Ο ταχύτερος υπολογισμός θα προσφέρει εκθετικά μεγαλύτερες δυνατότητες για την παρακολούθηση και την ιχνηλάτηση των νόμιμων παραγωγών τέχνης, μουσικής, πολιτισμού και εκδοτών βιβλίων.

Αυτό πιθανώς σημαίνει περισσότερες παραβιάσεις πνευματικών δικαιωμάτων, αλλά ταυτόχρονα διευκολύνει τους λειτουργούς της δικαιοσύνης να περιορίσουν την παραβίαση του νόμου.

Ωστόσο, οι ταχύτεροι υπολογιστές θα μπορούν επίσης να σπάσουν και να παρακάμψουν ορισμένες παλαιότερες τεχνολογίες επιβολής (enforcement technologies).

Η έρευνα λέει ότι ο κβαντικός υπολογισμός θα μπορούσε να οδηγήσει «εκθετικά» σε μεγαλύτερο αριθμό επαναχρησιμοποιήσεων έργων πνευματικής ιδιοκτησίας χωρίς άδεια και η παρακολούθηση οποιουδήποτε παραβιάζει το νόμο είναι πιθανό να είναι δυνατή σε πολλές περιπτώσεις.

Ο Δρ Τζέιμς Γκρίφιν, από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Έξετερ, ο οποίος ηγήθηκε της μελέτης που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Intellectual Property Quarterly με τίτλο:

“Quantum computing and copyright law: a wave of change or a mere irrelevant particle?” είπε πως:

«Οι κβαντικοί υπολογιστές θα έχουν επαρκή υπολογιστική ισχύ για να μπορούν να κρίνουν εάν η επαναχρησιμοποίηση ή όχι είναι πιθανό να αποτελεί παραβιάσεις πνευματικών δικαιωμάτων, που ξεπερνούν τα όρια του νόμου με τρόπο που δεν έχει ακόμη δοκιμαστεί πλήρως στην πράξη».

«Οι παραβιάσεις πνευματικών δικαιωμάτων θα μπορούσαν να γίνουν πιο συνήθεις λόγω της χρήσης κβαντικών υπολογιστών, αλλά η επιβολή αντίστοιχων νόμων θα μπορούσε επίσης να αυξηθεί. Αυτό θα ευνοήσει δυνητικά ορισμένες μορφές περιεχομένου έναντι άλλων».

Το περιεχόμενο με ενσωματωμένα κβαντικά υδατογραφήματα θα είναι πιο πιθανό να προστατεύεται από άλλες μορφές περιεχομένου.

Η εκθετική ταχύτητα που προσφέρει ο κβαντικός υπολογισμός θα διευκολύνει τη δυνατότητα παραγωγής περισσότερων αντιγράφων των υφιστάμενων έργων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Τα υφιστάμενα έργα τέχνης θα τροποποιηθούν σε μεγάλη κλίμακα για χρήση σε καλλιτεχνικά έργα που δημιουργούνται από την τεχνητή νοημοσύνη.

Η βελτιωμένη υπολογιστική ισχύς θα δει την επαναχρησιμοποίηση στοιχείων ταινιών όπως σκηνές, χαρακτήρες, μουσική και σενάρια.

Ο Δρ Γκρίφιν σημειώνει ότι η «φύση του κβαντικού υπολογισμού σημαίνει επίσης ισχυρότερη επιβολή της νομοθεσίας περί πνευματικών δικαιωμάτων.

Αναμένουμε περισσότερη χρήση τεχνολογικών μέτρων προστασίας, καθώς και συστημάτων διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων όπως υδατογραφήματα και μηχανισμών φιλτραρίσματος για να είναι δυνατός ο εντοπισμός, η πρόληψη και ο περιορισμός παραβιάσεων πνευματικών δικαιωμάτων.

Οι τεχνικές πληροφοριών διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων ταιριάζουν καλύτερα σε κβαντικούς υπολογιστές επειδή επιτρέπουν πιο λεπτομερή ανάλυση πιθανών παραβιάσεων και επειδή απαιτούν μεγαλύτερη υπολογιστική ισχύ για να μπορούν να εφαρμοστούν ευρέως τόσο στο λογισμικό υπολογιστών

Ο Δρ. Γκρίφιν προσθέτει:

«Έτσι αναπτύσσεται ένα κβαντικό παράδοξο, καθώς είναι πιθανό να υπάρξουν περισσότερες πιθανές παραβιάσεις, ενώ ταυτόχρονα θα αναπτυχθούν τεχνικά συστήματα σε μια προσπάθεια να αποτραπούν τυχόν υποτιθέμενες ή πιθανές παραβιάσεις πνευματικών δικαιωμάτων. Το περιεχόμενο θα δημιουργείται με έναν τρόπο που θα είναι δύσκολο να σπάσει, με βελτιωμένη κρυπτογράφηση.

«Εν τω μεταξύ, λόγω του κόστους του κβαντικού υπολογισμού μεγάλης κλίμακας, μπορούμε να περιμένουμε ότι θα μεταδίδεται περισσότερο περιεχόμενο και θα ανήκει λιγότερο. Ωστόσο θα ενισχυθεί η ιδέα ότι η χρήση περιεχομένου κατά παράβαση συμβατικών όρων θα είναι παρόμοια με διάρρηξη στο σπίτι κάποιου ή διάπραξη παρόμοιας δόλιας δραστηριότητας».

Οι κβαντικοί υπολογιστές επιτρέπουν στους δημιουργούς να παράγουν μεγάλο αριθμό έργων μικρής κλίμακας. Αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει προκλήσεις σχετικά με τα τεστ πρωτοτυπίας πνευματικών δικαιωμάτων.

Για παράδειγμα, μια ιστορία που γράφτηκε για ένα παιχνίδι κβαντικού υπολογιστή θα μπορούσε να αλλάζει και να εξελίσσεται συνεχώς σύμφωνα με τις ενέργειες του παίκτη και όχι απλώς σύμφωνα με προκαθορισμένες διαδρομές, αλλά χρησιμοποιώντας πολύπλοκους αλγόριθμους AI.

Συμπερασματικά, ο κβαντικός υπολογιστής μπορεί να επιτρέψει νέες μορφές δημιουργίας και διανομής περιεχομένου που θα μπορούσαν να θολώσουν τα όρια των πνευματικών δικαιωμάτων.

Με τη δυνατότητα δημιουργίας και χειρισμού δεδομένων με τρόπους που προηγουμένως ήταν αδιανόητοι, οι δημιουργοί περιεχομένου θα πρέπει να προσαρμοστούν σε ένα ταχέως εξελισσόμενο ψηφιακό τοπίο.

Καθώς η κβαντική πληροφορική συνεχίζει να προοδεύει, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και οι νομικοί θα πρέπει να επανεκτιμήσουν τους υφιστάμενους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων για να διασφαλίσουν ότι παραμένουν αποτελεσματικοί απέναντι στην τεχνολογική καινοτομία.

Η μελέτη προτείνει ότι πρέπει να ληφθούν προληπτικά μέτρα για την πρόβλεψη και την αντιμετώπιση των προκλήσεων και των ευκαιριών που παρουσιάζει η κβαντική πληροφορική για τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων. Ως εκ τούτου, ο αντίκτυπος του κβαντικού υπολογισμού στη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων αναμένεται να είναι βαθύς και εκτεταμένος.

Με την κατανόηση και την προετοιμασία για αυτές τις αλλαγές, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να περιηγηθούν στο εξελισσόμενο νομικό τοπίο και να αξιοποιήσουν τα πιθανά οφέλη αυτής της μετασχηματιστικής τεχνολογίας.