Η Χαμάς απειλεί το Ισραήλ με νέες επιθέσεις, αυτή τη φορά σε Δυτική Όχθη και Ιερουσαλήμ. «Βρισκόμαστε κοντά να πετύχουμε μια μεγάλη νίκη», δήλωσε σήμερα το απόγευμα ο Ισμαήλ Χανίγια, ηγέτης της ένοπλης παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς, μετά τη στρατιωτική επίθεση που εξαπέλυσε η οργάνωση κατά του Ισραήλ. Ο ίδιος τόνισε επίσης και τα εξής: «Φτάνει πια, ο κύκλος των εξεγέρσεων και των επαναστάσεων για τον αγώνα απελευθέρωσης της γης μας και των κρατουμένων μας (…) μέσα σε (ισραηλινές) φυλακές πρέπει να ολοκληρωθεί», σε δηλώσεις του που μετέδωσε το Al-Aqsa TV, τηλεοπτικό δίκτυο της Χαμάς.

Απευθυνόμενος στις αραβικές χώρες είπε ότι το Ισραήλ δεν μπορεί να τους προσφέρει καμία προστασία. Τόνισε ότι ένοπλες παλαιστινιακές παρατάξεις σκοπεύουν να επεκτείνουν την εν εξελίξει μάχη στη Γάζα στη Δυτική Οχθη και στην Ιερουσαλήμ. «Η μάχη πέρασε στην καρδιά της σιωνιστικής οντότητας» είπε.

Υπενθυμίζεται ότι ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου κατά τη διάρκεια της έκτακτης συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου πολιτικής ασφάλειας έθεσε σαν πρωταρχικό στόχο του στρατού του Ισραήλ την πλήρη εκκαθάριση των εδαφών της χώρας από τον ένοπλο βραχίονα της ισλαμιστικής οργάνωσης.

The Israeli National Security Council has Approved for Ground Operations to begin in the Gaza Strip.