Συγκεκριμένα, πρωτοσέλιδα των ξένων ΜΜΕ, κυκλοφόρησαν σήμερα έχοντας ως είδηση την χθεσινή νίκη του Στέφανου Κασσελάκη, στις εσωκομματικές εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ.

«Ο Στέφανος Κασσελάκης, ένας αουτσάιντερ χωρίς προηγούμενη εμπειρία στην πολιτική στην Ελλάδα, αναδείχτηκε νικητής στις εσωκομματικές εκλογές του αριστερού ΣΥΡΙΖΑ , του κύριου κόμματος της αντιπολίτευσης της χώρας», έγραψε η βρετανική εφημερίδα Guardian και στο εκτενές άρθρο μεταξύ άλλων αναφέρει:.

«Στέλεχος ναυτιλίας στις ΗΠΑ, ο Κασσελάκης μπήκε στην κούρσα όταν ο Αλέξης Τσίπρας, πρόεδρος του κόμματος τα τελευταία 15 χρόνια, ανακοίνωσε ότι θα παραιτηθεί μετά τη διπλή ήττα του Σύριζα στις γενικές εκλογές που διεξήχθησαν τον Μάιο και τον Ιούνιο. Ο πρωθυπουργός από το 2015 έως το 2019, Τσίπρας είχε κρατήσει μια «ουδέτερη» στάση, αρνούμενος να υποστηρίξει υποψήφιο μετά την απρόσμενη νίκη του Κασσελάκη στον πρώτο γύρο την περασμένη εβδομάδα. Η νίκη του επιχειρηματία χαρακτηρίστηκε τόσο εκπληκτική όσο και πρωτοφανής».

O πρώην συνεργάτης της Goldman Sachs ανέλαβε την ηγεσία της ελληνικής αξιμωατικής αντιπολίτευσης , τιτλοφορείται δημοσίευμα του πρακτορείου Bloomberg.

