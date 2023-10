Λόγω κλιματικής αλλαγής...

Αλλάζει το θεσμικό πλαίσιο για την υγεία και την ασφάλεια στους χώρους εργασίας λόγω κλιματικής αλλαγής... Ο υπουργός Εργασίας Άδωνις Γεωργιάδης μαζί με τον Υφυπουργό Βασίλη Σπανάκη όπως μαθαίνουμε, "μαγειρεύουν" τον εκσυγχρονισμό του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία. Ένα ειδικό πλαίσιο προστασίας των εργαζομένων και μάλιστα επί τη βάσει αντικειμενικών κριτηρίων θερμικής επιβάρυνσης, όπως είναι η μέθοδος του βιοκλιματικού δείκτη (WBGT).

Για το θέμα αυτο ο κ. Σπανάκης συμμετείχε στο πρώτο θεματικό σεμινάριο “Prevention of OSH risks emerging from the dual transitions and at the centre of the EU trade strategy” – Climate change and OSH”.

Συμφωνητικό εμπιστευτικότητας στην Κουμουνδούρου

Κακός χαμός, μαθαίνουμε, ότι έγινε χθες στην Κουμουνδούρου, καθώς, με πρωτοβουλία της νέας ηγεσίας, διανεμήθηκε σε όσους έχουν επαγγελματική σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ προς υπογραφή ένα «Συμφωνητικό Εμπιστευτικότητας - Εχεμύθειας για Εργαζομένους». Το Συμφωνητικό δημιούργησε έντονες αντιδράσεις μεταξύ των εργαζομένων και δεν είναι βέβαιο ότι θα προχωρήσει. Ακόμη δεν έχουν γίνει σαφείς οι λόγοι της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, αν και κάποια στιγμή επιχειρηματολογήθηκε ότι έγινε για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Καλά το πάνε εκεί στ' αριστερά

Διάφορα «πουλάκια» άρχισαν να κελαηδάνε και να λένε πολλά και ενδιαφέροντα

Για παράδειγμα λένε ότι η «ομπρέλα», οι «φίληδες», ντε, έδωσε γραμμή για αποχή (βγαίνουν ομολογουμένως και κάποια) νούμερα σε πολλές περιοχές) και κάπως έτσι χαντακώθηκε ο Κώστας ο Ζαχαριάδης στην Αθήνα.

Η πλάκα είναι ότι τα ίδια έγιναν κι αλλού ανά την Ελλάδα, με ορισμένες καταγγελίες, μάλιστα, να προέρχονται από στελέχη του ΠΑΣΟΚ στην περιφέρεια!

Μάλλον γι αυτό ο Κασσελάκης είπε όσα είπε το βράδυ μετά τα πρώτα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των αυτοδιοικητικών εκλογών.

Αυτή βέβαια είναι η μια όψη του νομίσματος, διότι πάντα υπάρχει ο αντίλογος. Και στην περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ ο αντίλογος είναι μάλλον απλός. Δηλαδή ρε συντρόφια εάν η «ομπρέλα» κατάφερε να καθηλώσει τόσο κόσμο στους καναπέδες του, πως διάολο το κόμμα που κυβέρνησε από το 2015 μέχρι το 2019 έχασε δύο αναμετρήσεις με κάτω τα χέρια; Η επιστήμη στην περίπτωσή τους σηκώνει τα χέρια ψηλά.

Σε κάθε περίπτωση το επικείμενο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ θα έχει όντως μεγάλο ενδιαφέρον τελικά!

Έτοιμος για δεύτερο ταμπλό ο Βασίλης Φουρλής

Το deal κυοφορούνταν εδώ και καιρό. Απλά χθες επισημοποιήθηκε. Η Trade Estates, του ομίλου Fourlis, εξαγόρασε το Smart Park της Reds. Το deal εντάσσεται στη στρατηγική της Trade Estates ΑΕΕΑΠ να εξειδικευτεί στην ανάπτυξη Εμπορικών Πάρκων και Κέντρων Logistics νέας γενιάς.

Όπως μάθαμε με τη συναλλαγή αυτή η Trade Estates AEEAΠ ισχυροποιεί περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο ακίνητων που διαθέτει στον δρόμο προς το ταμπλό της «Σοφοκλέους».

Ήδη το ενημερωτικό δελτίο της Trade Estates έχει κατατεθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το IPO έχει προσδιοριστεί για τα τέλη του μήνα. Δηλαδή ο Βασίλης Φουρλής, θα έχει δύο εισηγμένης στο ταμπλό.

Ο πονοκέφαλος του Τζέφ Μπέζος

Σκούρα τα πράγματα για τον Τζεφ Μπέζος της Amazon. Περισσότεροι από 1.000 εργαζόμενοι της Amazon στην αποθήκη στο Κόβεντρι πρόκειται να προχωρήσουν σε απεργία για τέσσερις ημέρες τον επόμενο μήνα, συμπεριλαμβανομένης της πολυάσχολης ημέρας των πωλήσεων της Black Friday. Αυτό ανακοίνωσε το συνδικάτο GMB που είπε ότι η εταιρεία «πρέπει επειγόντως να επανεξετάσει τις προτεραιότητές της», καταγγέλλοντας την αύξηση μισθών για που ανακοινώθηκε αυτή την εβδομάδα από την Amazon.

Η Amazon ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι η ελάχιστη αρχική αμοιβή για τους εργαζόμενους στην αποθήκη θα αυξηθεί σε 11,80 £ την ώρα, από 11 £ την ώρα και τον Απρίλιο θα αυξηθεί στα 12,30 £ την ώρα.

Στην Ελλάδα ο μισθός δεν είναι ταμπού. Προχθές ο γενικός διευθυντής της Coca Cola Hellas Σταύρος Μουρελάτος μιλώντας στο συνέδριο του ΣΕΒ είπε πως οι μισθοί και οι προαγωγές είναι ξεπερασμένα.

Και το μαντήλι του Μάρκου Βερέμη

Ο επενδυτής Μάρκος Βερέμης έθεσε εαυτόν εκτός της ελληνικής θυγατρικής του ομίλου Upstream που ίδρυσε το 2002. Ο λόγος που επικαλείται είναι ότι δεν είχε ενεργό ρόλο στις δραστηριότητες της εταιρείας στη χώρα ούτε ασκούσε διοίκηση. Οπότε από το να μην κάνει κάτι ο γνωστός επιχειρηματίας Μάρκος Βερέμης, γιος του ιστορικού Θάνου Βερέμη, αποφάσισε να μείνει μόνο στο δ.σ. του ομίλου και να παραιτηθεί σε φιλικό κλίμα από την ελληνική θυγατρική όπως λέει σε γνωστούς και φίλους. Στην αγορά όμως προκάλεσε έκπληξη ότι η παραίτηση έγινε με εξώδικη δήλωση που επιδόθηκε στην εταιρεία με δικαστικό επιμελητή.

Το "καρφί" Μητσοτάκη για τις μεγάλες επιχειρήσεις

Μπορεί η κυβερνητική πολιτική να αντιμετωπίζει θετικά την επιχειρηματικότητα και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης να συμφώνησε σε αρκετά με τον Πρόεδρο του ΣΕΒ, Δημήτρη Παπαλεξόπουλο στη διάρκεια της χθεσινής συζήτησης, αυτό δεν σημαίνει όμως ότι ο κ. Μητσοτάκης απέφυγε να ρίξει το "καρφί" του για τις μεγάλες επιχειρήσεις εκεί που η επίδοσή τους είναι... μηδέν, όπως είπε. Σε ποιο θέμα αναφερόταν; Στην αξιοποίηση της δυνατότητας που έχει δοθεί στις μεγάλες επιχειρήσεις να χρηματοδοτήσουν βρεφονηπιακούς σταθμούς.

"Ελάχιστες", παραδέχθηκε ο κ. Παπαλεξόπουλος, "μηδέν", σχολίασε ο κ. Μητσοτάκης, προσθέτοντας ότι "υπάρχει αυτή η δυνατότητα, πολύ απλά δεν την έχετε εσείς ακόμα αξιοποιήσει".