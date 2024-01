Αντιφατική είναι η εικόνα που παρουσιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ ως προς δύο βασικά οχήματα παραγωγής πολιτικής, αλλά και δημιουργίας επικοινωνιακών εντυπώσεων του επόμενου διαστήματος και λίγο πριν την τελική ευθεία των ευρωεκλογών.

Από τη μια πλευρά, η δουλειά που έχει γίνει για τα νέα think tanks του κόμματος φαίνεται να έχει αποδώσει καρπούς και να έχουν προσελκυστεί αρκετά σημαντικά ονόματα σε επιστημονικό -και όχι μόνο- επίπεδο, τα οποία θα αρχίσουν σύντομα να ανακοινώνονται. Από την άλλη πλευρά, ο προσυνεδριακός διάλογος του ΣΥΡΙΖΑ έχει ξεκινήσει σε αρκετά χαμηλούς τόνους, όπως δείχνει η μέτρια συμμετοχή των μελών και όπως αντανακλάται και στη δημόσια σφαίρα, δηλαδή με σχεδόν μηδενικό ενδιαφέρον των ΜΜΕ και των πολιτών.



Βαριά ονόματα επιστημόνων και ανθρώπων του Πολιτισμού



Σε ότι αφορά τα think tanks, ο προγραμματισμός της ηγεσίας του κόμματος προβλέπει την ανακοίνωση των πρώτων 2 από αυτά μέχρι τα τέλη της εβδομάδας, χωρίς να αποκλείεται μια νέα μικρή αναβολή. Αυτά θα είναι η Παιδεία και η Έρευνα, ενώ σχεδόν έτοιμα είναι και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και ο Πολιτισμός. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην Έρευνα θα περιλαμβάνονται αρκετά σημαντικά ονόματα από κορυφαία πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα στον κόσμο, όπως τα MIT, UCL, CIty, ενώ μεγάλα ονόματα αναμένονται στον Πολιτισμό. Στα τελικά βήματα επιλογής των think tank, τον πρώτο και τελευταίο λόγο έχουν η υπεύθυνη τους Διάνα Βουτυράκου και ο ίδιος ο Στέφανος Κασσελάκης ενώ ο διευθυντής του πολιτικού Γραφείου του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Μανώλης Καπνισάκης αναλαμβάνει μερικές αποστολές για ειδικές περιπτώσεις προσώπων.



Προσυνεδριακός διάλογος με μέτρια συμμετοχή, αλλά μακριά από την κοινωνία



Αντιθέτως, σχετικά υποτονικά κινούνται τα πράγματα στον Προσυνεδριακό Διάλογο του κόμματος. Η εικόνα της συμμετοχής των μελών στις οργανώσεις του κόμματος δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντική, αν και δεν επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι για ακόμη χειρότερη κατάσταση, εξαιτίας των αποχωρήσεων που προηγήθηκαν το φθινόπωρο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συμμετοχή στις συνελεύσεις του προσυνεδριακού διαλόγου δεν υπερβαίνει το 50% της αντίστοιχης για το Συνέδριο του 2022. Ακόμη μεγαλύτερο είναι το πρόβλημα, μέχρι στιγμή, σε ότι αφορά την εμπλοκή της κοινωνίας στον διάλογο για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ καθώς και το ενδιαφέρον των ΜΜΕ, τα οποία παραμένουν αμφότερα σε σχεδόν μηδαμινό επίπεδο. Παρόλα αυτά, το χρονοδιάγραμμα αναμένεται να τηρηθεί κανονικά, στις 16-18 Φλεβάρη να εκλεγούν οι περίπου 5.500 σύνεδροι και στις 23-24-25 Φλεβάρη να πραγματοποιηθεί το Έκτακτο Συνέδριο στο κλειστό γυμναστήριο του Τέα Κβο Ντο.



Το στοίχημα των Περιφερειακών Συνεδρίων σε Δ. Μακεδονία και Θεσσαλία



Πάντως από την Κουμουνδούρου, επισημαίνουν ότι η επικαιρότητα έχει βαριά θέματα αιχμής, όπως τις αγροτικές και φοιτητικές κινητοποιήσει, τα οποία τραβούν, προς το παρόν, τα φώτα της δημοσιότητας, αλλά εκτιμάται πως αυτό είναι μια προσωρινή κατάσταση. Εξάλλου, τα δύο Περιφερειακά Αναπτυξιακά Συνέδρια που οργανώνει ο ΣΥΡΙΖΑ τα επόμενα δύο σαββατοκύριακα σε Δυτική Μακεδονία και Θεσσαλία αντίστοιχα θα είναι μια ευκαιρία να προσελκυστεί το ενδιαφέρον των ΜΜΕ και των πολιτών.