Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί σαντιγί σε σπρέι που διακινήθηκε στα ράφια των σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, παρά το γεγονός πως στην ετικέτα στην ελληνική γλώσσα αναγράφεται η ένδειξη «χωρίς λακτόζη, χωρίς γλουτένη, χωρίς σόγια» στην αγγλική αρχική επισήμανση η οποία βρίσκεται κάτω από την επικολλημένη ετικέτα αναγράφεται ότι μπορεί να περιέχει ίχνη γάλακτος (may contain traces of milk).

Σημειώνεται πως η αλυσίδα σούπερ μάρκετ έχει ήδη αποσύρει το προϊόν από τα ράφια της.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. και ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας του Ε.Φ.Ε.Τ., στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελίας σχετικά με το προϊόν Σαντιγί σπρέι vegan «Schlagcreme vegan spray topping», με ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας 25/08/2024, διαπίστωσε ότι στην επικολλημένη ελληνική επισήμανση αναγράφεται η ένδειξη, «χωρίς λακτόζη, χωρίς γλουτένη, χωρίς σόγια, προϊόν:

Leha Gmb H Γερμανία, Εισαγωγή: ΒΙΟΫΓΕΙΑ ΕΠΕ, Αργυρουπόλεως 6, Άγιος Στέφανος», ενώ στην αγγλική αρχική επισήμανση η οποία βρίσκεται κάτω από την επικολλημένη ετικέτα αναγράφεται ότι μπορεί να περιέχει ίχνη γάλακτος (may contain traces of milk).

Το προϊόν διακινήθηκε από την εταιρία Σκλαβενίτης η οποία έχει ήδη προβεί σε απόσυρση του συγκεκριμένου προϊόντος από τα ράφια της.

Καλούνται οι καταναλωτές που είναι αλλεργικοί στο γάλα και στα προϊόντα με βάση το γάλα και έχουν ήδη προμηθευτεί το προϊόν (φωτογραφίες κάτωθι), να μην το καταναλώσουν.