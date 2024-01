Ο Άδωνις Γεωργιάδης διαπίστωσε μεταξύ άλων, με την δέουσα πάντα αιχμηρή διάθεση, ότι ο Στέφανος Κασσελάκης «δείχνει αδυναμία κατανόησης της ελληνικής γλώσσας. Δεν αντιλαμβάνεται αυτά που λέμε οι υπόλοιποι με τον ίδιο τρόπο και αυτό είναι θέμα για έναν υποψήφιο πρωθυπουργό».

Την πρόσκληση Κασσελάκη για τη συνάντηση εργασίας της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ στις Σπέτσες αλλά και το μπέρδεμα του προέδρου του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τη φράση «μην βάζετε το κάρο μπροστά από το άλογο» που χρησιμοποίησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας με δημοσιογράφους για να δείξει το «πάγωμα» της ρύθμισης για τα ομόφυλα ζευγάρια σχολίασε το πρωί της Παρασκευής ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.



Αρχικά για τη λάθος ερμηνεία της φράσης από τον κ. Κασσελάκη, ο Άδωνις Γεωργιάδης είπε ότι «δείχνει αδυναμία κατανόησης της ελληνικής γλώσσας. Δεν αντιλαμβάνεται αυτά που λέμε οι υπόλοιποι με τον ίδιο τρόπο και αυτό είναι θέμα για έναν υποψήφιο πρωθυπουργό». Όσον αφορά,δε, το τριήμερο στις Σπέτσες ο υπουργός Υγείας είπε στον ΑΝΤ1 ότι «χαίρομαι τον κ. Κασσελάκη που έχει τόσο μεγάλο σπίτι που μπορεί να φιλοξενήσει τόσο κόσμο. Έχει μειωθεί η ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν είναι και μικρή, είναι καμιά 40άρια άτομα. Εμείς δεν έχουμε τόσο μεγάλα σπίτια για να βρεθούμε όλοι μαζί οι 158 βουλευτές της ΝΔ. Εγώ επειδή είμαι δεξιός και καπιταλιστής, χαίρομαι να έχει ο κόσμος λεφτά. Καλά κάνει και τα έχει και τα επιδεικνύει».

Με αφορμή, μάλιστα, τις αντιδράσεις στον ΣΥΡΙΖΑ για τη συνάντηση στις Σπέτσες ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι «εμένα ωραία ιδέα μου φαίνεται, σε καλεί ο άλλος στο σπίτι του στις Σπέτσες και γκρινιάζεις; Γίνεται λίγο κουραστικό και υπερβολή να κατηγορούν τον Κασσελάκη για κάθε τι που κάνει».

Πάντως ο υπουργός Υγείας χαρακτήρισε πολιτικό φαινόμενο τον Στέφανο Κασσελάκη σημειώνοντας ότι «ήρθε το καλοκαίρι και στη βαλίτσα των διακοπών του για τα Χάμπτονς πήρε και τον ΣΥΡΙΖΑ».

Το μεγάλο... μπέρδεμα με το κάρο

Το μπέρδεμα του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανου Κασσελάκη, για την ερμηνεία της φράσης «μην βάζετε το κάρο μπροστά από το άλογο» που χρησιμοποίησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας με δημοσιογράφους για να δείξει το «πάγωμα» της ρύθμισης για τα ομόφυλα ζευγάρια, δεν έγινε στόχος μόνο του κ.Γεωργιάδη

Ο κ. Κασσελάκης σε ανάρτηση, που προκάλεσε πολλά σχόλια, ερμήνευσε τη φράση που χρησιμοποιείται για να δείξει ότι κάποιος δεν πρέπει να βιάζεται για να μην κάνει τα πράγματα με τη λάθος σειρά, ως παρομοίωση εκ μέρους του πρωθυπουργού χιλιάδων συμπολιτών «με άλογα».

Our “liberal” Prime Minister, Kyriakos Mitsotakis, just compared thousands of Greek citizens to horses!



“Don’t put the cart before the horse” he said regarding a potential bill to finally (!) legalize same-sex marriage in Greece. (A country with no separation of church and… pic.twitter.com/dkcBKCZOY2 — Stefanos Kasselakis - Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) January 4, 2024

«Η ισότητα είναι το κάρο; Και η σέλα ποιος είναι; Το νομοσχέδιο που δε φέρνει προς ψήφιση; Ή μήπως ο Βορίδης; Ντροπή του για τη φρασεολογία που χρησιμοποιεί σε ένα τόσο ευαίσθητο κοινωνικό ζήτημα» συνέχισε στην - εσφαλμένη - ερμηνεία της φράσης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Όπως ήταν αναμενόμενο κάτω από την ανάρτηση του Στέφανου Κασσελάκη τα σχόλια έπεσαν «βροχή»

«Πουτ δι κοτ ντάουν σλόουλι».

Το ότι δεν γνωρίζει ελληνικά ο Κασσέλακης είναι ευρέως γνωστό. Μάλλον όμως δεν γνωρίζει ούτε αγγλικά. Αλλιώς δεν θα ισχυρίζονταν ότι με τη χρήση της πασίγνωστης φράσης «don’t put the cart before the horse» ο Μητσοτάκης μίλησε για άλογα.... pic.twitter.com/ebhsRIKdPS — @nikolaosderes (@nikolaosderes) January 4, 2024

Γιατί δεν μας κάνει εντύπωση πλέον ότι η αξιωματική αντιπολίτευση έχει καταρρεύσει δημοσκοπικά και ποιοτικά;



Αδυνατώ να πιστέψω ότι δεν γνώριζε μια τόσο συνηθισμένη ελληνική έκφραση ή ότι δεν ενημερώθηκε από το επιτελείο του. #Κασσελακης https://t.co/QnP8HwsIOb — Andreas Alexopoulos/?? (@amalexopoulos) January 4, 2024