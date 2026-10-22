Πρόσκαιρη μεταβολή θα παρουσιάσει ο καιρός σήμερα Πέμπτη, με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες να σημειώνονται κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια έως το μεσημέρι.

Με τοπικές βροχές και πρόσκαιρες καταιγίδες στα δυτικά και τα βόρεια θα κυλήσει ο καιρός σήμερα μέχρι το μεσημέρι, χωρίς πάντως να περιμένουμε κάποιο έντονο ή εκτεταμένο επεισόδιο.

Στη Μακεδονία και τη Θράκη τα φαινόμενα θα είναι διάσπαρτα, ενώ στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη η συννεφιά θα είναι αυξημένη, με πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές νωρίς το απόγευμα.

Ο υδράργυρος θα σημειώσει μικρή άνοδο, φτάνοντας το μεσημέρι τους 24 με 26 βαθμούς, ενώ στη βόρεια Κρήτη ο καιρός θα θυμίζει καλοκαίρι, με τις μέγιστες να αγγίζουν τοπικά τους 28 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στα πελάγη δεν θα δημιουργήσουν ιδιαίτερα προβλήματα, πνέοντας γενικά στα 3 με 5 μποφόρ, με εξαιρεση το νότιο Αιγαίο όπου τοπικά θα φτάσουν τα 6 μποφόρ.

Ο καιρός σε αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική η συννεφιά θα είναι κατά περιόδους αυξημένη, και νωρίς το απόγευμα είναι πιθανό να βρέξει τοπικά στα ανατολικά και νότια του νομού. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16-25 βαθμούς, νότιοι οι άνεμοι 3-5 μποφόρ.

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Αυξημένες νεφώσεις θα πρέπει να περιμένουμε και στη Θεσσαλονίκη, με ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι νωρίς το απόγευμα . Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14-24 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις 2-4 μποφόρ.