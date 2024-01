Την πρώτη επιτυχημένη μεταμόσχευση ασύρματου εγκεφαλικού εμφυτεύματος πραγματοποίησε η εταιρία νευροτεχνολογίας, Neuralink, του Έλον Μάσκ.

Ο ίδιος ανακοίνωσε στο Χ, ότι ο ασθενής αναρρώνει μία ημέρα μετά την επέμβαση η οποία στέφθηκε με επιτυχία και σκοπός του εγχειρήματος είναι η σύνδεση του ανθρώπινου εγκεφάλου με υπολογιστές με σκοπό την αντιμετώπιση περίπλοκων νευρολογικών καταστάσεων.

Η εταιρία Neuralink έλαβε άδεια από τον FDA τον Μάιο προκειμένου να ξεκινήσουν οι δοκιμές του τσιπ σε ανθρώπινους εγκεφάλους.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Neurolink, ένα ρομπότ τοποθετεί χειρουργικά 64 εύακαπτες κλωστές, σε ένα μέρος του εγκεφάλου που ελέγχει την «πρόθεση κίνησης».

The first human received an implant from @Neuralink yesterday and is recovering well.



Initial results show promising neuron spike detection.