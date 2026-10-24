Στην ίδια ανακοίνωση, ο Ηλίας Κορομηλάς αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε σχέση με τις αξιόποινες πράξεις που του αποδίδονται.

Την υπεράσπιση του διεθνούς διαιτητή Ηλία Κορομηλά αναλαμβάνει το δικηγορικό γραφείο του Απόστολου Λύτρα και συνεργατών, όπως γνωστοποιήθηκε με δελτίο Τύπου που δημοσιοποιήθηκε στις 24 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η απολογία του εντολέα έχει οριστεί για τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026, ενώπιον του ανακριτή και του εισαγγελέα.

Στην ίδια ανακοίνωση, ο Ηλίας Κορομηλάς αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε σχέση με τις αξιόποινες πράξεις που του αποδίδονται.

Όπως επισημαίνεται, πρόθεσή του είναι να απαντήσει με πλήρη ειλικρίνεια σε κάθε ερώτημα που θα του τεθεί από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές, συμβάλλοντας στη διερεύνηση και τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Αναλυτικά:

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«Το δικηγορικό μας γραφείο αναλαμβάνει την υπεράσπιση του διεθνούς διαιτητή Ηλία Κορομηλά.

Η απολογία του ενώπιον του κ. ανακριτή και του κ. εισαγγελέα έχει οριστεί για τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026.

Ο εντολέας μας δηλώνει κατηγορηματικά ότι δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τις αξιόποινες πράξεις που του αποδίδονται και θα απαντήσει με απόλυτη ειλικρίνεια σε κάθε ερώτημα που θα του τεθεί και να συμβάλει στη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2026

Δικηγορικό γραφείο Απόστολος Λύτρας και συνεργάτες».