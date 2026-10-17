Με βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας θα ξεκινήσει η μέρα, σύμφωνα με την πρόγνωση της μετεωρολόγου Χριστίνας Ρήγου.

Βροχές αναμένονται σήμερα Σάββατο στα ανατολικά και νότια μέχρι το μεσημέρι, ενώ καταιγίδες θα συνεχίσουν να επηρεάζουν μέχρι τις πρωινές ώρες τη Μαγνησία, τις Σποράδες, την Εύβοια και τις Κυκλάδες.

Το πέρασμα της κακοκαιρίας θα είναι πάντως γρήγορο: Νωρίς το μεσημέρι τα φαινόμενα θα μετατοπιστούν προς τα Δωδεκάνησα, αφήνοντας με βελτιωμένο καιρό τις προαναφερθείσες περιοχές και σταδιακά και τα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα η μέρα θα κυλήσει με αρκετή λιακάδα και από το απόγευμα ο καιρός θα είναι αίθριος σχεδόν παντού.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει το μεσημέρι τους 17 έως 20 βαθμούς, ενώ στο νότιο Αιγαίο θα φτάσει έως τους 21 βαθμούς.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα είναι ανατολικοί 3 έως 5 μποφόρ. Στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι 4 με 5, τοπικά 6, και το πρωί στην Κρήτη 7 μποφόρ, ενώ σταδιακά το βράδυ και από τα δυτικά, οι άνεμοι θα στραφούν σε νότιους.

Ο καιρός σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική προβλέπονται παροδικές νεφώσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας και τοπικές βροχές το πρωί, οι οποίες μέχρι το μεσημέρι θα έχουν σταματήσει. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 19 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5, ενώ το πρωί στα ανατολικά θα φτάνουν έως και τα 6 μποφόρ.

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Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αρκετή ηλιοφάνεια, με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 17 βαθμούς, με βόρειους ανέμους έως 4, πρόσκαιρα 5 μποφόρ.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με το meteo:

Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2026 περιμένουμε αρχικά βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε περιοχές της ανατολικής και νότιας χώρας. Λίγα χιόνια θα πέσουν σε ορεινά ηπειρωτικά τμήματα, με ενδεικτικό υψόμετρο πάνω από τα 1500 μέτρα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά και νότια. Τοπικά ισχυροί άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο και στο Βόρειο Ιόνιο.

Πιο αναλυτικά, βροχές αναμένονται στην Χαλκιδική, στην Ανατολική Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Κεντρική και Ανατολική Στερεά, στην Εύβοια, στην Ανατολική Πελοπόννησο, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στην Ανατολική Μαγνησία, στις Σποράδες και στην Εύβοια. Λίγα χιόνια θα πέσουν σε ορεινά τμήματα της Κεντρικής και Ανατολικής Στερεάς, της Βορειοανατολικής Πελοποννήσου και της Εύβοιας, με ενδεικτικό υψόμετρο πάνω από τα 1500 μέτρα. Μέχρι το μεσημέρι τα φαινόμενα θα περιοριστούν στην Εύβοια, στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, αλλά και σε αυτές τις περιοχές προοδευτικά τα σταματήσουν.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 1 έως 12-13 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 4 έως 16-18 βαθμούς, στην Ήπειρο από 5 έως 16-17, στη Θεσσαλία από 5 έως 17-18, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 6 έως 17-19 και τοπικά 20 βαθμούς, στα Επτάνησα από 8 έως 18-20 βαθμούς, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 7 έως 16-18 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 9 έως 19-21 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 μποφόρ και έως το πρωί τοπικά στα νότια τμήματα ισχυροί 6 μποφόρ, με προοδευτική εξασθένηση. Στο Ιόνιο θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί άνεμοι με εντάσεις 4-5 μποφόρ, αλλά βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές, με μικρή πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα βορειοανατολικά και ανατολικά του νομού, αλλά τις πρωινές ώρες ο καιρός θα βελτιωθεί. Χιονόπτωση ενδέχεται να εκδηλωθεί τη νύχτα στα ανώτερα τμήματα της Πάρνηθας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 μποφόρ και στην αρχή της ημέρα τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης αναμένονται λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 2-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 8 έως 17 βαθμούς Κελσίου.