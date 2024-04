Σε μια πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, ερευνητές από το Μεξικό διερεύνησαν την πιθανή συσχέτιση μεταξύ της κατανάλωσης αβοκάντο και του διαβήτη σε ενήλικες άνδρες και γυναίκες.

Διαπίστωσαν ότι σε σύγκριση με όσους δεν κατανάλωναν αβοκάντο, οι γυναίκες που κατανάλωναν αβοκάντο εμφάνιζαν χαμηλότερο κίνδυνο διαβήτη, ενώ δεν παρατηρήθηκε σημαντική συσχέτιση μεταξύ των ανδρών.

Σημειώνεται πως ο παγκόσμιος επιπολασμός του διαβήτη έχει τριπλασιαστεί από το 2000, με αποτέλεσμα να δίνεται έμφαση στις αλλαγές στη διατροφή με σκοπό τον περιορισμό του κινδύνου εμφάνισης της νόσου.

Τα φρούτα και τα λαχανικά είναι γνωστό πως βοηθούν καταπολεμώντας την αντίσταση στην ινσουλίνη. Παρότι όμως τα συλλογικά οφέλη των διατροφικών προτύπων - όπως η μεσογειακή διατροφή - είναι κοινώς αποδεκτά, η κατανόηση του ειδικού αντίκτυπου των μεμονωμένων τροφίμων είναι ζωτικής σημασίας.

Τα αβοκάντο - τα οποία γίνονται όλο και πιο δημοφιλή παγκοσμίως - προσφέρουν βασικά θρεπτικά συστατικά και έχουν συσχετιστεί με οφέλη για τη μεταβολική υγεία.

Ωστόσο, οι έρευνες σχετικά με τη σχέση τους με τον κίνδυνο διαβήτη είναι περιορισμένες και συχνά χαρακτηρίζονται από μικρά δείγματα. Λαμβάνοντας υπόψη την επιρροή του βιολογικού φύλου στην παθογένεια του διαβήτη, που παρατηρείται ιδιαίτερα στις Μεξικανές γυναίκες, η παρούσα μελέτη διερεύνησε την πιθανή σχέση μεταξύ της κατανάλωσης αβοκάντο και του διαβήτη, αναλύοντας δεδομένα από την Εθνική Έρευνα Υγείας και Διατροφής του Μεξικού (ENSANUT).

Αυτό που εντόπισε η μελέτη είναι πως προκύπτει μια σχέση μεταξύ της κατανάλωσης αβοκάντο και του μειωμένου κινδύνου διαβήτη, η οποία είναι ιδιαίτερα σημαντική μεταξύ των γυναικών.

Τα ευρήματα υποδηλώνουν τον πιθανό ρόλο του αβοκάντο ως ευεργετικό συστατικό των διατροφικών παρεμβάσεων που στοχεύουν στη μείωση του κινδύνου διαβήτη, ιδίως στις γυναίκες.

Επισημαίνουν την ανάγκη για περαιτέρω έρευνα στην εξατομικευμένη διατροφή στην πρόληψη και τη διαχείριση του διαβήτη και για διατροφικές συστάσεις με βάση τα ατομικά χαρακτηριστικά.