Μνημόνιο συνεργασίας στην προμήθεια φυσικού αερίου μέσω αγωγού ή Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου και την αξιοποίηση των υποδομών αποθήκευσης, υπέγραψαν χθες στην Αθήνα η ΔΕΠΑ Εμπορίας και η κρατική εταιρεία προμήθειας αερίου της Μολδαβίας ENERGOCOM, ανακοινώθηκε σήμερα από την ΔΕΠΑ Εμπορίας.

«Η υπογραφή του μνημονίου με την ENERGOCOM σηματοδοτεί την έναρξη της στρατηγικής συνεργασίας των δύο εταιρειών, η οποία θα επιτρέψει την ενίσχυση της ενεργειακής αλληλεγγύης και τη διαφοροποίηση των χαρτοφυλακίων τους. Η ανάπτυξη της περιφερειακής αγοράς και η ενίσχυση των διασυνδέσεων απαιτούν τη στενή συνεργασία των εταιρειών χονδρεμπορίας φυσικού αερίου» δήλωσε σχετικά με την υπογραφή του μνημονίου ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΠΑ Εμπορίας, Κωνσταντίνος Ξιφαράς.

«Η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας με τη ΔΕΠΑ Εμπορίας υπογραμμίζει την αμοιβαία βούλησή μας να εμβαθύνουμε τη στρατηγική συνεργασία ανάμεσα στις δύο εταιρείες. Ενισχύοντας τη συμμαχία της με τη ΔΕΠΑ, η ENERGOCOM εξασφαλίζει τους απαιτούμενους όγκους φυσικού αερίου για τις ανάγκες της Μολδαβίας, από διαφοροποιημένες πηγές και διόδους εφοδιασμού. Επιπρόσθετα, η αγορά της Μολδαβίας αποκτά πρόσβαση σε Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο (ΥΦΑ) από τους Τερματικούς Σταθμούς Επαναεριοποίησης στην Ελλάδα, μέσω του διαδρόμου Trans Balkan Pipeline προς τη Μολδαβία, την Ουκρανία και την Κεντρική Ευρώπη. Αυτή η διευρυμένη πρόσβαση θα προσφέρει νέες, ανταγωνιστικές ευκαιρίες για την αγορά ΥΦΑ, μεταξύ άλλων και από πηγές των ΗΠΑ» δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ENERGOCOM, Victor Binzari.

Υπενθυμίζεται ότι μόλις το μήνα Σεπτέμβριο 2023 η ΔΕΠΑ Εμπορίας ήταν η νικήτρια διαγωνισμού που διενήργησε η ENERGOCOM για την προμήθεια φυσικού αερίου, ο οποίος αναμένεται να αυξήσει σημαντικά την ασφάλεια εφοδιασμού της Δημοκρατίας της Μολδαβίας και να διαφοροποιήσει τις πηγές προμήθειας.

