Αναβαθμισμένη τεχνολογία: Plug & Charge, νέα γενιά MBUX, αναβαθμισμένα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης.

Με εντυπωσιακό αμάξωμα SUV, πανίσχυρο ηλεκτρικό σύστημα κίνησης και προνοητική πλοήγηση με Electric Intelligence, τα δύο αμιγώς ηλεκτρικά μέλη της οικογένειας compact αυτοκινήτων της Mercedes-Benz έχουν αποκτήσει πολλούς θαυμαστές.

Τώρα, οι EQA & EQΒ γίνονται ακόμη πιο ελκυστικές τόσο για νέους πελάτες, όσο και για παλιούς που επιλέγουν για πρώτη φορά ηλεκτρικό όχημα, καθώς διαθέτουν ανανεωμένη εμφάνιση, διάφορες αναβαθμίσεις της αποδοτικότητας και νέα, χρήσιμα χαρακτηριστικά.

Το MBUX με βελτιωμένο χειρισμό με φωνητικές εντολές και τα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης έχουν ανανεωθεί, ενώ με την τεχνολογία φόρτισης Plug & Charge και τα προαιρετικά Sound Experiences, οι καινοτομίες από τα μεγαλύτερα μοντέλα της οικογένειας βρίσκουν τη θέση τους στους εκπροσώπους της compact κατηγορίας. Για πρώτη φορά διατίθεται για την πενταθέσια EQΒ μία διάταξη ρυμουλκούμενου!

Οι παραγγελίες για τις ανανεωμένες εκδόσεις των EQA & EQΒ ξεκινούν άμεσα, ενώ τις αμέσως επόμενες ημέρες τα μοντέλα αυτά θα βρίσκονται στις Εκθέσεις των Εξουσιοδοτημένων Διανομέων της χώρας μας.

Ανανεωμένη εξωτερική και εσωτερική σχεδίαση

Με τη νέας σχεδίασης επιφάνεια Black Panel με μοτίβο αστεριών μπροστά, οι EQA & EQΒ εναρμονίζονται οπτικά με τα μεγαλύτερα μοντέλα της οικογένειας. Μια φωτεινή λωρίδα συνδέει τα φώτα πορείας ημέρας των προβολέων, ενώ ο νέος προφυλακτήρας τονίζει το πλάτος του μπροστινού τμήματος του αυτοκινήτου.

Σχεδιαστικές αλλαγές έχουν πραγματοποιηθεί και στο εσωτερικό των πίσω φώτων. Οι καινοτομίες στον εσωτερικό χώρο περιλαμβάνουν το τιμόνι νέας γενιάς με χειριστήρια αφής, καθώς και τον διάκοσμο σε καφέ ξύλο φλαμουριάς με ανοικτούς πόρους, μοτίβο Mercedes-Benz και μοτίβο Mercedes-Benz με φωτισμό.

Μεγαλύτερη αυτονομία χάρη στις τεχνολογικές βελτιώσεις

Οι μηχανικοί της Mercedes-Benz εργάστηκαν με εξαντλητική λεπτομέρεια και μπόρεσαν να αυξήσουν την αυτονομία της EQA στα 560 χιλιόμετρα κατά WLTP. Τα μέτρα περιλαμβάνουν αεροδυναμικές βελτιώσεις και ελαστικά βελτιστοποιημένης αντίστασης κύλισης. Η νέα λειτουργία μεγιστοποίησης αυτονομίας προσφέρει πλεονεκτήματα στην καθημερινή χρήση: οι καταναλωτές ενέργειας, όπως η οθόνη ή ο κλιματισμός, μπορούν να απενεργοποιούνται ή να περιορίζεται η λειτουργία τους προς όφελος της αυξημένης αυτονομίας.

Διάταξη ρυμουλκούμενου ως προαιρετικός εξοπλισμός για την EQΒ

Για την πενταθέσια EQΒ διατίθεται για πρώτη φορά ως προαιρετικός εξοπλισμός μία διάταξη ρυμουλκούμενου με σύστημα σταθεροποίησης ESP®. Το μέγιστο φορτίο ρυμούλκησης με φρένα ανέρχεται σε 1.400 (εμπροσθιοκίνητη έκδοση) ή 1.700 kg (τετρακίνητη έκδοση).

Πιο εύκολη και άνετη φόρτιση με την τεχνολογία Plug & Charge

Με τη λειτουργία Plug & Charge της υπηρεσίας Mercedes me Charge, οι πελάτες μπορούν να φορτίζουν τα ηλεκτρικά μοντέλα EQA & EQΒ ακόμα πιο άνετα σε δημόσιους σταθμούς φόρτισης με δυνατότητα Plug & Charge: μετά τη σύνδεση του καλωδίου φόρτισης, η διαδικασία φόρτισης ξεκινά αυτόματα, χωρίς να απαιτείται επιπρόσθετος έλεγχος ταυτότητας του πελάτη. Το όχημα κι ο σταθμός φόρτισης επικοινωνούν απευθείας μέσω του καλωδίου φόρτισης.

Έως και τέσσερα Sound Experiences

Πολλαπλές επιλογές ήχου επιτρέπουν εξατομικευμένες ακουστικές ρυθμίσεις είναι γνώριμα από τα μεγαλύτερα πλήρως ηλεκτρικά μοντέλα της Mercedes-Benz. Τώρα, αυτά τα Sound Experiences διατίθενται και για τις EQA & EQΒ σε συνδυασμό με το προαιρετικό ηχοσύστημα surround Burmester®. Εκτός από τα «Silver Waves» και «Vivid Flux», δύο ακόμη επιλογές μπορούν να ξεκλειδωθούν online, στο πλαίσιο του Πακέτου Εξατομίκευσης (προαιρετικός εξοπλισμός).

Κεντρική οθόνη ως βασικός εξοπλισμός

Οι EQA & EQΒ εξοπλίζονται με τη νέα γενιά MBUX. Τρία στυλ προβολής (διακριτικό/σπορ/κλασικό) και τρεις τρόποι λειτουργίας (πλοήγηση/υποβοήθηση/service) επιτρέπουν την προσαρμογή της εμφάνισης των ενδείξεων. Στο πλαίσιο της ελαφρώς διαφορετικής λογικής προσφοράς, η κεντρική οθόνη καθώς και ο πίνακας οργάνων 10,25’’ ως μέρος του πακέτου advantage περιλαμβάνoνται πλέον στον βασικό εξοπλισμό. Η παρουσίαση των λειτουργιών φόρτισης στο MBUX έχει επίσης βελτιωθεί. Με την ενεργοποίηση των online υπηρεσιών στην εφαρμογή Mercedes me App, η έξυπνη φωνητική υποβοήθηση αποκτά ακόμα περισσότερες δυνατότητες διαλόγου και μάθησης.

Dolby Atmos® ως προαιρετικός εξοπλισμός, για μια καθηλωτική εμπειρία ήχου

Το προαιρετικό ηχοσύστημα surround Burmester®, σε συνδυασμό με τη νέα γενιά MBUX, προσφέρει την καθηλωτική εμπειρία ήχου Dolby Atmos®, η οποία προσδίδει περισσότερο χώρο, καθαρότητα και βάθος στη μουσική. Επιπλέον, το Dolby Atmos® προσαρμόζεται στο περιβάλλον αναπαραγωγής, ώστε να προσφέρει μια εμπειρία ακρόασης μουσικής με κρυστάλλινη καθαρότητα, αντίστοιχη της ηχογράφησης στο στούντιο.

Συστήματα υποβοήθησης οδήγησης με βελτιωμένη τεχνολογία αισθητήρων

Η βελτιωμένη τεχνολογία αισθητήρων περιλαμβάνει μια νέα μονοσκοπική κάμερα πολλαπλών λειτουργιών και μια νέα εφεδρική κάμερα. Το προαιρετικό πακέτο υποβοήθησης οδήγησης περιλαμβάνει εκτενώς βελτιωμένες λειτουργίες. Για παράδειγμα, η ενεργή υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας λειτουργεί πλέον πιο άνετα επεμβαίνοντας στη διεύθυνση αντί του ESP.

Παραγωγή με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα

Από το 2022, η παραγωγή σε όλα τα ιδιόκτητα εργοστάσια επιβατικών αυτοκινήτων και van της Mercedes-Benz παγκοσμίως διεξάγεται με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα. Ανάμεσα σε αυτά περιλαμβάνονται τα εργοστάσια στο Ράστατ (Γερμανία) και το Κέτσκεμετ (Ουγγαρία), που είναι υπεύθυνα για την παραγωγή των EQA & EQΒ, καθώς και τα εργοστάσια μπαταριών στο Kamenz (Σαξονία) (Accumotive, θυγατρική της Mercedes-Benz) και στο Jawor (Πολωνία).

Επιπλέον, η Mercedes-Benz έχει καταστήσει την παραγωγή κυψελών μπαταρίας με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα βασική απαίτηση για τους προμηθευτές κυψελών μπαταρίας. Με αυτόν τον τρόπο, επιτυγχάνεται μείωση των εκπομπών από την παραγωγή μιας κυψέλης κατά περίπου 30%. Περαιτέρω μείωση του αποτυπώματος άνθρακα επιδιώκεται μέσω της μείωσης των εκπομπών στο υλικό των καθόδων και της χρήσης ανανεώσιμων ενεργειών στην παραγωγή και την επεξεργασία των πρώτων υλών.

Οι ανανεωμένες EQA & EQΒ: με μια ματιά

Τέσσερις νέες ζάντες αλουμινίου σε μεγέθη 18, 19 και 20 ιντσών και δύο νέα χρώματα βαφής ολοκληρώνουν τη σειρά μοντέλων της EQA.

Η κεντρική οθόνη αφής 10,25 ιντσών διατίθεται πλέον ως βασικός εξοπλισμός για όλες τις EQA & EQΒ.

Με τρία στυλ προβολής (κλασικό/σπορ/διακριτικό), τρεις τρόπους λειτουργίας (πλοήγηση/υποβοήθηση/service) και τους 10 χρωματικούς συνδυασμούς του ατμοσφαιρικού φωτισμού, είναι δυνατή η εξατομίκευση των γραφικών των οθονών.

Οι μηχανικοί της Mercedes-Benz εργάστηκαν με εξαντλητική λεπτομέρεια και μπόρεσαν να αυξήσουν την αυτονομία της EQA στα 560 χιλιόμετρα κατά WLTP.

Για πρώτη φορά στις EQA & EQΒ διατίθενται τα Sound Experiences σε συνδυασμό με το προαιρετικό ηχοσύστημα surround Burmester®: τα «Silver Waves» και «Vivid Flux» θα είναι διαθέσιμα κατά την παρουσίαση στην αγορά. Τα «Roaring Pulse» και «Serene Breeze» θα προστεθούν σύντομα και μπορούν να ενεργοποιηθούν online στο πλαίσιο του Πακέτου Εξατομίκευσης (προαιρετικός εξοπλισμός).

Το Mercedes me Charge παρέχει πρόσβαση σε ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα φόρτισης παγκοσμίως: σήμερα περιλαμβάνει πάνω από 1,3 εκατομμύρια σημεία φόρτισης AC και DC, εκ των οποίων πάνω από 500.000 στην Ευρώπη.

Χάρη στη διεπαφή Zero Layer του MBUX, ο χρήστης δεν χρειάζεται να κάνει κύλιση στα διάφορα υπομενού ούτε να δίνει φωνητικές εντολές. Στο επάνω επίπεδο του οπτικού πεδίου προβάλλονται εφαρμογές που σχετίζονται με τις συνθήκες και το περιβάλλον.

Ο χειρισμός των συστημάτων στάθμευσης, τα οποία έχουν ενσωματωθεί στο MBUX, είναι πιο διαισθητικός και άμεσος. Το πακέτο στάθμευσης με κάμερα 360° υποστηρίζει τον οδηγό κατά την είσοδο και έξοδο από κάθετες και παράλληλες θέσεις στάθμευσης.

Το μέγιστο φορτίο ρυμούλκησης των εκδόσεων 4MATIC της EQΒ ανέρχεται στα 1.700 κιλά. Για πρώτη φορά το μοντέλο διατίθεται προαιρετικά ως πενταθέσια έκδοση με διάταξη ρυμουλκούμενου.

Τώρα με μοτίβο αστεριών στη μάσκα Black Panel και διακοσμητικά στοιχεία

Οι ανανεωμένες EQA & EQΒ: σχεδίαση και εξοπλισμός

Μάσκα Black Panel με μοτίβο αστεριών στον βασικό εξοπλισμό

Πρόσθετες επιλογές εξατομικευμένης διαμόρφωσης: δύο χρώματα βαφής, τέσσερις ζάντες, τρεις διάκοσμοι

Κεντρική οθόνη τώρα ως βασικός εξοπλισμός

Με τη νέας σχεδίασης επιφάνεια Black Panel με μοτίβο αστεριών μπροστά, οι EQA & EQΒ εναρμονίζονται οπτικά με τα μεγαλύτερα μοντέλα της οικογένειας ηλεκτρικών της Mercedes-Benz. Τα μαύρα αστέρια περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό, ενώ με τις γραμμές εξοπλισμού Electric Art και AMG Line τα αστέρια είναι σε χρώμιο. Μια φωτεινή λωρίδα συνδέει τα φώτα πορείας των προβολέων, εξασφαλίζοντας μια ιδιαίτερα χαρακτηριστική νυχτερινή σχεδίαση.

Ο νέος προφυλακτήρας τονίζει το πλάτος του μπροστινού τμήματος του αυτοκινήτου. Στα δύο πλαϊνά άκρα, γνωστά και ως «εσοχές προβολέων ομίχλης», υπάρχουν ενσωματωμένα διακοσμητικά στοιχεία σε πολύ γυαλιστερό μαύρο. Σε συνδυασμό με την AMG Line Εξωτερικού, οι επενδύσεις στους θόλους των τροχών της EQA είναι πλέον βαμμένες στο χρώμα του αμαξώματος.

Σχεδιαστικές αλλαγές έχουν πραγματοποιηθεί και στο εσωτερικό των πίσω φώτων. Τέσσερις νέες ζάντες αλουμινίου σε μεγέθη 18, 19 και 20 ιντσών και δύο νέα χρώματα βαφής – μπλε spectral και ασημί high-tech – ολοκληρώνουν τη σειρά μοντέλων.

Τα νέα χαρακτηριστικά στον εσωτερικό χώρο περιλαμβάνουν το τιμόνι νέας γενιάς με χειριστήρια αφής, καθώς και τον διάκοσμο σε καφέ ξύλο φλαμουριάς με ανοικτούς πόρους, μοτίβο Mercedes-Benz και μοτίβο Mercedes-Benz με φωτισμό, όπου το μοτίβο αστεριών είναι χαραγμένο με λέιζερ στο πλαστικό και ο φωτισμός είναι προσαρμοζόμενος.

Τα στυλ προβολής στις οθόνες έχουν επίσης ανανεωθεί και προσαρμοστεί στη σχεδίαση των μεγαλύτερων μοντέλων της οικογένειας.

Κεντρική οθόνη τώρα ως βασικός εξοπλισμός

Ο βασικός εξοπλισμός έχει εμπλουτιστεί. Όλες οι EQA & EQΒ διατίθενται πλέον από το εργοστάσιο με την κεντρική οθόνη αφής 10,25 ιντσών και το πακέτο USB καθώς και ο πίνακας οργάνων 10,25’’ ως μέρος του πακέτου advantage.

Ο επιλεγμένος πρόσθετος εξοπλισμός μπορεί να ενεργοποιηθεί εκ των υστέρων μέσω της ασύρματης τεχνολογίας over-the-air (OTA).

Με την ηλεκτρική νοημοσύνη των μεγαλύτερων μοντέλων της οικογένειας

Οι ανανεωμένες EQA & EQΒ: μεγαλύτερη αποδοτικότητα και αυτονομία

Αεροδυναμικές βελτιώσεις, ελαστικά χαμηλής αντίστασης κύλισης και νέα συστήματα υποβοήθησης

Τα compact ηλεκτρικά μοντέλα εξοπλίζονται πλέον και με τα Sound Experiences

Νέα λειτουργία Plug & Charge για πιο άνετη φόρτιση και εκτενές δίκτυο φόρτισης

Οι μηχανικοί της Mercedes-Benz εργάστηκαν εξαντλητικά και μπόρεσαν να αυξήσουν την αυτονομία της EQA στα 560 χιλιόμετρα κατά WLTP. Τα μέτρα περιλαμβάνουν αεροδυναμικές βελτιώσεις όπως η νέα ακμή πρόσπτωσης αέρα για τον πίσω θόλο τροχού. Στα πίσω φώτα έχει ενσωματωθεί μια ράβδωση που λειτουργεί ως αεροτομή. Τα ελαστικά 235/55 R 18 βελτιστοποιημένης αντίστασης κύλισης επίσης συμβάλλουν στη βελτιωμένη αποδοτικότητα. Τα συγκεκριμένα θερινά ελαστικά διατίθενται ως βασικός εξοπλισμός σε πολλές ευρωπαϊκές αγορές.

Η νέα λειτουργία «επιτήρησης αυτονομίας» προσφέρει πλεονεκτήματα στην καθημερινή χρήση: εάν ενεργοποιηθεί μέσω του MBUX, στην κεντρική οθόνη εμφανίζονται διάφορες επιλογές για εξοικονόμηση ενέργειας. Στις πιθανές συστάσεις περιλαμβάνονται η επιλογή του προγράμματος οδήγησης ECO και DAuto καθώς και η μετάβαση στη λειτουργία ECO+ του κλιματισμού.

Ανάλογα με τις συνθήκες, προτείνεται επίσης μια μέγιστη ταχύτητα οδήγησης με την οποία μπορεί να αποτραπεί μια πρόσθετη στάση για φόρτιση. Η ταχύτητα αυτή προβάλλεται ως κόκκινη γραμμή στο ταχύμετρο. Ένα ιδιαίτερα έξυπνο χαρακτηριστικό: το ενεργό σύστημα υποβοήθησης απόστασης DISTRONIC (προαιρετικός εξοπλισμός) και το Cruise Control υιοθετούν την ταχύτητα που προτείνει το σύστημα. Η προτεινόμενη ταχύτητα υπολογίζεται γρήγορα στο cloud.

Έως και τέσσερα Sound Experiences

Οι πολλαπλές επιλογές ήχου που επιτρέπουν εξατομικευμένες ακουστικές ρυθμίσεις είναι γνώριμα από τα μεγαλύτερα ηλεκτρικά μοντέλα της Mercedes-Benz. Τώρα, αυτά τα Sound Experiences διατίθενται και για τις EQA & EQΒ σε συνδυασμό με το προαιρετικό ηχοσύστημα surround Burmester®. Το «Silver Waves» προσφέρει αισθησιακό και καθαρό ήχο. Το «Vivid Flux» προορίζεται για τους λάτρεις των ηλεκτρικών οχημάτων προσφέροντας κρυστάλλινο, συνθετικό, αλλά ανθρώπινα ζεστό ήχο. Και τα δύο Sound Experiences μπορούν να επιλέγονται και να απενεργοποιούνται από την κεντρική οθόνη.

Σύντομα θα προστεθούν δύο ακόμη επιλογές ήχου που θα μπορούν να ξεκλειδωθούν online στο πλαίσιο του Πακέτου Εξατομίκευσης (προαιρετικός εξοπλισμός), εφόσον το όχημα είναι εξοπλισμένο με το προαιρετικό ηχοσύστημα surround Burmester®: το «Roaring Pulse» θυμίζει πανίσχυρους κινητήρες και είναι ηχηρό και εξωστρεφές. Το «Serene Breeze» προσφέρει χαλαρό και φυσικό ήχο.

Το όχημα υποδέχεται ακουστικά τον οδηγό και τους επιβάτες όταν το προσεγγίσουν και επιβιβαστούν, ενώ ένας ανάλογος ήχος αύρας (Aura) συνοδεύει τους επιβάτες αφού βγουν και κλειδώσουν τις EQA & EQΒ. Ο ήχος οδήγησης, ο οποίος αναπαράγεται μέσω των ηχείων του ηχοσυστήματος στο εσωτερικό του αυτοκινήτου, ξυπνά συναισθήματα και εμπνέει. Ταυτόχρονα, ο ήχος οδήγησης είναι διαδραστικός, αντιδρώντας σε πολλές και διάφορες παραμέτρους, όπως η θέση του πεντάλ επιτάχυνσης, η ταχύτητα ή η ανάκτηση ενέργειας.

Plug & Charge - πιο εύκολη και άνετη φόρτιση

Με τη λειτουργία Plug & Charge της υπηρεσίας Mercedes me Charge, οι πελάτες μπορούν να φορτίζουν τις ανανεωμένες EQA & EQΒ ακόμα πιο άνετα σε δημόσιους σταθμούς φόρτισης με δυνατότητα Plug & Charge: μετά τη σύνδεση του καλωδίου φόρτισης, η διαδικασία φόρτισης ξεκινά αυτόματα, χωρίς να απαιτείται επιπρόσθετος έλεγχος ταυτότητας του πελάτη. Το όχημα κι ο σταθμός φόρτισης επικοινωνούν απευθείας μέσω του καλωδίου φόρτισης, με την προϋπόθεση ότι ο πελάτης έχει ενεργοποιήσει την υπηρεσία Plug & Charge στην επισκόπηση υπηρεσιών.

Η Mercedes-Benz και οι εταιρείες διαχείρισης των σταθμών φόρτισης εργάζονται συνεχώς για την επέκταση της λειτουργίας Plug & Charge σε όλο και περισσότερους σταθμούς φόρτισης. Η συμβατότητα ενός σταθμού φόρτισης με τη λειτουργία Plug & Charge εμφανίζεται προβάλλοντας στοιχεία του σταθμού φόρτισης στην οθόνη του οχήματος και στην εφαρμογή Mercedes me App. Είναι επίσης δυνατή η συγκεκριμένη αναζήτηση για συμβατούς σταθμούς φόρτισης. Η λειτουργία Plug & Charge είναι η τέταρτη και πιο πρακτική επιλογή πρόσβασης σε φόρτιση. Οι άλλες τρεις επιλογές είναι η έγκριση μέσω του MBUX στην κεντρική οθόνη του οχήματος, στην εφαρμογή Mercedes me App και η πρόσβαση μέσω της κάρτας φόρτισης Mercedes me Charge.

Το Mercedes me Charge παρέχει πρόσβαση σε ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα φόρτισης παγκοσμίως: σήμερα περιλαμβάνει πάνω από 1,3 εκατομμύρια σημεία φόρτισης AC και DC, εκ των οποίων πάνω από 500.000 στην Ευρώπη. Το Mercedes me Charge επιτρέπει στους πελάτες να χρησιμοποιούν Πράσινη Φόρτιση στους δημόσιους σταθμούς φόρτισης σε ολόκληρη την Ευρώπη, στις ΗΠΑ και τον Καναδά. Με αυτή τη διαδικασία φόρτισης, το ρεύμα που χρησιμοποιείται κατά τη φόρτιση αναπληρώνεται εκ των υστέρων με ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές. Με τον τρόπο αυτό, διασφαλίζεται ότι τρίτοι πάροχοι τροφοδοτούν το δίκτυο με αντίστοιχες ποσότητες πράσινης ενέργειας μετά τη διαδικασία φόρτισης. Η προέλευση της ενέργειας πιστοποιείται εξακριβωμένα με υψηλής ποιότητας πιστοποιητικά προέλευσης.

Η πράσινη ηλεκτρική ενέργεια προσδιορίζεται από την οικολογική ετικέτα EKOenergy, ενώ παρέχεται από πιστοποιημένες μονάδες παραγωγής ενέργειας. Επιπλέον, δημιουργούνται πρωτοβουλίες για επενδύσεις σε μονάδες παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας. Το Mercedes me Charge επίσης περιλαμβάνει περισσότερα από 1.800 σημεία φόρτισης που τροφοδοτούνται αποκλειστικά με πράσινη ηλεκτρική ενέργεια. Έχουν εγκατασταθεί από το δίκτυο ταχείας φόρτισης IONITY, το οποίο συστάθηκε σε συνεργασία με τη Mercedes-Benz το 2017, σε ευρωπαϊκούς αυτοκινητόδρομους.

Ανανέωση με το MBUX και τα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης

Οι ανανεωμένες EQA & EQΒ: περισσότερη συνδεσιμότητα, ψυχαγωγία και ενεργητική ασφάλεια

Τρέχουσα γενιά MBUX με διεπαφή Zero Layer και Dolby Atmos®

Δυνατότητα ενεργοποίησης πρόσθετων λειτουργιών οχήματος μέσω ασύρματης τεχνολογίας OTA

Τρέχουσα γενιά συστημάτων υποβοήθησης οδηγού με βελτιωμένη τεχνολογία αισθητήρων και βελτιωμένες λειτουργίες

Οι EQA & EQΒ εξοπλίζονται με τη νέα γενιά MBUX. Τρία στυλ προβολής (διακριτικό/σπορ/κλασικό) και τρεις τρόποι λειτουργίας (πλοήγηση/υποβοήθηση/service) επιτρέπουν την προσαρμογή της εμφάνισης των ενδείξεων. Σε συνδυασμό με τους 10 χρωματικούς συνδυασμούς του ατμοσφαιρικού φωτισμού, οι επιλογές εξατομίκευσης είναι πολλές. Όλες οι προηγούμενες λειτουργίες, όπως πολυμέσα, τηλέφωνο, όχημα κ.λπ. εξακολουθούν να διατίθενται, ενώ ο χειρισμός τους γίνεται εύκολα από την οθόνη αφής ή με τα πλήκτρα ελέγχου αφής του τιμονιού.

Η κεντρική οθόνη καθώς και ο πίνακας οργάνων 10,25’’ ως μέρος του πακέτου advantage περιλαμβάνονται πλέον στον βασικό εξοπλισμό του οχήματος, ενώ η επανασχεδίαση του συστήματος infotainment επικεντρώθηκε στο να προσφέρει νέα εμφάνιση και βελτιωμένη απόδοση. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει τη διεπαφή Zero Layer, χάρη στην οποία ο χρήστης δεν χρειάζεται να κάνει κύλιση στα διάφορα υπομενού ούτε να δίνει εντολές. Στο επάνω επίπεδο του οπτικού πεδίου προβάλλονται εφαρμογές που σχετίζονται με τις συνθήκες και το περιβάλλον.

Οι πελάτες μπορούν πλέον να συνδέουν το smartphone τους στο όχημα χωρίς καλώδιο μέσω Apple® CarPlay ή Android Auto Wireless. Η προβολή των λειτουργιών φόρτισης στο MBUX έχει βελτιωθεί: για παράδειγμα, η θυρίδα φόρτισης μπορεί να ξεκλειδώνει από την κεντρική οθόνη με ένα πλήκτρο στο μενού φόρτισης. Επιπρόσθετα, προβάλλεται η διαθέσιμη ισχύς φόρτισης DC, η οποία εξαρτάται από τον προκλιματισμό της μπαταρίας υψηλής τάσης. Άλλες χρήσιμες πληροφορίες είναι η ένδειξη αυτονομίας μετά από επαναφόρτιση που εμφανίζεται σε χιλιόμετρα στη διάρκεια της διαδικασίας φόρτισης.

Με την ενεργοποίηση των online υπηρεσιών στην εφαρμογή Mercedes me App, η έξυπνη φωνητική υποβοήθηση αποκτά ακόμα περισσότερες δυνατότητες διαλόγου και μάθησης. Το σύστημα μαθαίνει σιγά-σιγά τον οδηγό και «θυμάται» τις ρυθμίσεις ή τις διαδρομές που κάνει συνήθως. Στη συνέχεια, του προτείνει λειτουργίες infotainment, άνεσης και οχήματος που είναι προσαρμοσμένες στις προτιμήσεις του και τις συνθήκες οδήγησης.

Ασφαλώς, εάν ο οδηγός δεν χρειάζεται προτάσεις, μπορεί να την απορρίψει με τη λειτουργία «Do not suggest now» (Να μην γίνονται προτάσεις τώρα) ή να την απενεργοποιήσει οριστικά με τη λειτουργία «Do not suggest again» (Να μην γίνουν προτάσεις ξανά). Το όχημα απομνημονεύει αυτές τις επιθυμίες του. Ορισμένες ενέργειες μάλιστα μπορούν να ενεργοποιούνται χωρίς τη φράση «Hey Mercedes». Η φωνητική υποβοήθηση μπορεί επίσης να εξηγεί λειτουργίες του οχήματος.

Το προαιρετικό ηχοσύστημα surround Burmester® προσφέρει πλέον, σε συνδυασμό με την τρέχουσα γενιά MBUX, την καθηλωτική εμπειρία ήχου Dolby Atmos®, η οποία προσδίδει περισσότερο χώρο, καθαρότητα και βάθος στη μουσική. Επιπλέον, το Dolby Atmos® προσαρμόζεται στο περιβάλλον αναπαραγωγής, προσφέροντας μια εμπειρία ακρόασης μουσικής με κρυστάλλινη καθαρότητα, αντίστοιχη της ηχογράφησης στο στούντιο.

Εξατομίκευση μέσω του Mercedes me Store

Οι ανανεωμένες EQA & EQΒ προσφέρουν τη δυνατότητα ενεργοποίησης και άλλων λειτουργιών οχήματος μέσω ασύρματης τεχνολογίας over-the-air (OTA) σε μια σειρά από τομείς. Αυτό σημαίνει ότι μετά την αγορά και την αρχική διαμόρφωση του νέου αυτοκινήτου, μέρος του εξοπλισμού μπορεί να προσαρμοστεί στις προσωπικές προτιμήσεις. Τα συστήματα και οι πρόσθετες λειτουργίες μπορούν να ενεργοποιηθούν μέσω τεχνολογίας OTA. Ανάμεσα σε αυτά είναι το ενεργό σύστημα υποβοήθησης απόστασης DISTRONIC, το σύστημα υποβοήθησης σημάτων κυκλοφορίας20, η επαυξημένη πραγματικότητα MBUX για πλοήγηση και η ενσωμάτωση smartphone. Οι λειτουργίες OTA είναι διαθέσιμες στο Mercedes me Store για εφάπαξ αγορά ή συνδρομή, και η ποικιλία τους θα διευρύνεται σταδιακά.

Με το προαιρετικό πακέτο εξατομίκευσης για υπηρεσίες Mercedes me connect, διατίθενται, κατόπιν αιτήματος, mini-games όπως Sudoku, Shuffle Puck, Pairs, Match 3 και, επίσης, ένα κουίζ. Τα παιχνίδια αυτά είναι ειδικά σχεδιασμένα για τις οθόνες αφής και για τα πλήκτρα ελέγχου αφής του τιμονιού. Σε συνδυασμό με το ηχοσύστημα surround Burmester®, το Πακέτο Εξατομίκευσης περιλαμβάνει πρόσθετα Sound Experiences.

Συστήματα υποβοήθησης οδήγησης με βελτιωμένη τεχνολογία αισθητήρων

Η βελτιωμένη τεχνολογία αισθητήρων περιλαμβάνει μια νέα μονοσκοπική κάμερα πολλαπλών λειτουργιών και μια νέα εφεδρική κάμερα. Το προαιρετικό πακέτο υποβοήθησης οδήγησης περιλαμβάνει εκτενείς και βελτιωμένες λειτουργίες. Για παράδειγμα, η ενεργή υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας λειτουργεί πλέον πιο άνετα επεμβαίνοντας στη διεύθυνση αντί του ESP.

Χάρη στους ισχυρότερους αισθητήρες περιβάλλοντος, τα συστήματα στάθμευσης μπορούν να υποστηρίζουν καλύτερα τον οδηγό κατά τους ελιγμούς: έχοντας ενσωματωθεί στο MBUX, ο χειρισμός τους είναι πιο διαισθητικός και άμεσος. Το πακέτο στάθμευσης με κάμερα 360° υποστηρίζει τον οδηγό κατά την είσοδο και έξοδο από κάθετες και παράλληλες θέσεις στάθμευσης.

Είσοδος με στιλ στον πλήρως ηλεκτρικό κόσμο της Mercedes-Benz

Η ανανεωμένη, αθλητική EQA

Πιο όρθια θέση καθίσματος για άνετη είσοδο και έξοδο και καλή περιμετρική ορατότητα

Δυνατότητα διαίρεσης και αναδίπλωσης της πλάτης πίσω καθίσματος ως βασικός εξοπλισμός

Έξυπνη διαχείριση θερμότητας με αντλία θερμότητας στον βασικό εξοπλισμό

Η EQA είναι ταυτισμένη με την είσοδο στον κόσμο των πλήρως ηλεκτρικών οχημάτων Mercedes-Benz. Είναι στενή συγγενής της GLA, αφού προσφέρει όλα τα συναρπαστικά χαρακτηριστικά του μοντέλου και τα συνδυάζει με ένα αποδοτικό ηλεκτρικό σύστημα κίνησης. Η δυναμική σχεδίαση του αμαξώματος SUV προαναγγέλλει την απεριόριστη οδηγική απόλαυση που μπορεί να προσφέρει. Το 2021, η EQA υπήρξε το πρώτο πλήρως ηλεκτρικό μέλος της επιτυχημένης οικογένειας compact αυτοκινήτων της Mercedes-Benz.

Η θέση καθίσματος είναι υπερυψωμένη και όρθια, όπως περιμένει κανείς από ένα SUV, κάνοντας ευκολότερη την είσοδο και έξοδο από το όχημα, και προσφέροντας πολύ καλή περιμετρική ορατότητα. Γενικά, η χρηστικότητα αποτελεί ένα από τα δυνατά σημεία της σειράς μοντέλων. Ως βασικός εξοπλισμός παρέχεται η δυνατότητα διαίρεσης της πλάτης του πίσω καθίσματος σε αναλογία 40:20:40 και αναδίπλωσης αυτών των τμημάτων. Η χωρητικότητα του χώρου αποσκευών κυμαίνεται μεταξύ 340 και 1.320 λίτρων.

Η αποδοτικότητα βρέθηκε στο επίκεντρο της σχεδίασης όχι μόνο του συστήματος μετάδοσης κίνησης, αλλά και της θερμικής αρχιτεκτονικής: χάρη στην αντλία θερμότητας του βασικού εξοπλισμού, η θερμότητα που εκλύεται από το ηλεκτρικό σύστημα κίνησης μπορεί να χρησιμοποιείται για τη θέρμανση του εσωτερικού χώρου. Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται δραστικά η κατανάλωση ενέργειας της μπαταρίας για το σύστημα θέρμανσης και αυξάνεται η αυτονομία. Επίσης, είναι δυνατός ο προκλιματισμός του εσωτερικού των compact ηλεκτρικών μοντέλων πριν από την εκκίνηση. Αυτή η λειτουργία ελέγχεται κατευθείαν από το σύστημα infotainment MBUX ή μέσω της εφαρμογής Mercedes me App.

Όλες οι κατασκευαστικές σειρές - πλην του EQA 250+ Business edition - διαθέτουν στον βασικό εξοπλισμό τον πίνακα οργάνων 10,25’’, πακέτο στάθμευσης, πακέτο καθρεφτών, υποβοήθηση νεκρού σημείου και τα φωτιζόμενα μαρσπιέ των θυρών με επιγραφή «Mercedes Benz».

Τα σημαντικότερα τεχνικά χαρακτηριστικά της EQΑ

EQA 250+ EQA 300 4MATIC EQA 350 4MATIC Ηλεκτροκινητήρας εμπρός/πίσω Τύπος PSM/- ASM/PSM ASM/PSM Ισχύς kW 140 168 215 Ροπή Nm 385 390 520 Ωφέλιμη χωρητικότητα μπαταρίας kWh 70,5 66,5 66,5 Μέγ. χωρητικότητα φόρτισης AC

(φορτιστής οχήματος βασικού εξοπλισμού) kW 11 100 Μέγ. ισχύς φόρτισης DC kW Όχημα Μήκος/πλάτος/ύψος mm 4.463/1.834/1.613 Μεταξόνιο mm 2.729 Κύκλος στροφής m 11,4 Όγκος χώρου αποσκευών VDA L 340-1.320 Κατανάλωση ισχύος (WLTP) kWh/ 100 km 14,4-16,4 16,7-18,6 16,7-18,6 Εκπομπές CO2 (WLTP) g/km 0 0 0 Αυτονομία (WLTP) km 496-560 411-459 411-459

Οι τιμές της ανανεωμένης EQA στην Ελλάδα:

Μοντέλο Ισχύς Τιμή EQA 250+ 190 54.500 EQA 250+ Style Edition 190 51.950 EQA 300 4MATIC 228 57.550 EQA 350 4MATIC 292 60.400

Εξοπλισμός EQA 250+ Style Edition EQA 250+ EQA 300 4MATIC EQA 350 4MATIC Μαύρο "night" X X X X Ύφασμα – μαύρο X X X X Προεγκατάσταση για υπηρεσίες Remote & Navigation X X X X Apple CarPlay X X X X Android Auto X X X X Προεγκατάσταση για digital key X X X X Ενεργή υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας κυκλοφορίας X X X X Active Brake Assist X X X X Κεραία για GPS X X X X Λειτουργία προειδοποίησης εξόδου X X X X Αποθηκευτικά δίχτια στις πλάτες των εμπρόσθιων καθισμάτων X X X X Αναδιπλούμενο πίσω κάθισμα 1/3:2/3 X X X X Αερόσακος γονάτων οδηγού X X X X Θήκη για 2 ποτήρια X X X X Υαλοκαθαριστήρες με αισθητήρα βροχής X X X X Mercedes-Benz emergency call system X X X X Επιπρόσθετες λειτουργίες MBUX X X X X Communications module (LTE) για χρήση Mercedes me connect services X X X X Προεγκατάσταση για πληροφορίες κυκλοφορίας – Live Traffic Information X X X X Υποβραχιόνιο πίσω καθισμάτων X X X X Χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων στο τιμόνι X X X X Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών X X X X Speed Limit Assist X X X X Επένδυση οροφής σε ύφασμα μαύρο X X X X MBUX multimedia system X X X X Ψηφιακό ραδιόφωνο X X X X Αλεξήλια με φωτιζόμενους καθρέπτες X X X X Αυτόματο σύστημα κλιματισμού THERMATIC X X X X Προεγκατάσταση για DISTRONIC X X X X Adaptive Main Beam Assist - Προσαρμοζόμενο ύψος δέσμης φωτός X X X X Προβολείς LED High Performance X X X X Υποδοχή φόρτισης X X X X Πυροσβεστήρας X X X X Ράγες οροφής αλουμινίου X X X X Πρόσθετες θύρες USB X X X X Προεγκατάσταση ψηφιακού ραδιοφώνου X X X X Καθίσματα άνεσης X X X X Σύστημα φόρτισης εναλλασσόμενου ρεύματος (ΑC) X X X X Σύστημα φόρτισης συνεχούς ρεύματος X X X X Media display 10.25-inch'' X X X X Πακέτο ατμοσφαιρικού φωτισμού X X X X Υπενθύμιση παθητικής παρουσίας ατόμου X X X X EASY PACK SYSTEM - αυτόματη λειτουργία πόρτας χώρου αποσκευών X X X X Καλώδιο φόρτισης 5m, για wallbox & δημόσιο σταθμό φόρτισης έως 11 KW (Type 2, 3-phase, 16 A) X X X X Εσωτερικός διάκοσμος αλουμινίου X X X X Ήχος προειδοποίησης πεζών X X X X DYNAMIC SELECT X X X X Ηλεκτροκινητήρας X X X X Sport τιμόνι πολλαπλών λειτουργειών σε δέρμα X X X X Πακέτο Progressive X X X X Ζάντες αλουμινίου (18'') 45.7 cm 5 διπλών ακτίνων X X X X Προεγκατάσταση για το πακέτο Navigation & Comfort Connectivity X X X X Υπηρεσίες πλοήγησης X X X X Σύστημα πλοήγησης με σκληρό δίσκο X X X X Συμπληρωματικός βασικός εξοπλισμός X X X X Πακέτο σύνδεσης για smartphone X X X X Γιλέκο ασφαλείας - οδηγού X X X X Χώρος αποθήκευσης στην κεντρική κονσόλα με πτυσσόμενο κάλυμμα X X X X KEYLESS GO X X X X Πακέτο χώρο φόρτωσης X X X X TIREFIT με συμπιεστή ελαστικών X X X X Βελούδινα πατάκια X X X X Πακέτο Advanced - X X X Υποβοήθηση νεκρού σημείου - X X X Ψηφιακή Οθόνη οργάνων (all difital) - X X X Πακέτο στάθμευσης - X X X Κάμερα οπισθοπορείας X X X X Active Parking Assist περιλ. PARKTRONIC - X X X Πακέτο καθρεπτών - X X X Σύστημα υποβοήθησης πρόληψης πρόσκρουσης COLLISION PREVENTION ASSIST X X X X Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέπτες - X X X Φωτιζόμενα μαρσπιέ θυρών με επιγραφή του μοντέλου “Mercedes-Benz” - X X X Ελαστικά με βελτιστοποιημένης αντίστασης κύλισης X X X X Πίσω ένδειξη κατάστασης ζωνών στο ταμπλό X X X X Κάθισμα συνοδηγού με αισθητήρα βάρους X X X X Υποστήριξη μέσης 4 σημείων X X X X Πρίζα 12V στο χώρο αποσκευών X X X X Multi-link axle X X X X Πακέτο άνεσης καθισμάτων X X X X Σύστημα προστασίας πεζών X X X X Πακέτο φωτισμού και ορατότητας X X X X Mercedes me υπηρεσίες Remote & Charging X X X X

Η οικογενειακή, ελεύθερου χρόνου EQB

Συμπαγείς εξωτερικές διαστάσεις - ευρύχωρο εσωτερικό - με δυνατότητα επταθέσιας διάταξης

Δυνατότητα έλξης έως 1.700 kg για την πενταθέσια έκδοση

Όγκος φόρτωσης ισοδύναμος με αυτόν ενός μεσαίου μεγέθους στέισον αυτοκινήτου

Η EQB είναι ένα συμπαγές SUV με έως και επτά θέσεις. Για πρώτη φορά, για την πενταθέσια έκδοση διατίθεται προαιρετικά ένας κοτσαδόρος τρέιλερ που περιλαμβάνει σταθεροποίηση τρέιλερ ESP®. Η δομή του αμαξώματος έχει ενισχυθεί ειδικά για το σκοπό αυτό. Η μέγιστη ικανότητα ρυμούλκησης με φρένα είναι 1.400 kg ή 1.700 kg (στοιχεία για προσθιοκίνητη/ τετρακίνητη έκδοση).

Ο διακόπτης ξεκλειδώματος και η ενδεικτική λυχνία του κοτσαδόρου βρίσκονται στην πόρτα του χώρου αποσκευών. Μετά το ξεκλείδωμα, ο λαιμός του κοτσαδόρου μπορεί είτε να μετακινηθεί προς τα έξω είτε, εάν δεν χρησιμοποιείται, να καλυφθεί πίσω από το κάλυμμα του προφυλακτήρα. Ο κοτσαδόρος είναι εγκεκριμένος και για να φέρει σχάρα ποδηλάτου.

Ως επταθέσια, η EQB έχει χώρο που καλύπτει μία μεγάλη γκάμα μεταφορικών αναγκών μίας οικογένειας. Τα δύο καθίσματα στην τρίτη σειρά μπορούν να χρησιμοποιηθούν από άτομα με ύψος έως 1,65 μέτρα, ενώ εκεί μπορούν να τοποθετηθούν και παιδικά καθίσματα. Ο όγκος φόρτωσης από 495 έως 1.710 ή 465 έως 1.620 λίτρα (για την πενταθέσια και την επταθέσια έκδοση αντίστοιχα) ισοδυναμεί με αυτόν ενός μεσαίου μεγέθους στέισον αυτοκινήτου. Η πλάτη των καθισμάτων της δεύτερης σειράς μπορεί να ρυθμιστεί σε διάφορες θέσεις και επιπλέον μπορεί να μετακινηθεί προς τα εμπρός ή προς τα πίσω κατά 140 χιλιοστά κος προαιρετικά. Αυτό επιτρέπει στον χώρο αποσκευών να μεγαλώνει με διάφορα βήματα έως και 190 λίτρα και να χρησιμοποιείται με διάφορους τρόπους.

Τα σημαντικότερα τεχνικά χαρακτηριστικά της EQB

EQB 250+ EQB 300 4MATIC EQB 350 4MATIC Drive Ηλεκτροκινητήρας εμπρός/πίσω Τύπος PSM/- ASM/PSM ASM/PSM Ισχύς kW 140 168 215 Ροπή Nm 385 390 520 Ωφέλιμη χωρητικότητα μπαταρίας kWh 70.5 66.5 66.5 Μέγ. χωρητικότητα φόρτισης AC

(φορτιστής οχήματος βασικού εξοπλισμού) kW 11 Μέγ. ισχύς φόρτισης DC kW 100 Όχημα Μήκος/Πλάτος/Ύψος mm 4,684/1,834/1,654 Μεταξόνιο mm 2,829 Κύκλος στροφής m 11.7 Όγκος χώρου αποσκευών VDA L 495-1,710/465-1,620 Κατανάλωση ισχύος (WLTP) Κατανάλωση ισχύος (WLTP) kWh/ 100 km 15.2-17.5 17.1-19.2 17.1-19.2 Εκπομπές CO2 (WLTP) g/km 0 Αυτονομία (WLTP) km 463-536 396-448 396-448

Οι τιμές της ανανεωμένης EQΒ στην Ελλάδα:

Μοντέλο Ισχύς Τιμή EQΒ 250+ 190 58.450 EQΒ 300 4MATIC 228 60.800 EQΒ 350 4MATIC 292 63.550

Εξοπλισμός EQB 250+ EQB 300 4MATIC EQB 350 4MATIC Μαύρο "night" X X X Ύφασμα – μαύρο X X X Προεγκατάσταση για υπηρεσίες Remote & Navigation X X X Apple CarPlay X X X Android Auto X X X Προεγκατάσταση για digital key X X X Ενεργή υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας κυκλοφορίας X X X Active Brake Assist X X X Κεραία για GPS X X X Λειτουργία προειδοποίησης εξόδου X X X Αποθηκευτικά δίχτια στις πλάτες των εμπρόσθιων καθισμάτων X X X Αναδιπλούμενο πίσω κάθισμα 1/3:2/3 X X X Αερόσακος γονάτων οδηγού X X X Θήκη για 2 ποτήρια X X X Υαλοκαθαριστήρες με αισθητήρα βροχής X X X Mercedes-Benz emergency call system X X X Επιπρόσθετες λειτουργίες MBUX X X X Communications module (LTE) για χρήση Mercedes me connect services X X X Προεγκατάσταση για πληροφορίες κυκλοφορίας – Live Traffic Information X X X Υποβραχιόνιο πίσω καθισμάτων X X X Χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων στο τιμόνι X X X Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών X X X Speed Limit Assist X X X Επένδυση οροφής σε ύφασμα μαύρο X X X MBUX multimedia system X X X Ψηφιακό ραδιόφωνο X X X Αλεξήλια με φωτιζόμενους καθρέπτες X X X Αυτόματο σύστημα κλιματισμού THERMATIC X X X Προεγκατάσταση για DISTRONIC X X X Adaptive Main Beam Assist - Προσαρμοζόμενο ύψος δέσμης φωτός X X X Προβολείς LED High Performance X X X Υποδοχή φόρτισης X X X Πυροσβεστήρας X X X Ράγες οροφής αλουμινίου X X X Πρόσθετες θύρες USB X X X Προεγκατάσταση ψηφιακού ραδιοφώνου X X X Καθίσματα άνεσης X X X Σύστημα φόρτισης εναλλασσόμενου ρεύματος (ΑC) X X X Σύστημα φόρτισης συνεχούς ρεύματος X X X Media display 10.25-inch'' X X X Πακέτο ατμοσφαιρικού φωτισμού X X X Υπενθύμιση παθητικής παρουσίας ατόμου X X X EASY PACK SYSTEM - αυτόματη λειτουργία πόρτας χώρου αποσκευών X X X Καλώδιο φόρτισης 5m, για wallbox & δημόσιο σταθμό φόρτισης έως 11 KW (Type 2, 3-phase, 16 A) X X X Εσωτερικός διάκοσμος αλουμινίου X X X Ήχος προειδοποίησης πεζών X X X DYNAMIC SELECT X X X Ηλεκτροκινητήρας X X X Sport τιμόνι πολλαπλών λειτουργειών σε δέρμα X X X Πακέτο Progressive X X X Ζάντες αλουμινίου (18'') 45.7 cm 5 διπλών ακτίνων X X X Προεγκατάσταση για το πακέτο Navigation & Comfort Connectivity X X X Υπηρεσίες πλοήγησης X X X Σύστημα πλοήγησης με σκληρό δίσκο X X X Συμπληρωματικός βασικός εξοπλισμός X X X Πακέτο σύνδεσης για smartphone X X X Γιλέκο ασφαλείας - οδηγού X X X Χώρος αποθήκευσης στην κεντρική κονσόλα με πτυσσόμενο κάλυμμα X X X KEYLESS GO X X X Πακέτο χώρο φόρτωσης X X X TIREFIT με συμπιεστή ελαστικών X X X Βελούδινα πατάκια X X X Πακέτο Advanced X X X Υποβοήθηση νεκρού σημείου X X X Ψηφιακή Οθόνη οργάνων (all difital) X X X Πακέτο στάθμευσης X X X Κάμερα οπισθοπορείας X X X Active Parking Assist περιλ. PARKTRONIC X X X Πακέτο καθρεπτών X X X Σύστημα υποβοήθησης πρόληψης πρόσκρουσης COLLISION PREVENTION ASSIST X X X Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέπτες X X X Φωτιζόμενα μαρσπιέ θυρών με επιγραφή του μοντέλου “Mercedes-Benz” X X X Ελαστικά με βελτιστοποιημένης αντίστασης κύλισης X X X Πίσω ένδειξη κατάστασης ζωνών στο ταμπλό X X X Κάθισμα συνοδηγού με αισθητήρα βάρους X X X Υποστήριξη μέσης 4 σημείων X X X Πρίζα 12V στο χώρο αποσκευών X X X Multi-link axle X X X Πακέτο άνεσης καθισμάτων X X X Σύστημα προστασίας πεζών X X X Πακέτο φωτισμού και ορατότητας X X X Mercedes me υπηρεσίες Remote & Charging X X X