Ελάτε να κάνουμε μια βόλτα στο Διάστημα! Αυτό μας υπόσχεται ο Rex Walheim.

Ο πρώην αστροναύτης της NASA που πέταξε σε τρεις αποστολές του διαστημικού λεωφορείου προς τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό έχει περάσει πάνω από 566 ώρες στο διάστημα, συμπεριλαμβανομένων 36 ωρών και 23 λεπτών διαστημικού περιπάτου.

Το Διαστημικό λεωφορείο της NASA που επίσημα λέγεται «Διαστημικό Σύστημα Μεταφορών» (Space Transportation System-STS) είναι ιστορικός φορέας εκτόξευσης πληρωμάτων και φορτίου των ΗΠΑ. Συνολικά, κατασκευάστηκαν επτά διαστημικά λεωφορεία, απ' τα οποία τρία αποσύρθηκαν (Discovery, Atlantis, Endeavor), δυο καταστράφηκαν σε δυστυχήματα (Challenger και Columbia) το 1986 και το 2003 αντίστοιχα με 7 νεκρούς το καθένα, ενώ ένα, το Space Shuttle Enterprise χρησιμοποιήθηκε για δοκιμαστικές πτήσεις στη γήινη ατμόσφαιρα και όχι για διαστημικές αποστολές και τέλος το Space Shuttle Pathfinder, το οποίο αποτελεί εξομοιωτή διαστημικού λεωφορείου.

Ο Walheim συμμετείχε στις πτήσεις STS-110 το 2002 και STS-122 το 2008 αλλά και στην STS-135, την τελευταία πτήση του Προγράμματος Διαστημικών Λεωφορείων το 2011, σε όλες με το Atlantis.

Όταν σταμάτησε τις πτήσεις και πριν από τη συνταξιοδότησή του από τη NASA το 2020, υπηρέτησε διαδοχικά ως Προϊστάμενος του κλάδου εξερεύνησης του Γραφείου Αστροναυτών, Βοηθός Διευθυντής Επιχειρήσεων και Αναπληρωτής Διευθυντής Ασφαλείας και Βεβαιώσεων Αποστολής (Deputy Director of Safety and Mission Assurance at the Johnson Space Center) στο Κέντρο Διαστημικών Πτήσεων Τζόνσον.

Η παράλληλη καριέρα του στη NASA περιλάμβανε την «επικοινωνία θαλάμου» (capsule communicator, CAPCOM) στο Κέντρο Ελέγχου Αποστολής, όπου ήταν υπεύθυνος για την απευθείας επικοινωνία με το πλήρωμα κατά τη διάρκεια των αποστολών, την ευθύνη του τομέα του Spacewalking και την εκπροσώπηση του πληρώματος στο πρόγραμμα Orion.

Ο Rex έλαβε Bachelor of Science στη μηχανολογία από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Μπέρκλεϋ και Master of Science στη βιομηχανική μηχανική από το Πανεπιστήμιο του Χιούστον. Του έχει απονεμηθεί το Μετάλλιο Ανώτερης Υπηρεσίας Άμυνας και το Μετάλλιο Αεροπορικών Επιτευγμάτων. Είναι πρώην συνταγματάρχης του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού και προς το παρόν εργάζεται στην AXIOM ως Κύριος Αξιωματούχος Ασφάλειας.

Ο Rex Walheim έρχεται στο Athens Science Festival για να μοιραστεί τη δική του «Ιστορία Αλλαγής» με τίτλο «Πετώντας στο Διάστημα».

Ο τέως αστροναύτης θα μιλήσει για την εξέλιξη των διαστημικών πτήσεων από το Πρόγραμμα του Διαστημικού Λεωφορείου (Space Shuttle Flight) έως τις εμπορικές διαστημικές πτήσεις και τον Διαστημικό Σταθμό Axiom, θα μοιραστεί μαζί μας την εμπειρία του από την τελευταία πτήση του διαστημικού λεωφορείου, ενώ θα περιγράψει την προετοιμασία πριν από την πτήση αλλά και πριν από τις διαστημικές βόλτες.

Σάββατο 20 Απριλίου | Αμφιθέατρο «Μιλτιάδης Έβερτ» | 20:30 – 21:15