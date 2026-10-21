Ανανεώθηκε η μοναδική πιστοποίηση EUSOMA στην Ελλάδα για το Διεπιστημονικό Κέντρο Μαστού.

Το Metropolitan Hospital ανακοινώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας επαναξιολόγησης του Διεπιστημονικού Κέντρου Μαστού, το οποίο εξασφάλισε εκ νέου την κορυφαία διεθνή πιστοποίηση «Breast Centres Certification» από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Μαστολογίας (EUSOMA).

Πρόκειται για μια τιμητική διάκριση-ορόσημο, καθώς παραμένει η πρώτη και μοναδική πιστοποίηση αυτού του επιπέδου σε ολόκληρη την Ελλάδα, γεγονός που εδραιώνει το Metropolitan Hospital στην κορυφή του ιατρικού χάρτη της χώρας και το εξισώνει με τα πιο προηγμένα κέντρα της Ευρώπης. Η απαιτητική διαδικασία αξιολόγησης κάλυψε συνολικά το φάσμα της λειτουργίας του Κέντρου, επιβεβαιώνοντας ότι οι υποδομές, τα πρωτόκολλα και η κλινική πρακτική ευθυγραμμίζονται πλήρως με τα αυστηρότερα ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας.

Υπό την καθοδήγηση του κ. Βασίλειου Βενιζέλου, Διευθυντή του Πιστοποιημένου Διεπιστημονικού Κέντρου Μαστού του Metropolitan Hospital, Αν. Καθηγητή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας (UNIC) και Προέδρου της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας Μαστού, μια πολυπληθής και εξειδικευμένη ομάδα ιατρών και επαγγελματιών υγείας - συμπεριλαμβανομένων χειρουργών μαστού, παθολόγων-ογκολόγων, ακτινοθεραπευτών, ακτινοδιαγνωστών, παθολογοανατόμων, πλαστικών χειρουργών και έμπειρου νοσηλευτικού προσωπικού- προσφέρει καθημερινά ολιστική και απόλυτα εξατομικευμένη φροντίδα σε κάθε γυναίκα.

Η ανανέωση της πιστοποίησης EUSOMA δεν αποτελεί απλώς μια τυπική αναγνώριση, αλλά την έμπρακτη απόδειξη μιας αδιάκοπης προσπάθειας για αριστεία. Στον πυρήνα της κουλτούρας του Κέντρου βρίσκεται η σταθερή πεποίθηση ότι η αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού απαιτεί όχι μόνο τεχνολογίες αιχμής και κορυφαία επιστημονική γνώση, αλλά κυρίως αφοσίωση, συνέπεια και βαθιά ενσυναίσθηση.

Το Metropolitan Hospital, μέλος του Ομίλου HHG, συνεχίζει να επενδύει στο μέλλον της υγείας και τη συνεχή εξέλιξη, παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες με απόλυτη αφοσίωση και με μοναδικό μέλημα να βρίσκεται σταθερά δίπλα σε κάθε ασθενή με ασφάλεια, ελπίδα και ανθρωπιά, σε κάθε κρίσιμο βήμα της ζωής του.