Η τέταρτη γενιά του εμβληματικού hatchback είναι πλέον πραγματικότητα.

Το ολοκαίνουριο SWIFT έχει εξελιχθεί σε ένα ακόμη πιο εκλεπτυσμένο και δυναμικό compact car, με μοντέρνα σχεδιαστικά στοιχεία, προηγμένα χαρακτηριστικά ασφάλειας και εξαιρετικό fun-to-drive χαρακτήρα που επαναπροσδιορίζει τα δεδομένα της καθημερινής μετακίνησης.

Το SWIFT αποτελούσε πάντα ένα από τα πιο δημοφιλή fun-to-drive και γεμάτα στυλ hatchbacks, έχοντας κερδίσει πολυάριθμα βραβεία από την πρώτη παγκόσμια εμφάνιση του μοντέλου το 2004 μέχρι και σήμερα. Επίσης, έχει διαγράψει μια ιδιαίτερα επιτυχημένη πορεία και στην ελληνική αγορά, κερδίζοντας τις καρδιές των οδηγών που αναζητούν ένα ευέλικτο και αξιόπιστο αυτοκίνητο. Το μοναδικό design, η προηγμένη τεχνολογία και η εντυπωσιακή οικονομία το καθιστούν ένα από τα best-selling compact hatchbacks στην Ελλάδα.

Το ολοκαίνουργιο μοντέλο βασίζεται στην κληρονομιά των προκατόχων του, προσφέροντας μια οδηγική εμπειρία που δεν είναι μόνο ευχάριστη, αλλά δίνει προτεραιότητα στην άνεση, την αποδοτικότητα και την ασφάλεια. Το SWIFT έχει κυκλοφορήσει σε 169 χώρες πραγματοποιώντας συνολικές πωλήσεις άνω των 9 εκατομμυρίων μέχρι και τον Οκτώβριο του 2023.

Τα Highlights του νέου SWIFT

• Νέος εντυπωσιακός εξωτερικός και εσωτερικός σχεδιασμός

• Αναβαθμισμένα συστήματα ασφαλείας

• Νέος κινητήρας 1.2L με ήπιο υβριδικό σύστημα 12V SHVS

Νέος εντυπωσιακός εξωτερικός και εσωτερικός σχεδιασμός

Διατηρώντας το χαρακτηριστικό στυλ των προκατόχων του, το ολοκαίνουριο SWIFT είναι πλήρως ανασχεδιασμένο σε σχέση με τις προηγούμενες γενιές του μοντέλου, ξεφεύγοντας από τα συνηθισμένα.

Εξωτερική Εμφάνιση

Το νέο SWIFT αποπνέει αυτοπεποίθηση και περιπετειώδη χαρακτήρα με ανασχεδιασμένη μάσκα με γρίλιες σε μαύρο χρώμα και χαρακτηριστικά φωτιστικά σώματα σε σχήμα L, που δένουν αρμονικά με τις στρογγυλεμένες γραμμές των φτερών. Οι στιβαρές πλαϊνές γραμμές, σε συνδυασμό με τις ρευστές γραμμές της οροφής προσδίδουν στο νέο SWIFT ένα εντυπωσιακό στυλ που ξεχωρίζει. Ο δυναμικός και διασκεδαστικός χαρακτήρας του μοντέλου τονίζεται ακόμη περισσότερο από τα πίσω φώτα τριών διαστάσεων και τον φαρδύ πίσω προφυλακτήρα.

Εξωτερικοί Χρωματισμοί

Η γκάμα των χρωμάτων του νέου SWIFT αποτελείται από 9 μονόχρωμες επιλογές και 4 διχρωμίες, ενώ συμπεριλαμβάνονται και νέα εντυπωσιακά χρώματα, όπως το Frontier Blue Pearl Metallic και το Cool Yellow Metallic. Το νέο Frontier Blue Pearl Metallic όπως και το εντυπωσιακό Burning Red Pearl Metallic, διαθέτει έντονο, ζωηρό και χαρακτηριστικό τόνο, και συμβολίζει τη νέα γενιά χρωμάτων της Suzuki. Οι δύο αυτές επιλογές αποτελούνται από τριπλή επίστρωση χρώματος, προσφέροντας πλούσια υφή και αποχρώσεις υψηλής ποιότητας.

Εσωτερικός Σχεδιασμός

Το νέο SWIFT διαθέτει άνετη και ευρύχωρη καμπίνα, με εκλεπτυσμένο και εργονομικό σχεδιασμό, προσφέροντας την απόλυτη οδηγική εμπειρία.

Η θέση οδήγησης του νέου SWIFT είναι σχεδιασμένη για να προσφέρει όχι μόνο εργονομία, αλλά μία καθηλωτική εμπειρία για τον οδηγό, με τα χειριστήρια να είναι οδηγοκεντρικά τοποθετημένα, διασφαλίζοντας εύκολη και απρόσκοπτη χρήση. Η κομψή διχρωμία σε μαύρο και ανοιχτό γκρι στο ταμπλό και στην επένδυση της μπροστινής πόρτας, σε συνδυασμό με τις λεπτομέρειες σε σατινέ επιμετάλλωση και σκούρο ασημί χρώμα, ενισχύουν τη δυναμική και σπορ εμφάνισή του.

Οθόνη Πολυμέσων 9 ιντσών

Η οθόνη αφής HD 9 ιντσών προσφέρει γρήγορη και ακριβή απόκριση σε κάθε άγγιγμα. Είναι συμβατή με Apple CarPlay® και Android Auto™ μέσω WiFi και USB, υποστηρίζει δυνατότητα αναγνώρισης φωνής, αναπαραγωγή μουσικής μέσω Bluetooth® και εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του οχήματος.

*Apple, Apple CarPlay, iPhone και Siri αποτελούν εμπορικά σήματα της Apple Inc., κατατεθέντα στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.

*Google, Android, Android Auto and επιπλέον σήματα αποτελούν εμπορικά σήματα της Google LLC.

*Bluetooth αποτελεί εμπορικό σήμα της Bluetooth SIG, Inc.

Αναβαθμισμένα συστήματα ασφάλειας

Σύστημα Υποβοήθησης Πέδησης II (DSBS II)

Ένα ραντάρ χιλιοστομετρικής απόστασης και μία κάμερα χρησιμοποιούνται συνδυαστικά για την ανίχνευση οχημάτων, ποδηλάτων και πεζών μπροστά από το όχημα και βοηθούν στην αποφυγή των μετωπικών, διαγώνιων και πλευρικών συγκρούσεων. Όταν ανιχνευτεί κίνδυνος σύγκρουσης, ενεργοποιούνται ηχητικές και οπτικές προειδοποιήσεις. Εάν ο οδηγός δεν φρενάρει επαρκώς, η υποβοήθηση πέδησης ενεργοποιείται αυτόματα για να βοηθήσει στην επιβράδυνση του οχήματος. Σε αυξημένη πιθανότητα σύγκρουσης, το σύστημα ενεργοποιεί τα φρένα αυτόματα για να βοηθήσει στη μείωση της δύναμης πρόσκρουσης και στον περιορισμό των υλικών ζημιών.

Σύστημα Διατήρησης Λωρίδας (Lane Keep Assist, LKA)

Όταν το σύστημα adaptive cruise control είναι ενεργοποιημένο, το σύστημα διατήρησης λωρίδας βοηθάει τον οδηγό να παραμένει στη λωρίδα του. Επιπλέον, σε περίπτωση που ανιχνεύσει παρακείμενο όχημα ή άλλο εμπόδιο πολύ κοντά στο όχημα του οδηγού, παρέχει υποβοήθηση του τιμονιού για διατήρηση ασφαλούς απόστασης.

Σύστημα Ανίχνευσης Κόπωσης Οδηγού (Driver Monitoring System, DMS)

Μέσα από ενσωματωμένη κάμερα στον πίνακα οργάνων, ανιχνεύονται τα μάτια και το πρόσωπο του οδηγού. Εάν το σύστημα αντιληφθεί ότι ο οδηγός νυστάζει, έχει αποκοιμηθεί, ή δεν κοιτάζει το δρόμο, ενεργοποιείται ηχητική προειδοποίηση που συνοδεύεται από αντίστοιχη ένδειξη στην οθόνη του πίνακα οργάνων.

Επιπλέον συστήματα ασφάλειας:

- Σύστημα Αποφυγής Αλλαγής Λωρίδας (Lane Departure Prevention)

- Adaptive Cruise Control (ACC)

- Λειτουργία Αναγνώρισης Πινακίδων Κυκλοφορίας (Traffic Sign Recognition)

- Σύστημα Αναγνώρισης Τυφλού Σημείου (Blind Spot Monitor)

- Σύστημα Υποβοήθησης Οπίσθιας Διασταυρούμενης Κυκλοφορίας (RCTA)

- Σύστημα Κλήσεων Έκτακτης Ανάγκης eCall

Νέος κινητήρας 1.2L με ήπιο υβριδικό σύστημα 12V SHVS

Ο νέος τρικύλινδρος κινητήρας βενζίνης 1.2 λίτρων του νέου SWIFT διαθέτει πολλαπλές βελτιώσεις, συνδυάζοντας προηγμένη οικονομία καυσίμου και μειωμένες εκπομπές ρύπων, με υψηλότερη ροπή στις χαμηλές στροφές για αμεσότερη απόκριση και συνολικά καλύτερη απόδοση. Στο νέο SWIFT, ο κινητήρας συνδυάζεται με το ήπιο υβριδικό σύστημα SHVS, για ακόμη πιο βελτιωμένη περιβαλλοντική απόδοση. Μετατρέποντας την κινητική ενέργεια που παράγεται κατά την επιβράδυνση και αποθηκεύοντάς τη στην μπαταρία ιόντων λιθίου, το ήπιο υβριδικό σύστημα SHVS ενισχύει τον κινητήρα κατά την επιτάχυνση για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου.

ALLGRIP AUTO

Το ALLGRIP AUTO είναι ένα αυτόματο σύστημα τετρακίνησης που ενεργοποιείται μόλις εντoπίσει απώλεια πρόσφυσης στους εμπρός τροχούς. Σε περίπτωση ανίχνευσης ολίσθησης των εμπρός τροχών, ενεργοποιείται ο συνεκτικός συμπλέκτης, ώστε να μεταφέρει αυτόματα ροπή στους πίσω τροχούς, προσφέροντας έτσι πρόσφυση για πιο άνετη και ασφαλή οδήγηση σε χιονισμένους δρόμους ή ολισθηρές επιφάνειες.

SUZUKI CONNECT

To SUZUKI CONNECT χρησιμοποιεί τη μονάδα επικοινωνίας δεδομένων (DCM) του οχήματος, ώστε να είναι ο οδηγός συνδεδεμένος με το αυτοκίνητό του, ανά πάσα στιγμή, και να επωφελείται από τις προηγμένες λειτουργίες της εφαρμογής SUZUKI CONNECT. Για επιπλέον άνεση, ορισμένες λειτουργίες του SUZUKI CONNECT είναι διαθέσιμες μέσω της οθόνης αφής HD 9 ιντσών.

Βασικές Λειτουργίες:

- Ειδοποίηση Κατάστασης

- Εντοπιστής Σταθμευμένου Αυτοκινήτου

- Ιστορικό Οδήγησης

- Ειδοποίηση Γεωπεριορισμού και Απαγόρευσης Κυκλοφορίας

- Ειδοποίηση Ασφαλείας

- Ειδοποίηση Προειδοποιητικής Λυχνίας

- Ειδοποίηση Περιοδικής Συντήρησης / Ανάκλησης

Το ολοκαίνουριο SWIFT αναμένεται στην ελληνική αγορά το Μάρτιο του 2024, ενώ σύντομα θα είναι διαθέσιμο για προ παραγγελία.