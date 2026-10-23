Βαρομετρικό χαμηλό από τη Μεσόγειο φέρνει νέο κύμα κακοκαιρίας την Κυριακή. Σε υψηλά για την εποχή επίπεδα η θερμοκρασία.

Άστατος θα διατηρηθεί ο καιρός σήμερα Παρασκευή, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες να εκδηλώνονται κυρίως στη Μακεδονία, τη Θράκη, το βορειοανατολικό Αιγαίο, τις Σποράδες, την Εύβοια και την Αττική.

Πρόσκαιρες, ασθενείς βροχοπτώσεις αναμένονται επίσης στα ορεινά της Κρήτης και τις Κυκλάδες.

Στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχουν νεφώσεις με διαστήματα ηλιοφάνειας, ενώ η αφρικανική σκόνη θα παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, φτάνοντας έως τους 26°C (16-25°C στην Αττική και 13-22°C στη Θεσσαλονίκη).

Σύμφωνα με τον Γιάννη Καλλιάνο, παρόμοιο θα είναι το σκηνικό και το Σάββατο, με περιορισμένα φαινόμενα στα νότια του Αιγαίου, τη δυτική ηπειρωτική χώρα και την Πελοπόννησο.

Από την Κυριακή, όμως, αναμένεται υποτροπή του καιρού, καθώς βαρομετρικό χαμηλό από τη Μεσόγειο φέρνει νέο κύμα κακοκαιρίας. Τα ισχυρά φαινόμενα θα ξεκινήσουν από το Ιόνιο και σταδιακά θα επεκταθούν στην υπόλοιπη χώρα, επηρεάζοντας έντονα τα δυτικά, τα βορειοδυτικά, αλλά και την Αττική.

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Η κακοκαιρία θα γενικευτεί τη Δευτέρα και θα διαρκέσει 2 έως 3 ημέρες. Οι νότιοι άνεμοι στα πελάγη θα πνέουν έντασης 4-5 μποφόρ, ενώ ο υδράργυρος θα σημειώσει μικρή πτώση, κυμαινόμενος μεταξύ 20 και 24°C.