Στη φωτιά επιχειρούν τέσσερις πυροσβέστες με δύο πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν δύο αεροσκάφη.

Φωτιά μαίνεται σε δασική έκταση στη Κέα, με την Πυροσβεστική να κινητοποιεί επίγειες και εναέριες δυνάμεις για την αντιμετώπισή της. Στο σημείο επιχειρούν τέσσερις πυροσβέστες με δύο πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν δύο αεροσκάφη.

Παράλληλα, έχει προγραμματιστεί να μεταβούν ακτοπλοϊκώς στο νησί δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, συνολικής δύναμης 16 πυροσβεστών, προκειμένου να ενισχύσουν τις προσπάθειες κατάσβεσης.

Η ανάρτηση της Πυροσβεστικής

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2112477721494442176}