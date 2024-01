Με ένα θερμό καλωσόρισμα από την Ευρωομάδα των «Πρασίνων» στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έκανε γνωστή την προσχώρησή του σε αυτή, σήμερα το πρωί, ο ανεξάρτητος Ευρωβουλευτής, Πέτρος Κόκκαλης.

Η Ευρωομάδα των Πρασίνων καλωσόρισε τον Πέτρο Κόκκαλη αναφέροντας μεταξύ άλλων, «Σήμερα, τα μέλη των Πρασίνων/EFA καλωσόρισαν ολόψυχα τον ευρωβουλευτή Πέτρο Κόκκαλη στην Ευρωομάδα. Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε μαζί του για να οικοδομήσουμε μια πιο «πράσινη» και ισχυρότερη Ελλάδα, μέσα σε μια Ευρώπη που βάζει τους ανθρώπους και την κοινωνική δικαιοσύνη στην καρδιά της». Από την πλευρά του ο κ. Κόκκαλης ανέφερε πως «σήμερα μαζί με την Ομάδα των Πρασίνων/EFA, έχουμε την ευκαιρία να παίξουμε τον ρόλο μας για μια πιο «πράσινη», ασφαλέστερη Ευρώπη. Οφείλουμε στη νεολαία μας και στο μέλλον της Ελλάδας να αναλάβουμε τολμηρή δράση και να οικοδομήσουμε έναν πιο βιώσιμο κόσμο. Η νεότερη γενιά έχει δίκιο να ανησυχεί για το πώς μπορεί να είναι η ζωή της τα επόμενα χρόνια.

Θα εργαστώ για να ενισχύσω και να φέρω συνοχή στο «πράσινο» κίνημα στην Ελλάδα και να συμμετάσχω στον αγώνα των Πρασίνων-EFA για μια υγιή μεταρρύθμιση των δημοσιονομικών κανόνων, για να μεταμορφωθεί η οικονομία μας ώστε να είναι βιώσιμη και να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των πολιτών μας».

