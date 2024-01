Άδωνις VS Βορίδη, Ντόρα VS Σαμαρά, Νικήτας VS Μαξίμου. Για πρώτη φορά επί Μητσοτάκη συγκροτείται «εσωκομματική αντιπολίτευση».

Ένας κανόνας της πολιτικής λέει πως όταν εμφανίζονται προβλήματα στις σχέσεις ενός κυβερνώντος κόμματος με την κοινωνία, εμφανίζεται (ή διαμορφώνεται) η εσωκομματική αντιπολίτευση. Στη Νέα Δημοκρατία η νομιμοποίηση 30.000 μεταναστών λόγω έλλειψης εργατικών χεριών δημιούργησε για πρώτη φορά επί διακυβέρνησης Μητσοτάκη μια "γκρίζα ζώνη" επτά βουλευτών: Ο Αντώνης Σαμαράς καταψήφισε το νομοσχέδιο, ενώ έξι ακόμα βουλευτές δήλωσαν πως θα το καταψήφιζαν αλλά δεν θέλουν να κάνουν κακό στη Νέα Δημοκρατία. Το νομοσχέδιο για το γάμο των ομοφύλων, όμως, φέρονται να καταψηφίζουν από 18-20 βουλευτές, μεταξύ αυτών και ο Αντώνης Σαμαράς και οι έξι βουλευτές που εξέφρασαν δημοσίως τη διαφωνία τους με το νομοσχέδιο για τη νομιμοποίηση των 30.000 μεταναστών αλλά τελικά το ψήφισαν. Είναι σαφές πως όχι απλώς η αρχική "γκρίζα ζώνη" παραμένει στο κυβερνών κόμμα, αλλά και επεκτείνεται, λαμβάνοντας μάλιστα μονιμότερα χαρακτηριστικά! Για πρώτη φορά επίσης επί διακυβέρνησης Μητσοτάκη! Την ίδια στιγμή ένα ακόμα φαινόμενο που δεν υπήρχε στην πρώτη τετραετία κάνει πλέον την εμφάνισή του, αυτό των "συντροφικών μαχαιρωμάτων"- όρος που είχε εφεύρει η Βάσω Παπανδρέου προκειμένου να περιγράψει τον "εμφύλιο" ηγετικών στελεχών του ΠΑΣΟΚ τη δεκαετία του ΄90! Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης αφήνει δημοσίως (Blue Sky) σαφείς αιχμές εναντίον του υπουργού Επικρατείας Μάκη Βορίδη, που προηγουμένως είχε χαρακτηρίσει ως "αντισυνταγματικό" το νομοσχέδιο για το γάμο των ομοφύλων που καταθέτει η κυβέρνηση της οποίας ο ίδιος είναι μέλος! Η δημόσια σύγκρουση δυο υπουργών συνήθως δεν γίνεται αποδεκτή από τον πρωθυπουργό- το λιγότερο ψέγεται. Ο έλεγχος των μέσων ενημέρωσης από το Μαξίμου, όμως, δεν επέτρεψε ούτε καν να δημοσιοποιηθεί το θέμα, πολύ δε περισσότερο να μην ελέγχεται ο πρωθυπουργός που επιτρέπει τη δημόσια αντιπαράθεσή τους! Την ίδια στιγμή η Ντόρα Μπακογιάννη (ΣΚΑΙ) πετάει "καρφάρα" κατά του Αντώνη Σαμαρά, ότι η μόνη φορά που έφυγαν οι "γαλάζιοι" ψηφοφόροι από τη Νέα Δημοκρατία ήταν όταν όταν το κόμμα πήρε 18%- επί Α. Σαμαρά το 2012. Εκτός δηλαδή από τη δημόσια κόντρα δυο υπουργών, αναβιώνουν παλαιές βεντέτες όπως αυτή μεταξύ Ντόρας Και Σαμαρά, που δεν αποκλείεται στην πορεία να μετατραπεί σε αντιπαράθεση μεταξύ Μητσοτάκη και Σαμαρά! Ο Νικήτας Κακλαμάνης, εκφράζοντας μεγάλο μέρος βουλευτών της ΝΔ, προειδοποιεί για μια ακόμα φορά τον Κυριάκο Μητσοτάκη πως όποιος αγνοεί την "πατριωτική δεξιά" θα την πατήσει! Ο δε Μάξιμος Χαρακόπουλος "πυροβολεί" τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης χαρακτηρίζοντας μεταξύ άλλων ως "αστείους" τους "αφορισμούς του για τους αγρότες". Όλα αυτά μέσα σε μια ημέρα. Για την ακρίβεια από το πρωί της Τρίτης μέχρι νωρίς το απόγευμα που γράφτηκε αυτό το ρεπορτάζ! Με το γάμο των ομοφύλων ζευγαριών, με τις κινητοποιήσεις αγροτών και φοιτητών, με τη δυσαρέσκεια για την ακρίβεια, την μικρή και μεγάλη εγκληματικότητα και την κατάσταση στην υγεία, είναι πλέον σαφές πως δημιουργείται μεγάλη αναταραχή στο εσωτερικό της ΝΔ. Τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών του Ιουνίου θα δείξουν εάν αυτή θα ενταθεί και θα λάβει μονιμότερα χαρακτηριστικά ή όχι.