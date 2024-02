Για πρώτη φορά πληροφορούμαστε με κάθε λεπτομέρεια τι περιείχε η προσωπική βιβλιοθήκη του Κάρολου Δαρβίνου

Λεπτομέρειες της τεράστιας προσωπικής βιβλιοθήκης του Κάρολου Δαρβίνου, που περιείχε από μια εργασία για τα επιληπτικά ινδικά χοιρίδια μέχρι το μυθιστόρημα της Ελίζαμπεθ Γκάσκελ που λάτρευε ο φυσιοδίφης, δημοσιεύονται για πρώτη φορά, μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες επίπονης ερευνητικής δουλειάς.

Ο John van Wyhe, ο ακαδημαϊκός που ηγήθηκε αυτής προσπάθειας, είπε στον Guardian ότι μέσα από αυτή τη δουλειά φάνηκε το πόσο εξαιρετικά μελέτησε ο Δαρβίνος το ερευνητικό έργο άλλων.

«Δείχνει επίσης πόσο επιλεκτικός ήταν ο Δαρβίνος», πρόσθεσε.

«Υπάρχει ένας ωκεανός πραγμάτων στη βιβλιοθήκη που μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι και ένα απόσπασμα αμερικανικών ή γερμανικών ειδήσεων για μια πάπια ή για μια εισβολή ακρίδων. Αυτό ήταν το ευχάριστο μέρος της έρευνας, όχι τόσο τα κλασικά βιβλία αλλά τα άλλα μικρά πράγματα που όλα μαζί στήριξαν τις θεωρίες και τις δημοσιεύσεις που όλοι γνωρίζουμε».

Ο κατάλογος των 300 σελίδων που δημοσιεύτηκε από το Darwin Online περιγράφει λεπτομερώς 7.400 τίτλους σε 13.000 αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων περιοδικών, φυλλαδίων και κριτικών.

Μερικά από τα βιβλία χρονολογούνται από τις μέρες του Δαρβίνου στο σχολείο, όπως το A history of England (1821) του Oliver Goldsmith, το οποίο κέρδισε ο ίδιος ως βραβείο στην αρχαία γεωγραφία.

Οι ερευνητές έχουν χρησιμοποιήσει κατά καιρούς αρχεία δημοπρασιών για να συνθέσουν ιστορίες.

Για παράδειγμα, ένα αρχείο πωλήσεων δημοπρασίας αποκάλυψε ότι ο Δαρβίνος είχε ένα αντίγραφο ενός άρθρου του 1826 από τον ορνιθολόγο John James Audubon, με τίτλο: “Account of the habits of the Turkey Buzzard (Vultur aura), particularly with the view of exploding the opinion generally entertained of its extraordinary power of smelling”.

Το 2019, ένα αντίγραφο του μυθιστορήματος της Elizabeth Gaskell του 1880 με τίτλο: “Wives and Daughters” εμφανίστηκε σε δημοπρασία. Μια σημείωση σε αυτό αναφέρει:

«Αυτό το βιβλίο ήταν το πιο αγαπημένο του Κάρολου Δαρβίνου και το τελευταίο βιβλίο που διαβάστηκε φωναχτά». «Οι προηγούμενες λίστες με το περιεχόμενο της βιβλιοθήκης του Δαρβίνου κάλυπταν περίπου το 15% του τι υπήρχε στην πραγματικότητα», είπε ο van Wyhe.

Η νέα λίστα δείχνει ότι ο Δαρβίνος είχε τόμους για μια απίστευτη σειρά θεμάτων όπως βιολογία, γεωλογία, φιλοσοφία, ψυχολογία, θρησκεία, γεωργία, τέχνη, ιστορία και ταξίδια. Περισσότερα από τα μισά έργα είναι στα αγγλικά και τα υπόλοιπα σε γλώσσες όπως γερμανικά, γαλλικά, ιταλικά, ισπανικά, ολλανδικά και δανέζικα. Ανάμεσα στα αντικείμενα περιλαμβάνεται και ένα γερμανικό περιοδικό που περιέχει την πρώτη γνωστή φωτογραφία βακτηρίων. Άλλα έγγραφα της βιβλιοθήκης έχουν τίτλους όπως «Η ανατομία ενός τετράποδου κοτόπουλου», «Επιληπτικά πειραματόζωα» και «Η μισητή ή ακρίδα του Κολοράντο».

Το έργο του Van Wyhe περιλαμβάνει και μια εικονική ανακατασκευή της βιβλιοθήκης με 9.300 συνδέσμους που ανοίγουν σε αντίγραφα έργων που διατίθενται δωρεάν. Κανείς, λένε οι υποστηρικτές του Δαρβίνου, δεν έχει επηρεάσει περισσότερο τις γνώσεις μας για τον φυσικό κόσμο.

Το αριστούργημα του 1859, On the Origin of Species, έθεσε τη θεωρία που εξηγεί πώς εξελίχθηκε η ζωή στη Γη.

Θεωρείται δε, ως ένα βιβλίο που άλλαξε τον κόσμο, ένα βιβλίο που είχε σημασία τότε και εξακολουθεί να έχει και σήμερα. Ο Van Wyhe, ιστορικός της επιστήμης στο Πανεπιστήμιο της Σιγκαπούρης και διευθυντής του Darwin Online, είπε ότι όλα δείχνουν ότι ο Δαρβίνος «δεν ήταν μια μοναχική φιγούρα που εργαζόταν απομονωμένος, αλλά ένας ειδικός της εποχής του που βασιζόταν στην επιστήμη, στις μελέτες και σε άλλες γνώσεις χιλιάδων ανθρώπων.

«Το μέγεθος και το εύρος των έργων στη βιβλιοθήκη φανερώνει την εξαιρετική έκταση της έρευνας του Δαρβίνου στο έργο άλλων».

Η έκδοση της βιβλιοθήκης συμπίπτει με τα 215α γενέθλια του Δαρβίνου στις 12 Φεβρουαρίου. Πολλά έχουν γραφτεί για τον φυσιοδίφη, αλλά αυτή είναι η πρώτη φορά που η βιβλιοθήκη του παρουσιάζεται στο σύνολό της.

«Τώρα που το κάναμε αυτό αναρωτιέμαι γιατί δεν έγινε πριν από πολλά χρόνια; Ο Δαρβίνος είναι κάποιος για τον οποίον έχουν γραφτεί τα περισσότερα από κάθε άλλο ιστορικό πρόσωπο. Υπάρχει και ένα αστείο γι' αυτό. Το λέμε “βιομηχανία του Δαρβίνου”» είπε στον Guardian ο Van Wyhe.