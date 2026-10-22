Με τοπικές βροχές και πρόσκαιρες καταιγίδες στα δυτικά και τα βόρεια θα κυλήσει ο καιρός σήμερα μέχρι το μεσημέρι, χωρίς πάντως να περιμένουμε κάποιο έντονο ή εκτεταμένο επεισόδιο.
Στη Μακεδονία και τη Θράκη τα φαινόμενα θα είναι διάσπαρτα, ενώ στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη η συννεφιά θα είναι αυξημένη, με πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές νωρίς το απόγευμα.
Ο υδράργυρος θα σημειώσει μικρή άνοδο, φτάνοντας το μεσημέρι τους 24 με 26 βαθμούς, ενώ στη βόρεια Κρήτη ο καιρός θα θυμίζει καλοκαίρι, με τις μέγιστες να αγγίζουν τοπικά τους 28 βαθμούς Κελσίου.
Οι άνεμοι στα πελάγη δεν θα δημιουργήσουν ιδιαίτερα προβλήματα, πνέοντας γενικά στα 3 με 5 μποφόρ, με εξαιρεση το νότιο Αιγαίο όπου τοπικά θα φτάσουν τα 6 μποφόρ.
Ο καιρός σε αττική και Θεσσαλονίκη
Στην Αττική η συννεφιά θα είναι κατά περιόδους αυξημένη, και νωρίς το απόγευμα είναι πιθανό να βρέξει τοπικά στα ανατολικά και νότια του νομού. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16-25 βαθμούς, νότιοι οι άνεμοι 3-5 μποφόρ.
Αυξημένες νεφώσεις θα πρέπει να περιμένουμε και στη Θεσσαλονίκη, με ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι νωρίς το απόγευμα . Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14-24 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις 2-4 μποφόρ.