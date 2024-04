Ο γραμματέας του κόμματος «Κόσμος» Πέτρος Κόκκαλης παραχώρησε σήμερα συνέντευξη στο Dnews και προϊδεάζει για τη συνέχεια λέγοντας ότι «οι ευρωεκλογές είναι μόνο η αρχή».

Στην ανακοίνωση των πρώτων υποψηφίων Ευρωβουλευτών του «Κόσμος» παρατίθενται και τα βιογραφικά τους.

1. Ντίνα Βαρδαραμάτου

Η Κωνσταντίνα (Ντίνα) Βαρδαραμάτου είναι κοινωνική λειτουργός με μεταπτυχιακά στην Κοινωνική και Κοινοτική Εργασία και τις Εφαρμοσμένες Κοινωνικές Σπουδές. Συμμετέχει επί σειρά ετών στο πεδίο (σε θέματα μεταναστευτικού, έμφυλης βίας, πρόσβαση στη υγεία) και ως Πρόεδρος και σε Διοικητικά Συμβούλια Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών (PRAKSIS, Τεχνοδρομώ, Δίκτυο για την Καταπολέμηση της Φτώχειας, Δίκτυο για το Δικαίωμα στην Στέγη και την Κατοικία, Γενική Γραμματέας του Ευρωπαϊκού Λόμπυ Γυναικών κ.α.). Τομείς ενδιαφέροντος, δράσης και ακτιβισμού: έμφυλη βία, κοινωνική ένταξη και συμπερίληψη, πρόσβαση στην υγεία, πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο, ασυνόδευτοι ανήλικοι, ΛΟΑΤΚΙ+, trafficking, ρητορική και εγκλήματα μίσους.

2. Νατάσσα Βασιλείου

Αρχιτέκτων Μηχανικός, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών "MSc - Advanced Environmental and Energy Studies" από το U.E.L. και παρακολούθηση μεταπτυχιακού προγράμματος στο Ε.Α.Π. με τίτλο "MSc - Protection of Cultural Heritage and Monuments of Nature from the Effects of Climate Change" (εν εξελίξει). Έχει 20ετή επαγγελματική εμπειρία τόσο στην σχεδίαση και παρακολούθηση κτιριακών έργων όσο και στην διαχείριση και αξιοποίηση επενδυτικού χαρτοφυλακίου ακινήτων. Ήταν εκλεγμένο μέλος της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. κατά την τριετία 2016-2019 και συντάκτρια των δημοσιευμένων άρθρων: "Πολιτισμός, η απόλυτη ανανεώσιμη πηγή για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής" και "Δαδιά: Διαχείριση και διαφύλαξη της φυσικής πολιτισμικής μας κληρονομιάς".

3. Πάνος Γρέδης

Γεννήθηκε το 1958 στο Νέο Σούλι Σερρών. Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες και Δημόσια Διοίκηση στην ΠΑΣΠΕ και κατέχει Μεταπτυχιακό στις Διεθνείς Σχέσεις και Δημόσια Διοίκηση από το Πανεπιστήμιο Διοικητικών Επιστημών Speyer Γερμανίας, στις Ευρωπαϊκές Σπουδές από το ΕΚΠΑ και στις Εξωτερικές Σχέσεις της ΕΕ από ULB Βρυξελλών. Είναι εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου στις Βρυξέλλες. Εργάστηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην ΚΥ του Υπουργείο Οικονομικών και στη Γενική Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Λουξεμβούργο. Μιλά άριστα Αγγλικά και Γερμανικά και καλά Γαλλικά. Είναι παντρεμένος με τη Χρυσούλα Απ. Γκίζη, υπάλληλο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πατέρας δύο αγοριώ

4. Χριστίνα Ευθυμιάτου

Χημικός Βιοχημικός Μηχανικός, MSc. Με εμπειρία, σε Αθήνα και Νάξο, ως μελετητήρια και σύμβουλος σε θέματα περιβάλλοντος & τοπικής ανάπτυξης και στον σχεδιασμό -υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Μέλος ΔΣ του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (2016-2019). Ενεργό μέλος πολιτικών οργάνων και υποψήφια των Οικολόγων ΠΡΑΣΙΝΩΝ (2010-2022) και του Συνασπισμού «Πράσινο & Μωβ» το 2023. Υποψήφια δημοτική σύμβουλος για την Αθήνα με τον Χ. Δούκα το 2023. Συντονίστρια στην Ελλάδα της Πρωτοβουλίας για ένα Διεθνή Νόμο για την Οικοκτονία.

5. Λευτέρης Ιωαννίδης

Δήμαρχος Κοζάνης (2014 – 2019). Σήμερα είναι Δημοτικός Σύμβουλος.Από το 2007 ενεργό μέλος της Οικολογικής Κίνησης Κοζάνης, με σημαντική δραστηριότητα σε περιβαλλοντικά και οικολογικά θέματα.

Υποψήφιος Βουλευτής με τους Οικολογους Πράσινους, 2007 και 2009.

Υποψήφιος Δήμαρχος Κοζάνης, 2010.

Ως Δήμαρχος ασχολήθηκε έντονα με την Δίκαιη Μετάβαση της Δυτ. Μακεδονίας στην Μεταλιγνιτκή Εποχή.

Πτυχιούχος του τμήματος Στελεχών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Εκμεταλλεύσεων, ΤΕΙ Μεσολογγίου. Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου (MBA in Management Information Systems), Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας. Θέμα πτυχιακής εργασίας: Συγκριτική αξιολόγηση συστημάτων διακυβέρνησης Δίκαιης Μετάβασης ανά τον κόσμο και σύγκριση με την Δυτ. Μακεδονία. Βαθμολογήθηκε με άριστα. Παντρεμένος με την Αγγελική Ζήγρα, πατέρας δυο παιδιών.

6. Πέτρος Κόκκαλης

Ο Πέτρος Κόκκαλης ασχολείται ενεργά με τα κοινά τα τελευταία 25 χρόνια, αναπτύσσοντας την κοινωνική καινοτομία με επίκεντρο την ανθρώπινη και βιώσιμη ανάπτυξη.

Το 2019 εξελέγη ευρωβουλευτής με το ψηφοδέλτιο Προοδευτική Συμμαχία - ΣΥΡΙΖΑ, εκπροσωπώντας τον ΚΟΣΜΟ: μια κίνηση πολιτών που επιδιώκει να θέσει τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) των ΗΕ στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής χάραξης πολιτικής και στοχεύει στην ενδυνάμωση και την συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, αλλά και όλων των ενδιαφερόμενων μερών να αναλάβουν δράση από την βάση για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και των ΣΒΑ.

7. Ζωή Νιομανάκη

Είναι 56 ετών, γεννημένη στη Θεσσαλονίκη, μόνιμη κάτοικος Γερμανίας, παιδί μεταναστών δεύτερης γενιάς, διαζευγμένη και μονογονεϊκή μητέρα δύο κόρων.

Μετά τις σπουδές Γερμανικής Φιλολογίας / Ιστορίας Τέχνης / Επιστήμης Μ.Μ.Ε. στο πανεπιστήμιο Χάινριχ- Χάινε στο Ντύσσελντορφ, εργάστηκε επι 14 χρόνια ως δημοσιογράφος στον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό σταθμό WDR με επικέντρωση σε κοινωνικοπολιτικά θέματα της ομογένειας. Μετά το διαζύγιο έκανε νέες σπουδές και έκτοτε εργάζεται ως κοινωνική λειτουργός τόσο σε δημόσιες υπηρεσίες όσο και σε ΜΚΟ στους τομείς καταπολέμησης ρατσισμού παντός τύπου, στήριξης μονογονεϊκών μητέρων/ συμμετοχή σε projects αναγνώρισης και ενσωμάτωσης αλλοδαπών, χρόνια ανέργων καθώς και ατόμων της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.

Σε αυτούς τους τομείς δραστηριοποιείται και πολιτικά: εδώ και 9 χρόνια είναι μέλος των Πρασίνων Γερμανίας και εδώ και 4 χρόνια εκλεγμένη δημοτική σύμβουλος, επίτροπος διοικητικού συμβουλίου, υπεύθυνη του κόμματος για θέματα διαφορετικότητας (diversity), συμβουλευτική επίτροπος του ταμιευτηρίου δημοσίου δικαίου (Sparkasse Krefeld) της περιφέρειας και μέλος άλλων 6 επιτροπών της εκλογικής της περιφέρειας καθώς και αντιπρόεδρος στην σχολική επιτροπή. Ήταν υποψήφια στις βουλευτικές του Ιουνίου στο ψηφοδέλτιο επικράτειας και στις περιφερειακές Θεσσαλονίκης με τον Φίλιππο Γκανούλη. Έλαβε 2 βραβεύσεις για εξέχουσες υπηρεσίες προς κοινωφελείς σκοπούς και έπαινο διακεκριμένης ερευνήτριας διεπιστημονικής έρευνας ενδοκοινωνικών συγκρούσεων και βίας Δρ. Μπεάτε Κούπερ (Prof. Dr. Beate Küpper)

8. Θανάσης Τσακρής

Kαθηγητής Μικροβιολογίας και Διευθυντής του Εργαστηρίου Μικροβιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Είναι μέλος του βρετανικού Royal College of Pathologists, συγγραφέας 450 και πλέον δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με περισσότερες από 19.000 αναφορές στη διεθνή βιβλιογραφία, καθώς και αξιολογητής ερευνητικών προγραμμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλους διεθνείς οργανισμούς. Έχει διατελέσει μέλος της Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έρευνα στην Αντιμικροβιακή Αντοχή και τον Έλεγχο των Λοιμώξεων. Έχει μακρά εμπειρία στη διαχείριση κρίσεων δημόσιας υγείας.

9. Γεωργία Αγγελοπούλου

Γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε στο Θέατρο των Αλλαγών όπου και εργάζεται 23 χρόνια. Στα πρώτα της βήματα στον φιλοζωικό χώρο υπήρξε εθελόντρια και αργότερα μέλος του ΔΣ της Πανελλαδικής Φιλοζωικής και Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας. Εργάστηκε εθελοντικά στην διοργάνωση και υποστήριξη διαμαρτυριών για τα ζώα, υπήρξε εθελόντρια στο Vegan Life Festival. Δημιούργησε στο you tube το κανάλι: Love is vegan, ένα από τα πρώτα vegan κανάλια που υπήρξαν στην Ελλάδα. Για μεγάλο χρονικό διάστημα υπήρξε συνδιαχειρίστρια ανεβάζοντας καθημερινά ενημερωτικά άρθρα στην μεγαλύτερη ελληνική vegan σελίδα στο facebook: Greek Vegans. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος της ομάδας που δημιούργησε την ιστοσελίδα και εφαρμογή: Vegan Guide Greece. Βοήθησε πολλά ζώα που βρίσκονταν στον δρόμο με καθημερινή σίτιση, ιατρική περίθαλψη, στειρώσεις, υιοθεσίες. Είναι vegan ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των ζώων 11 χρόνια. Στις βουλευτικές εκλογές του 2023 συμμετείχε με το Κόμμα για τα Ζώα σε εκλόγιμη θέση πρώτη στη λίστα του Βόρειου Τομέα Αθηνών στην συμμαχία Πράσινο και Μωβ. ‘’Κι αν καταφέρω εδώ κάτι μικρό ν΄αλλάξω ας είναι να γίνει σκαλοπάτι για τους επόμενους. – κι απ αυτό δεν μπορώ να φανταστώ καλύτερη συνέχεια’’.

10. Χρύσα Χατζηθεοδώρου

Τραπεζικό στέλεχος. Γεννήθηκε το 1971 στην Ορεστιάδα Έβρου όπου και πέρασε την παιδική και εφηβική της ηλικία. Σε ηλικία 18 ετών ξεκίνησε να εργάζεται στον τραπεζικό κλάδο. Σήμερα εργάζεται ως Αναπληρώτρια Διευθύντρια σε κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας στην Θεσσαλονίκη.

Το 2001, ασθένησε από αυτοάνοσο εκφυλιστικό νόσημα. Η περιπέτεια της υγείας της την έφερε σε επαφή με πολλές ευάλωτες ομάδες και την ώθησε να σπουδάσει ψυχολογία (αναπτυξιακή, κλινική, κοινωνική ψυχολογία, νευροφυσιολογία, ψυχολογία της εργασίας, της επικοινωνίας, των οργανισμών, παιδαγωγική) και εναλλακτικές θεραπείες. Οι γνώσεις που αποκόμισε την οδήγησαν στην δημιουργία εθελοντικών ομάδων για παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα. Είμαι παντρεμένη με τον Κωνσταντίνο Χρήστου, επαγγελματία πρώην διεθνή παίκτη μπάσκετ, νυν προπονητή αναπτυξιακού προγράμματος μπάσκετ.

11. Νώντας Ευεργέτης

Γεννήθηκε τον Απρίλιο του 1970 στην Λιβαδειά όπου και μεγάλωσε. Σπούδασε στην Ανώτατή Γεωπονική Σχολή Αθηνών, όπου υποστήριξε την διδακτορική του διατριβή πάνω στην ελληνική χλωριδική βιοποικιλότητα. Τα τελευταία είκοσι χρόνια εργάζεται στην έρευνα και την περιφερειακή ανάπτυξη με επίκεντρο την γεωργία, το περιβάλλον και την βιοποικιλότητα, προς όφελος της κοινωνίας των πολιτών. Από το 2016 συνεργάζεται με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ως ερευνητικός και διδακτικός συνεργάτης, ενώ πρόσφατα ανέλαβε την επιμελητεία του Ιπποκρατικού Βοτανικού Κήπου στην Κω.

12. Νικόλαος Ξεσφίγγης

Γεννήθηκε στην Αμφιλοχία το 1966 και ζει στην Αθήνα όπου τελείωσε την δευτεροβάθμια εκπαίδευση και φοίτησε στην σχολή Κορέλκο στο τμήμα των Η/Υ. Μετά το τέλος των στρατιωτικών του υποχρεώσεων εργάστηκε σε εταιρείες μεταφορών. Το 1995 δημιούργησε την δική του εταιρεία μεταφορών και Logistics αναλαμβάνοντας μεγάλα και σημαντικά έργα όπως με την Network Advisors και την Leyer3 tn Amadeus Hellas, την Γερμανός ΑΕ, την Τράπεζα Κύπρου, το Πανεπιστήμιο Πατρών, την Hellascom S.A, το Δικαστικό Μέγαρο Καλαβρύτων, την Ολυμπιάδα 2004, την Lamda Hellix την ISSUS S.A, την Nextcom S.A, τα Ε.Λ.Τ.Α, τον Ο.Σ.Ε όπως και πλήθος άλλων ιδιωτικών και μη έργων. Ως και σήμερα που εργάζεται ως CEO σε εταιρεία Logistics, μέλημά του είναι να εκσυγχρονίσει τον χώρο των μεταφορών και των Logistics στη χώρα μας. Έχει ασχοληθεί ως αθλητής με την κολύμβηση.

13. Φώτης Καψάλης

Ο Φώτης Καψάλης γεννήθηκε το 1991 στην Ολλανδία, κατάγεται από τα Τρίκαλα και είναι μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του Βολτ Ελλάδας. Ήταν υποψήφιος βουλευτής το 2023 και κατάφερε να συγκεντρώσει το υψηλότερο ποσοστό για τη συμμαχία «Πράσινο & Μωβ».

Πριν αναλάβει την οικογενειακή επιχείρηση, εργαζόταν στις Βρυξέλλες επί 4 χρόνια ως σύμβουλος σε θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης εργάστηκε στο τμήμα Πολιτικών και Οικονομικών Υποθέσεων της Ολλανδικής Πρεσβείας στα Σκόπια. Έχει σπουδάσει Ευρωπαϊκό Δίκαιο στο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ και Εξωτερική Πολιτική Ευρώπης στο Πανεπιστήμιο του Κεντ.

Παλεύει για μια βιώσιμη, δίκαιη και σύγχρονη Ελλάδα και Ευρώπη.

14. Γιάννα Τζανιδάκη

Είναι μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου και συν-εκπρόσωπος τύπου για το εξωτερικό του Βολτ Ελλάδας. Είναι στην πανευρωπαϊκή λίστα υποψηφίων Ευρωβουλευτών του Volt Europa. Ασχολείται με την πολιτική από το 2014 και ήταν υποψήφια Ευρωβουλευτής με το Ποτάμι (2019) και υποψήφια βουλευτής στο Επικράτειας με το Βολτ (2023). Εργάζεται στις Βρυξέλλες ως Διευθύντρια Καινοτομίας και Ανάπτυξης συμβάλλοντας καθημερινά στη διαμόρφωση των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις νέες τεχνολογίες, τις ‘έξυπνες’ πόλεις και τις μεταφορές. Είναι κάτοχος πτυχίου BA στην Ιστορία, και μεταπτυχιακών στην Αρχαιολογία (MA, Univ. of Bristol), τη Διαχείριση Πολιτιστικής Κληρονομιάς (MPhil, Univ. of Cambridge) και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο (LLM, Leiden Law School), με διδακτορικό στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο ((PhD, Univ. of Southampton & Univ. of Cambridge). Κάτοχος Διπλώματος στο αντικείμενο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (Harvard Business School, ΗΠΑ), πιστεύει ότι την ευθύνη για την ευημερία της κοινωνίας την έχουν τόσο το κράτος όσο και οι επιχειρήσεις. Ξεκίνησε ως ερευνήτρια στο Ευρωκοινοβούλιο το 2000 (Λουξεμβούργο) και έχει εργασθεί ως ηγετικό στέλεχος σε ιδιωτικές επιχειρήσεις όπως επίσης και σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς στην Ευρώπη στους τομείς της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς (Ολλανδία), των Ευρωπαϊκών Πολιτικών για την Νεολαία (Βέλγιο), της Εργασιακής Απασχόλησης για την ΕΕ (Ολλανδία), των Νέων Τεχνολογιών για την ΕΕ (Ολλανδία και Βέλγιο). Η εκλογή της στο Ευρωκοινοβούλιο σημαίνει: δυναμική παρουσία και θέσεις στους τομείς της Κινητικότητας και των Μεταφορών, της Καινοτομίας και των Νέων Τεχνολογιών, των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, του Πολιτισμού.