πραγματικά πλούσιος. Όλα φαίνονταν τέλεια ».

Ο Desai συνεργάστηκε με διάσημους κινηματογραφιστές όπως ο Ασούτος Γκοβάρικαρ, ο Βίντου Βίνοντ Τσόπρα και ο Ρατζκουμάρ Χιράνι και δημιούργησε πολλές επιτυχημένες ταινίες όπως το 1942: A Love Story, το Devdas και το Once Upon a Time in Mumbai. Βοήθησε επίσης στη δημιουργία των σκηνικών για το βραβευμένο με Όσκαρ blockbuster «Slumdog Millionaire» το 2008.